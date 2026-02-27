ประชันโปรไฟล์แฟนสาว เหล่านักแข่ง F1 ตัวท็อป

จากกระแสข่าว “ลูอิส แฮมิลตัน” ซุป’ตาร์นักแข่งแชมป์หลายสมัย กำลังมีรักครั้งใหม่กับ “คิม คาร์เดเชียน” และมีควงกันไปไหนมาไหน ทั้งไปปารีส และไปงานซูเปอร์โบวล์ ทำให้คิมกลายเป็นสมาชิกใหม่ของกองทัพหวานใจนักแข่ง F1 ที่แฟนๆ ขาซิ่งจับตามอง เพราะสาวๆ แต่ละคนล้วนมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา ทั้งฉลาด ทะเยอทะยาน และเป็นอิสระ ไม่ใช่แค่ความสวยแต่พวกเธอยังมีอาชีพและเป้าหมายที่ชัดเจน
ออสการ์ ปิอาสตรี
นักแข่งค่าย McLaren พบกับ “ลิลี ซไนเมอร์” แฟนสาวช่วงที่เรียนในอังกฤษ ทั้งคู่เก็บความสัมพันธ์ 7 ปีไว้เป็นส่วนตัว แต่สาวอังกฤษมักจะไปสนามฟอร์มูลาวันกับเขาอยู่เสมอ เธอจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ และใฝ่ฝันที่จะทำงานในวงการ F1 ในพอดแคสต์ ‘eff won with DRS’ เมื่อปี 2023 ปิอาสตรีเคยพูดถึงเธอว่า “ช่างดีจังที่มีใครสักคนอยู่เคียงข้างผมมาตั้งแต่เริ่มต้น”
ชาร์ลส์ เลอแคลร์
นักแข่งชาวโมนาโก สังกัดทีม Scuderia Ferrari และ “อเล็กซานดรา แซงต์ มลูซ์” คบหากันมาสามปีแล้ว สาวอิตาลีคนนี้กำลังศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในปารีส เธอเป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ มักไปที่สนามแข่งรถประจำ แต่ไฮไลต์ของความสัมพันธ์คือ “ลีโอ” สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์ของพวกเขา ที่กลายเป็นจุดสนใจเล็กๆ ในสนามแข่ง และครองใจแฟนคลับไปแล้ว
จอร์จ รัสเซลล์
นักแข่งชาวอังกฤษ สังกัดทีมเมอร์เซเดส คบหากับ “คาร์เมน มอนเตโร มุนด์ท” ตั้งแต่ปี 2020 สาวสเปนคนนี้เรียนจบด้านบริหารธุรกิจและการเงินจากมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ และได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริหารพอร์ตโฟลิโอและความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยเจนีวา ทั้งยังเป็นนักเขียน ในอี-บุ๊กที่เผยแพร่ในปี 2024 เรื่อง ‘My Investing Journey and Learning’ เธอให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงิน
อเล็กซ์ อัลบอน
นักแข่งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ (ที่ใช้สัญชาติไทยในการแข่งขัน) สังกัดทีม Williams Racing มีคนรักชื่อ “ลิลี มูนิ เหอ” เป็นนักกอล์ฟอาชีพและแข่งขันในรายการ LPGA สาวชาวจีนคนนี้เริ่มแข่งขันตอนอายุ 5 ขวบ ความหลงใหลในกีฬากอล์ฟที่เหมือนกัน ทำให้รู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียในปี 2019 และสามปีหลังจากนั้นอัลบอนบอกกับนิตยสาร Golfweek ว่า “เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันในกีฬาของแต่ละคน เราเข้าใจกันและกัน”
เฟร์นันโด อาลอนโซ
นักแข่งชาวสเปนระดับตำนาน กับ “เมลิสซา ฮิเมเนซ” เป็นคู่รักที่ไม่ได้เปิดตัวมากนัก นักแข่งรถทีม Aston Martin และนักข่าวสาวสเปนคบกันตั้งแต่ปี 2023 ก่อนหน้านั้นไม่นานอาลอนโซเคยคบกับ “อันเดรีย ชลาเกอร์” พิธีกรจาก Servus TV ส่วนฮิเมเนซเป็นนักข่าวฟอร์มูลาวันประจำสนามแข่งให้กับ DAZN บริการสตรีมมิงกีฬา เธอมีลูกสามคนจากการแต่งงานครั้งก่อน