xs
xsm
sm
md
lg

งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) พร้อมด้วย สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Networking Reception ภายในงานแสดงสินค้า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง


กิจกรรม Networking Reception ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานบางกอกเจมส์ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมต่อกับผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก ผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความสัมพันธ์ และต่อยอดสู่ความร่วมมือทางการค้าในอนาคต ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาธุรกิจอย่างเป็นกันเอง

งานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 73 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการขยายพื้นที่แสดงสินค้าไปยัง Plenary Hall ทำให้มีคูหาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 คูหา เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ การขยับขยายครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในงานบางกอกเจมส์ในฐานะเวทีการค้าที่มีความสำคัญ และเป็นประตูสู่โอกาสด้านธุรกิจอันไร้ที่สิ้นสุด


ภายในงานยังมีการจัดแสดงเครื่องประดับคอลเลกชั่นพิเศษจากผู้แสดงสินค้าที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดศักยภาพด้านการออกแบบ งานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สายตานานาชาติ สะท้อนบทบาทของงานบางกอกเจมส์ในฐานะเวทีสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก

สำหรับงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 73 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก







งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ
งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ
งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ
งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ
งาน Networking Reception บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 อวดโฉมเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร เชื่อมพันธมิตรธุรกิจอัญมณีระดับนานาชาติ
+1