6 เทรนด์บิกินีที่ต้องมีซัมเมอร์นี้

ทันทีที่ไอร้อนโชยมา ความรู้สึกอยากแต่งตัวไปทะเลก็เริ่มขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะปรับลุคใหม่ ด้วยการเลือกบิกินีที่เข้ารูปพอดีตัว ทำให้รูปร่างของคุณดูโดดเด่น และอินเทรนด์สุดๆ ฤดูกาลนี้เน้นสีสัน ความแวววาว และบุคลิกภาพ ลองนึกถึงบิกินีที่มีประกายระยิบระยับสะท้อนแสงแดด ลวดลายโดดเด่นที่จะทำให้คุณสะดุดตาขณะลงเล่นน้ำ
1.โทนเขียวล้วน
ซัมเมอร์นี้แนะนำสีเขียวพิสตาชิโอ สีเขียวมรกต และสีเขียวมิ้นต์ ซึ่งสะดุดตาที่สุดฤดูกาลนี้ ลองดูบิกินีสีเขียวประกายวิบวับ ซึ่งอย่ารอจนถึงเดือนเมษาฯ ค่อยไปหาซื้อ สีเขียวสดใสเหล่านี้ จะทำให้ผิวของคุณดูเปล่งประกาย ให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติและหรูหรา
2.เมทัลลิกสุดระยิบ
ความแวววาวคือดาวเด่นของฤดูกาลนี้ ประกายระยิบระยับด้วยเมทัลลิก ที่สามารถจับแสงแดดได้อย่างมหัศจรรย์ และมอบความเปล่งประกายในฤดูร้อน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3.โทนสีเบอร์รี่และบอร์โดซ์
สีแดงเข้ม สีชมพูเบอร์รี่ และสีไวน์เพิ่มความหรูหราให้กับลุคริมทะเลของคุณ ขนาดเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างก็โชว์บิกินีสีเบอร์กันดี สีสันเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับทุกสีผิว และเพิ่มความหรูหราให้กับสไตล์ของคุณ
4.วัสดุรีไซเคิล
เทรนด์บิกินีในปีนี้คือความยั่งยืน กว่า 85% ของหลายแบรนด์ หันมาผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งอินเทรนด์และยังช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
5.สไตล์ในหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของกางเกงบิกินีเอวสูง หรือเสื้อบิกินีคอวี คล้องคอ หรือเกาะอก แฟชั่นใหม่ปีนี้ออกแบบมาเพื่ออวดหุ่นสวยผสานความสบาย มีสีสันและลวดลายใหม่ๆ ให้เปล่งประกายริมน้ำ
6.ลายทางสุดเซ็กซี่
ลายพิมพ์ Caramel Stripe เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ยอดนิยม เพราะดูสนุก สวยงาม และคลาสสิก หลายคนเลือกใช้ลายพิมพ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งยังรับประกันได้ว่าจะไม่ตกยุคอีกด้วย