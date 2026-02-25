อายิโนะโมะโต๊ะ เนรมิตพื้นที่ Comfort Eating ฮีลใจ กลางสยามสแควร์

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการกินดี มีสุข (Eat Well, Live Well.) เดินหน้าต่อยอดแคมเปญ “กินอร่อย ใจก็ดีขึ้น (Eating is a Miracle)” สู่ปีที่ 2 จับมือพาร์ทเนอร์ ชูแนวคิดการดูแลสุขภาวะทางใจ (Emotional Well-being) ผ่านพลังของมื้ออาหาร จัดเทศกาลอาหารใจกลางเมือง “Eating is a Miracle Self-Love Food Fest” เนรมิตใจกลางสยามสแควร์ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการพักใจ ชวนคนไทยกลับมาเห็นคุณค่าของ “มื้ออาหารธรรมดา” ที่สามารถเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาแห่งการรักและดูแลตัวเอง ผ่านโมเมนต์ของ “Comfort Eating” ที่เชื่อว่า เมื่อกินอร่อยและสบายใจ ใจก็ดีขึ้นได้จริง ภายในงานขนทัพร้านดังจาก LINE MAN Wongnai กว่า 20 ร้าน พร้อมยกร้าน “อาหารตาม (ใจ) สั่ง” กลับมาอีกครั้ง เสริมด้วยกิจกรรมฮีลใจหลากหลายที่ช่วยเติมเต็มทั้งกายและใจ เพิ่มสีสันจากศิลปิน T-POP อาทิ วง PERSES, Whal & Dolph และ No One Else พร้อมเชฟลัท – รภัสสรณ์ จิรจุรีย์ชัย จากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซัน 2 มาร่วมสร้างความอร่อยจากเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดที่ร้านอาหารตาม (ใจ) สั่ง ณ BLOCK K สยามสแควร์
โรอาน โค กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในวันที่ชีวิตอาจมีหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้ ‘การกิน’ คือสิ่งหนึ่งที่เรายังเลือกได้ เลือกว่า จะกินอะไร กินกับใคร กินที่ไหน และกินอย่างไร ซึ่งตามหลักจิตวิทยาแล้ว เพียงแค่ได้เลือกสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ ก็สามารถบรรเทาความเครียดและทำให้ใจเบาลงได้ สำหรับอายิโนะโมะโต๊ะ ในฐานะที่เราทำงานกับอาหารมาอย่างยาวนานกว่า 65 ปีในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมกินดี มีสุข เราเชื่อมาตลอดว่า อาหารไม่ใช่แค่เรื่องโภชนาการ หรือความอิ่มท้อง แต่เป็นหนึ่งในสิ่งใกล้ตัวและง่ายที่สุดที่ช่วยดูแลสุขภาวะทางใจ (Emotional Well-being) ได้ ปีนี้เราจึงตั้งใจนำแคมเปญ ‘กินอร่อย ใจก็ดีขึ้น’ ที่เคยปลุกกระแสรักตัวเองในปีที่แล้วกลับมาสร้างบทสนทนาใหม่กับคนไทยอีกครั้งผ่านแนวคิด ‘Comfort Eating’ ที่ชวนทุกคนกลับมาให้คุณค่ากับช่วงเวลาดี ๆ ระหว่างมื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารจานโปรด บรรยากาศที่ใช่ หรือการได้กินกับคนที่เรารู้สึกสบายใจ ตามแนวคิดของแคมเปญที่ว่า เมื่อกินอร่อยและสบายใจ ใจก็จะดีขึ้น”
“หลังจากจุดพลุแคมเปญด้วยการร่วมมือกับ LINE MAN Wongnai ปล่อยแคมเปญ ‘Your Comfort Is Arriving สั่งคอมฟอร์ตฟู้ด อัปมู้ดดี ๆ’ ที่ส่งคอมฟอร์ตฟู้ดอร่อย ๆ พร้อมเมนูพิเศษ และกิฟต์เซ็ตลิมิเต็ด Ajinomoto Comfort Kit ไปถึงหน้าบ้านคนไทยในช่วงเดือนมกราคม จนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ วันนี้เราได้จับมือกับพาร์ทเนอร์หลายภาคส่วน นำประสบการณ์นั้นมาพร้อมเสิร์ฟอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบของฟู้ดเฟส “Eating is a Miracle Self-Love Food Fest” เราตั้งใจเนรมิตให้งานนี้กลายเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ของการพักกายและใจ และยังไม่ลืมที่จะนำ ‘ร้านอาหารตาม (ใจ) สั่ง’ ที่หลายคนประทับใจกลับมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ เชฟลัท – รภัสสรณ์ จิรจุรีย์ชัย จากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซัน 2 มาร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษ รวมถึงกิจกรรมหลากหลายที่ชวนเติมเต็มทั้งกายและใจด้วยของอร่อยตลอดทั้งงาน งานนี้เปิดให้เข้าร่วมฟรี เพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์ ‘กินอร่อย ใจก็ดีขึ้น’ ไปด้วยกัน และเปลี่ยน ‘มื้อธรรมดา’ ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย” คุณโรอาน กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ ‘กินอร่อย ใจก็ดีขึ้น’ เริ่มจากรับ ‘ Power Up Passport’ ที่จุดทางเข้า จากนั้นจะได้พบกับบูธร้านอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกนำมาเติมเต็มทั้งความอร่อย ความสนุก และการฮีลใจ ดังนี้
ร้านอาหารจาก LINE MAN Wongnai – อิ่มอร่อยกับร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังกว่า 20 ร้าน อาทิ Pasta Ama, Nood’s Pork Noodles, หมูกรอบ BAKEBELLY และร้านจากเหล่ามาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ทั้ง Hommi บะหมี่ไข่ดองของเชฟชานนท์ และหมูทอง หมูทอดของเชฟเตย
ร้านอาหารตาม (ใจ) สั่ง – กลับมาอีกครั้งกับประสบการณ์การทานอาหารที่ตั้งต้นจาก “ความรู้สึก” และ ”หัวใจ” ถ่ายทอดผ่านเมนูพิเศษ โดยเชฟลัท-รภัสสรณ์ จิรจุรีย์ชัย จากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซัน 2
มินิคอนเสิร์ต – พบกับศิลปินวงบอยกรุ๊ปชื่อดัง “PERSES” (20 ก.พ.), Whal & Dolph (21 ก.พ.) และ No One Else (22 ก.พ.) พร้อมการแสดงจากวงดนตรีนักเรียน
บูธกิจกรรมฮีลใจ – กิจกรรมที่ทั้งสนุกและดูแลหัวใจ เช่น บูธดูดวงไพ่ทาโร่ต์ (Pick a Card, Heal Your Heart) หรือบูธ “Poems for Your Heart” เขียนบทกลอนฮีลใจแบบสด ๆ โดย เพจโรแมนติกร้าย
กิจกรรมนักสืบร้านชำ – ร่วมสนุกกับกิจกรรม “AminoScience” MATCH & LEARN พร้อมรับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ในเครือของอายิโนะโมะโต๊ะและของรางวัลพิเศษอีกมากมาย
บูธอายิโนะโมะโต๊ะ – เพลิดเพลินกับเมนูหลากหลายจากบูธยำยำ รสดี UMAI และเบอร์ดี้
พร้อมกันนี้ยังได้เชฟเทียน - เทียนชัย พีรพงศธร จากรายการมาสเตอร์เชฟ เดอะ โพรเฟสชันนัลส์ ประเทศไทย (21 ก.พ.) และ เชฟเตย-พชรคุน กัลยาณมิตร จากรายการเฮลล์คิทเช่นไทยแลนด์ (22 ก.พ.) มาร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษภายในงาน พร้อมสาธิตการทำเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำตามได้ที่บ้าน ชวนเติมเต็มทั้งความอร่อยและความสบายใจตลอดงาน
“เราตั้งใจผลักดันแคมเปญ ‘กินอร่อย ใจก็ดีขึ้น’ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คนไทยสามารถสัมผัสและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะเป้าหมายสูงสุดของเราคือ การส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีผ่านมื้ออาหาร และสะท้อนความหมายของสังคมกินดี มีสุข ในแบบที่อายิโนะโมะโต๊ะเชื่อมั่นและยึดถือมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์การกินและการใช้ชีวิตทุกรูปแบบของคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ คุณโรอาน กล่าวปิดท้าย
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จากแคมเปญ “Eating is a Miracle กินอร่อย ใจก็ดีขึ้น” ได้ที่ https://www.ajinomoto.co.th/th/well-being/eating-is-a-miracle/