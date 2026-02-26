งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ

สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) พร้อมด้วย สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Networking Reception ภายในงานแสดงสินค้า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
กิจกรรม Networking Reception ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานบางกอกเจมส์ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมต่อกับผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก ผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความสัมพันธ์ และต่อยอดสู่ความร่วมมือทางการค้าในอนาคต ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาธุรกิจอย่างเป็นกันเอง
งานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 73 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการขยายพื้นที่แสดงสินค้าไปยัง Plenary Hall ทำให้มีคูหาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 คูหา เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ การขยับขยายครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในงานบางกอกเจมส์ในฐานะเวทีการค้าที่มีความสำคัญ และเป็นประตูสู่โอกาสด้านธุรกิจอันไร้ที่สิ้นสุด
ภายในงานยังมีการจัดแสดงเครื่องประดับคอลเลกชั่นพิเศษจากผู้แสดงสินค้าที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดศักยภาพด้านการออกแบบ งานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สายตานานาชาติ สะท้อนบทบาทของงานบางกอกเจมส์ในฐานะเวทีสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก
สำหรับงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 73 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก