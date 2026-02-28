“น้องเนย” พาท่องโลกแฟนตาซีแสนหวาน

Butterbear เปิดตัว “Butterbear Jelly Heart Guardian” พบกับบทเพลง “Jelly Heart” ที่แฟนๆ จะได้ร่วมเก็บโมเมนต์พิเศษไปพร้อมกับน้องเนย ด้วยการรับชมมิวสิกวิดีโอเป็นครั้งแรกใน “Butterbear’s Jelly Heart Event” ณ ร้าน Butterbear ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ พร้อมเลือกชมสินค้าลิมิเต็ดอิดิชัน ที่ถูกออกแบบขึ้นจากเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะ
ไม่ว่าจะเป็น Sweet Guardian Tote Bag กระเป๋าสะพายโทนหวานธีม “ผู้พิทักษ์แห่งรัก” Sugar Kiss Tote Bag กระเป๋าผ้าพร้อม Jelly Heart Guardian Card Holder สุดน่ารักเหมาะสำหรับสายสะสม Heart Wonder Crop Top เสื้อครอปพิมพ์ลายน้องเนยกราเดียน เอาใจ มัมหมี พ่อหมี รวมถึงครั้งแรกที่ Butterbear ขอชวนคุณหนูๆ มาเติมความน่ารักด้วยไอเทมสุดพิเศษ อย่าง Little Heart Wonder Crop Top และ Little Guardian Dress
นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษ อย่าง Jelly Heart Cheese Pie Strawberry Tea Smoothie ชาเขียวมะลิ สตรอเบอร์รี่ปั่น เสริฟคู่กับเจลลี่สตรอเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่สด ท็อปปิ้งด้วยครีมชีสและคุกกี้ครัมเบิล Strawberry Jelly Heart Cheese Pie พายชีสนุ่มละมุน ซ่อนหัวใจเจลลี่ สตรอเบอร์รี่หวานอมเปรี้ยว ตัดกับคุกกี้ครัมเบิลกรุบๆ และ Butterbear’s Jelly World Gummies ขนมเจลลี่รสผลไม้ ที่จะให้ทุกคนเผลอยิ้มตามได้ตั้งแต่คำแรก