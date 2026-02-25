ยูนิโคล่ ประเทศไทย เผยเป้าหมายและแผนการด้านความยั่งยืนในปี 2569

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเป้าหมายและแผนการด้านความยั่งยืนของ ยูนิโคล่ ประเทศไทย ในปี 2569 ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนเพื่อสังคมไทย และคนไทย ผ่านปรัชญาของแบรนด์ “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า” (Unlocking the Power of Clothing) ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายคุณภาพสูงให้กลายเป็น “พลังแห่งความดี” (Force for Good) โดยให้ความสำคัญกับผู้คน (people) โลก (planet) และชุมชน (community) พร้อมสานต่อกิจกรรมด้านความยั่งยืนระดับโลกในไทย และโครงการริเริ่มของยูนิโคล่ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 15 ปีของยูนิโคล่ ประเทศไทย
มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 15 ปี ที่ยูนิโคล่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราไม่ได้เพียงขยายร้านสาขาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงไอเทมไลฟ์แวร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยูนิโคล่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย และสร้างสังคมที่น่าอยู่ในประเทศไทย เราลงมือทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนอย่างครบวงจร ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมระดับโลกของบริษัทแม่ในเมืองไทย รวมถึงริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ ซึ่ง ยูนิโคล่ ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับสังคมไทยโดยเฉพาะ ผ่านการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย”
ความคืบหน้าของกิจกรรมด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย ในปี 2568
- ตั้งแต่ปี 2555 ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้ส่งต่อเสื้อผ้ายูนิโคล่สภาพดีที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
- ปี 2566 ยูนิโคล่ได้เปิดตัว RE.UNIQLO STUDIO เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า พร้อมเปิดตัวโครงการ RE.UNIQLO “Warmth for All” เพื่อบริจาคเสื้อผ้ากันหนาว จำนวน 50,000 ชิ้น
- ปี 2568 ยูนิโคล่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่สนับสนุนทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม และเยาวชน
The Heart of LifeWear – ในประเทศไทย
- สำหรับประเทศไทย ยูนิโคล่ได้สานต่อโครงการระดับโลก “The Heart of LifeWear” อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริจาคเสื้อฮีทเทค รวมจำนวน 15,000 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิบ้านร่มไทร และมูลนิธิกระจกเงา
- สำหรับมูลนิธิบ้านร่มไทรได้นำเสื้อฮีทเทคไปให้ความช่วยเหลือชุมชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนพื้นที่ภูเขาห่างไกลในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากความห่างไกลจากตัวเมือง และการเข้าถึงทรัพยากรอันจำกัด นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ยูนิโคล่ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีเด็กๆ จากมูลนิธิบ้านร่มไทรและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมวันเด็กกว่า 105 คน
RE.UNIQLO
- RE.UNIQLO คือโครงการระดับโลกของยูนิโคล่ที่มุ่งเน้นการยืดอายุให้กับเสื้อผ้าของยูนิโคล่ โดยมีทั้ง REDUCE ลดการทิ้งเสื้อผ้าผ่านกิจกรรมการซ่อมแซมและการปรับโฉม REUSE การส่งต่อหรือบริจาคให้ผู้ที่ต้องการ และ RECYCLE การนำเสื้อผ้าไปทำเป็นวัสดุอื่นๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการใช้เสื้อผ้า LIfeWear อย่างยั่งยืน
- ในปี 2568 ยูนิโคล่ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มเติม และร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ในการรับบริจาคเสื้อผ้านอกเหนือจากกล่องรับบริจาคภายในร้านยูนิโคล่ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และเพิ่มจำนวนเสื้อผ้าในโครงการ RE.UNIQLO ให้มากขึ้น
- ยูนิโคล่ตั้งกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าที่ร้านสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2558 และได้ส่งมอบเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมากกว่า 430,000 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่ต้องการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี
RE.UNIQLO STUDIO
- RE.UNIQLO STUDIO ให้บริการที่ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นปีที่สามแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าผ่านการซ่อมแซม และการปรับโฉมเสื้อผ้า
- ในปี 2568 ยูนิโคล่ ประเทศไทยได้จัดบริการซ่อมแซมเสื้อผ้าฟรีจำนวน 2 วัน ในเดือนเมษายน เพื่อฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) และเดือนตุลาคม เพื่อให้สอดคล้องกับวันซ่อมสากล (International Repair Day) ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าในการนำเสื้อผ้ามาซ่อมแซมที่ RE.UNIQLO STUDIO
- ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2568 มีลูกค้านำไอเทมยูนิโคล่ตัวเก่ามารับบริการที่ RE.UNIQLO STUDIO ประมาณ 2,400 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 110% เมื่อเทียบกับปี 2567
RE.UNIQLO – การบริจาคเสื้อผ้า
- ยูนิโคล่ ประเทศไทย ริเริ่มการวางกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าไว้ในร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2558 และได้ส่งต่อเสื้อผ้าบริจาคไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วมากกว่า 430,000 ชิ้น
- จำนวนเสื้อผ้าที่ยูนิโคล่ส่งมอบให้ผู้ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปีงบประมาณนี้ แม้จะเพิ่งผ่านไปเพียงครึ่งทาง แต่ยูนิโคล่ได้มียอดการส่งมอบมากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ถึงมกราคม 2569 ยูนิโคล่บริจาคเสื้อผ้าประมาณ 95,000 ชิ้นทั่วประเทศ ผ่านโครงการ RE.UNIQLO Warmth for all และให้การสนับสนุนด้านฉุกเฉินตลอดทั้งปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.การบริจาคเสื้อผ้าในโครงการ Warmth for All
- ในประเทศไทย โครงการ “Warmth for All” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ RE.UNIQLO ที่มุ่งส่งเสริมการนำเสื้อผ้ากลับมาใช้ซ้ำ ผ่านการรวบรวมและส่งต่อเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและพื้นที่ห่างไกลบนภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น และมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่าบริเวณอื่นๆ โดยยูนิโคล่ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิบ้านร่มไทร และ UNHCR ประเทศไทย เพื่อให้การส่งต่อเสื้อผ้าบริจาคเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึง
- ปี 2568 นับเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ และสามารถส่งมอบเสื้อผ้าได้มากเกือบ 67,000 ชิ้น
2.การบริจาคเสื้อผ้าเพื่อร่วมสนับสนุนสังคมไทยตลอดทั้งปี
- อีกหนึ่งภารกิจหลักของยูนิโคล่ คือการส่งมอบความช่วยเหลือด้านการบริจาคเสื้อผ้าให้ทันต่อช่วงเวลาที่ผู้คนเดือดร้อนที่สุด เช่น ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในปี 2568 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ต้องการทั่วประเทศไทย ได้แก่
2.1 มีนาคม 2568
+ ส่งมอบเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ทั้งหมด 2,000 ชิ้น
2.2 กรกฎาคม 2568
+ ส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน 3,000 ชิ้น
+ ส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงราย 3,000 ชิ้น
+ ส่งมอบเสื้อผ้าจำนวน 22,000 ชิ้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ณ ศูนย์อพยพในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ชายแดนไทย เพื่อสนับสนุนการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.3 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568
+ ส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,000 ชิ้น
+ ส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 13,000 ชิ้น รวมถึงส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่พนักงานยูนิโคล่สาขาหาดใหญ่และครอบครัวอีกกว่า 2,000 ชิ้น
BKK Food Bank: มุมแบ่งปันเสื้อผ้าจากยูนิโคล่
- ยูนิโคล่ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัว UNIQLO Clothing Corner สาขานำร่องแห่งแรก ณ BKK Food Bank สำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่เข้ามาใช้บริการสามารถเลือกเสื้อผ้าคุณภาพดีจากยูนิโคล่ได้ด้วยตนเอง
- การจัดตั้ง UNIQLO Clothing Corner สะท้อนความมุ่งมั่นของยูนิโคล่ในการยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า และส่งต่อเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
Happy Gloves: ถุงมือปันสุข เพื่อน้อง เพื่อโลก
- ปี 2568 ยูนิโคล่ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Happy Gloves เพื่อผลิตถุงมือปันสุข เพื่อน้อง เพื่อโลก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง (Cerebral Palsy)
- ยูนิโคล่ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยการส่งมอบเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากโครงการ RE.UNIQLO โดยเสื้อผ้าบางส่วนที่ไม่สามารถส่งต่อเพื่อบริจาคได้ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นผ้าใหม่ และใช้เป็นวัสดุหลักในการผลิตถุงมือ Happy Gloves
- ยูนิโคล่ได้ส่งมอบถุงมือจำนวน 1,000 คู่ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กพิการทางสมองที่ต้องการต่อไป
PM2.5 Warrior Award
- ยูนิโคล่ร่วมสนับสนุนชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ภายใต้โครงการ “LET’S GROW TOGETHER” เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน
- มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 แห่ง จากจังหวัดเชียงรายและกรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งร่วมออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่น และแข่งขันเพื่อชิงรางวัล “UNIQLO PM2.5 Warrior Award” โดยภายในงานมอบรางวัลมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน ตั้งแต่เอกสารแผ่นพับ ต้นกล้า และสื่อรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่
- ยูนิโคล่มีแผนจัดกิจกรรม UNIQLO PM2.5 Warrior Award ต่อเนื่อง โดยจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2569
เป้าหมายและแผนการด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย ในปี 2569
* สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ดีและลดลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
* สนับสนุนและส่งเสริมสังคมไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ RE.UNIQLO และ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
การจัดการขยะสู่เป้าหมาย Zero Landfill
- ในปี 2565 ยูนิโคล่ร่วมมือกับ SCGP ในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์กระดาษลังใช้แล้วจากร้านสาขา จากนั้นได้ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการรีไซเคิลพลาสติกในปี 2567 ผ่านความร่วมมือกับ Recycle Day ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามปริมาณการรีไซเคิลพลาสติกอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ปี 2568 ร้านยูนิโคล่ทั้งหมด 50 สาขาสามารถจัดเก็บและบริหารจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร โดยร้านสาขาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้รับการอบรมให้คัดแยกขยะ 5 ประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลหรือแปรรูปเป็นพลังงานได้ง่ายขึ้น และมั่นใจว่าขยะจะไม่ถูกนำไปฝังกลบ และยูนิโคล่วางแผนขยายผลความร่วมมือไปยังร้านยูนิโคล่ทุกสาขา รวมถึงคลังสินค้า ภายในปี 2569 นี้
BKK Food Bank
- หลังจากที่เริ่มต้นโครงการนำร่องในปี 2568 และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในปี 2569 เตรียมขยายโครงการ UNIQLO Clothing Corner ให้ครอบคลุมการให้บริการครบทั้ง 50 สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ โดยเริ่มตั้งแต่กลางปี 2569 เป็นต้นไป และคาดหวังให้ครบทั้ง 50 เขต ภายในปี 2573เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้าง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
PEACE FOR ALL & Save The Children
- ยูนิโคล่เชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการสร้างอนาคตให้กับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม แม้ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ เด็กและเยาวชนจำนวนมากในพื้นที่ชุมชนแออัดยังเผชิญปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนกำหนดเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- ฟาสต์ รีเทลลิ่ง บริจาคเงิน 60 ล้านเยน จากการจำหน่ายเสื้อยืด PEACE FOR ALL ให้แก่ เซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children) เพื่อสนับสนุนทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนเปราะบาง อายุ 15 – 25 ปี จำนวน 300 คน ในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2568 – 2571 เป็นระยะเวลา 3 ปี
- ในปี 2569 ยูนิโคล่ ประเทศไทย ร่วมมือกับ เซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children) วางแผนจัดอบรมและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกว่า 100 คน โดยมีพนักงานยูนิโคล่ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกการทำงานขั้นพื้นฐานภายในร้านสาขา เพื่อพัฒนาทักษะ ไปสู่การประกอบอาชีพที่พวกเขาสนใจต่อไปในอนาคต
ปัจจุบันยูนิโคล่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 15 และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากแคมเปญต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ยูนิโคล่ยังดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนตลอดทั้งปี ด้วยความตระหนักถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนสังคมไทยและคนรุ่นใหม่ อาทิ การบริจาคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนตลอดทั้งปี การสร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้พิการ โครงการพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬา รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายอย่างต่อเนื่อง