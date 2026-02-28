คนดังโกงวัย! หน้าเด็กจนทายอายุไม่ถูก

เทรนด์ที่มาแรงสมัยนี้ก็คือการดูแลตัวเองอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือภายใน นอกจากจะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังได้ความอ่อนเยาว์พ่วงมาด้วย จนบางครั้งอาจเดาอายุกันไม่ถูก ว่าจะเรียก “พี่” หรือ “น้อง” ดี! ทำให้นึกถึงเซเลบริตีหน้าคุ้นหลายคน ที่บางครั้งก็เดากันไม่ถูก หรือเมื่อรู้อายุจริงของเขาและเธอเหล่านั้น ก็จะตะลึงในความอ่อนเยาว์
สาวอมตะหน้าเด็กตลอดกาล “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” นักธุรกิจผู้ที่เคยคร่ำหวอดในแวดวงแฟชั่น และผู้บริหารทีมฟุตบอลที่โดดเด่นของไทย ด้วยรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณแบบผู้ดี ปราศจากการทำศัลยกรรม ใบหน้าเดิมที่เห็นกันมาตั้งแต่สมัยที่ออกงานสังคมถี่ๆ ในยุคก่อน ผ่านมากี่ 10 ปีก็ยังคงเดิมราวกับหยุดวัยไว้เพียงเท่านั้น...แม้เดือนหน้าเธอจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เรียกว่าเตรียมจัดงานแซยิดได้ก็ตาม
ถัดมาคือคุณยายยังสาว “แม่ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ” คุณแม่ของแพร-พีช-พาย จิราธิวัฒน์ ที่ปัจจุบันแม้อายุจะอยู่ในช่วงเลข 5 ปลายๆ แล้ว แต่ยังคงดูแลรูปร่างและผิวพรรณได้ดีมาก จนดูอ่อนกว่าวัย ซึ่งมักถูกชมว่าเป็นคุณแม่ที่หน้าเด็กและหุ่นแซ่บ แทบจะลดวัยเท่าลูกๆ แล้ว
มาที่คุณยายแฟชั่นนิสต้าสุดเฟี้ยว “แม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย“ เซเลบริตีสายแฟคุณแม่ของ พะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย ด้วยสไตล์การแต่งตัวและบุคลิกคล่องแคล่ว จนเราลืมไปแล้วว่าแม่อุ๊กำลังจะอายุครบ 70 ในปีนี้ เรียกว่าเป็นคุณยายยังเซียะที่น่ารักและวัยรุ่นอยู่เสมอ
ส่วนฝ่ายชายที่เจอทีไรก็ดูเด็กลงทุกวัน “หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” เจ้าพ่อเพชรแห่ง Beauty Gems นักธุรกิจอัญมณีและทายาทรุ่นที่ 3 ที่บริหารกลุ่มบริษัทบิวตี้ เจมส์ นอกจากจะปั้นธุรกิจให้เติบโตแล้ว แต่ก็ยังดูแลตัวเองอย่างดี โดยในปีนี้เสี่ยหนึ่งจะมีอายุครบ 52 ปี แต่สไตล์การแต่งตัวและใบหน้า วัยรุ่นเจน Z เรียกพี่ยังไหว
อีกหนึ่งหนุ่มตี๋ที่เดาอายุกันไม่ค่อยจะถูก เพราะหน้าอ่อนเหมือนถูกสตาฟฟ์ไว้ “ป็อป-วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ” พิธีกร อดีตผู้ประกาศข่าวบันเทิงช่อง 3 และผู้ที่เคยคลุกคลีอยู่ในแวดวงแฟชั่นระดับไฮแบรนด์เมืองไทย แม้ว่าจะดูเหมือนหนุ่มวัย 30 กว่าๆ แต่ความจริงอายุอานามถึง 53 ปีแล้ว เคล็ดลับหน้าเด็กก็คือการนอน ไม่ว่าใครจะไปปาร์ตี้ขนาดไหน แต่คุณพี่ป็อปขอพักผ่อนและนอนให้เต็มที่
มาถึงที่ พส.สไตล์สาวน้อยเกาหลี “หลุยส์ เตชะอุบล” นักธุรกิจหญิงและผู้ก่อตั้งแบรนด์ Madame Louise เห็นหน้าอ่อนๆ เป็นสาว 20 แบบนี้ แต่เป็นคุณแม่ลูก 4แถมวัยยังเกินหลัก 4 ไปแล้ว ด้วยใบหน้าใสๆ ทำให้เธอเป็นผู้บริหารที่หน้าเด็กและดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง
แฟชั่นนิสต้าและเซเลบสาวแซ่บ เพื่อนสนิทชมพู่ อารยา ที่หลังๆ คนมักเรียกเธอว่า “น้าพลอย” ตามน้องแอบิเกล “พลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ” สาวร่างเล็กที่สนุกกับการแต่งตัวหลากสไตล์ ทำให้เดาอายุแทบไม่ถูก ความจริงเธออยู่ในวัยหลัก 4 แล้ว โดยปีนี้จะมีอายุ 41 ปี แต่สไตล์การแต่งตัวนับว่าเป็นไอดอลของวัยรุ่นสมัยนี้ได้สบาย
ไอดอลหน้าอ่อนของวัยรุ่นยุคนี้ด้านความติสต์ก็ต้อง “มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย” นักร้อง นักแสดง และอดีตทหารหญิง แม้จะดูเป็นสาวน้อยที่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัย แต่ความจริงชีวิตเธอผ่านอะไรมาเยอะ ปีนี้ก็จะอายุครบ 36 แล้ว แต่ยังสนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ต่อไป
หลายครั้งที่เห็นภาพสวยๆ ของ “น้ำ-สลิล ล่ำซำ” ภริยาสาวสวยของสาระ ล่ำซำ จนแทบจะลืมไปเลยว่าเธอเป็นคุณแม่ที่ลูกสาวใกล้จะเรียนจบมหาวิทยาลัยกันหมดแล้ว เรียกว่าป็นสาววัย 50 กะรัตที่งดงาม และมีความสบาย จนได้รับการชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยม
ด้านสาวที่คงความแบ๊ว สวยใสได้ตลอดกาล “ฬินา ลีนุตพงษ์” นักแต่งเพลงภริยานักร้องดัง บี พีรพัฒน์ แม้ว่าทั้งคู่จะไม่มีทายาทแต่ก็มีความสุขกับการดูแลตัวเอง และดูเด็กลงทุกครั้งที่ได้เห็นภาพคู่ ซึ่งความจริงอยู่ในวัย 40 ปลายๆ กันแล้ว
สาวสวยที่ยังคงความสะพรั่งไว้เสมอ “เกรซ มหาดำรงค์กุล” ปีนี้จะครบ 57 แล้ว แต่ความสวยยังคงชัดเจน ด้วยความที่อารมณ์ดีและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ ทำให้คุณแม่ลูกสองยังดูอ่อนวัย เสมือนเข้าวงการใหม่ๆ
สำหรับ “พี่ขวัญ” สาวเก่งขวัญใจเวิร์กกิ้งวูแมน อย่าง “สู่ขวัญ บูลกุล” ที่ยังคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง และดูเป็นไอดอลของสาวทันสมัย ด้วยลุคผมสั้นอันเป็นเอกลักษณ์ แม้ปีนี้อายุอานามจะเข้าสู่วัยเลข 5 กลางๆ แต่ก็ยังดูอ่อนเยาว์ ไม่ต่างจากที่เราเห็นชินตากันมาหลายปี