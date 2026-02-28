พาเหรดคนดังอัปเดตเทรนด์ดูดีแบบยาวๆ

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย จัดงานนวัตกรรมความงามแห่งปี “UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE” พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Skin, by your design” เพื่อยกระดับแนวคิดเรื่องความปลอดภัย “Safety First, Confidence Always” ควบคู่ไปกับเป้าหมายการดูแลตัวเองแบบ Beauty-Health Span ที่เน้นการดูแลผิวให้ดูดีในระยะยาว พบกับไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกมิติของความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์มาไว้ในงานเดียว นำโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ RADIESSE
พร้อมอัปเดตเทรนด์ความงามและการดูแลตัวเองปี 2026 จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทอล์กพิเศษจาก 3 หนุ่ม Belotero Brand Squad อย่าง กองทัพ พีค, ไมกี้ ปณิธาน, เทศน์ ไมรอน แชร์มุมมองการดูแลตัวเองให้ดูดีและมั่นใจในแบบของตัวเอง ปิดท้ายด้วยทริคการดูแลตัวเองในแบบฉบับ ท็อป ทศพล และ เฟย ภัทร กับเวิร์กช็อปภายในงาน วันที่ 27 ก.พ.–1 มี.ค. 69 ณ โซนอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์