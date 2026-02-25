ไอบลองก์ จัดกิจกรรม GLOW UP Check! ผิวเป๊ะ ไม่โป๊ะ

ไอบลองก์ สกินแคร์เพื่อคนรักผิว ออกบูธจัดกิจกรรม GLOW UP Check! ผิวเป๊ะ ไม่โป๊ะ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ มัธยมศึกษา ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกใช้กันแดด เพื่อการปกป้องผิวหน้าอย่างถูกวิธี ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณแคน ทัฬห์ชญานี ลำพูนพงศ์ CEO แบรนด์ “Iblanc” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์โดยเฉพาะ ที่คอยให้คำแนะนำวิธีการดูแลผิวและการเลือกใช้ครีมกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวของน้อง ๆ แต่ละคน โดยเฉพาะคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายที่ต้องการ ดูแลเป็นพิเศษ
ซึ่งงานนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน ภายในงานมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับผลิตภัณฑ์ iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายกว่า 1,000 รางวัล และยังได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดย คุณรุ่งนภา ชาติพันธ์จันทร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมศึกษา เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้