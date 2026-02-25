xs
"บี ใบหยก" ภริยาไฮโซเบียร์ มีลูกชายเพิ่ม หล่อจึ้ง! ดีกรีนักว่ายน้ำทีมชาติไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันก่อนในงานหมั้นของ "บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก" แอบเห็นหนุ่มน้อยรูปหล่อที่นั่งติด "น้องไอจัง-ยิ่งปิยา ใบหยก" ลูกสาวคนโตของ ไฮโซเบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก ในงานฉลองวันหมั้น

แถมยังร่วมเฟรมกับ คุณแม่บี-สุนทรี ใบหยก, น้องไอจัง, น้องริวและน้องเคน อย่างอบอุ่น โดยคุณแม่บียังใส่แคปชั่นว่า "แม่ลูกสี่" อีกต่างหาก ทั้งยังมีภาพคู่แสนน่ารักกับน้องไอจังอีกด้วย

หนุ่มน้อยหน้าลูกครึ่งที่ว่าคือ "น้องออร์ก้า-ภูเรภัทร์ ศรีโรจนันท์" นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย วัย 17 ลูกชายของ เอ๋-เทเรซ่า อากีลาร์ กับ เอกพงศ์ ศรีโรจนันท์ หลานชายของนักร้องสาวชื่อดังยุค 90s "ติ๊นา-คริสติน่า อากีลาร์" นั่นเอง

งานนี้น้องออร์ก้ายังร่วมถ่ายภาพกับ คุณปู่พันธ์เลิศ ใบหยก และคุณอาบุ๊คของน้องไอจังอีกด้วย ขาดแต่คนสำคัญ คุณพ่อเบียร์ ที่สงกะสัยไปหาหนวดมาติดอยู่แหงๆ

เป็นอีกคู่เพื่อนสนิทวัยใส ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆ คร่า

#CelebOnline #Celeb #gossip #ยิ่งปิยาใบหยก #น้องออร์ก้า #สุนทรีใบหยก























