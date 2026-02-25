4 ซีอีโอตัวท็อปสุดเฟี้ยว ไลฟ์สไตล์กระชากวัยไม่แคร์อายุ

ถ้าพูดถึงคำว่า CEO หนุ่มผู้บริหารกิจการต่างๆ คนก็จะนึกภาพผู้ชายลุคนักธุรกิจ ใส่สูทมาดเนี้ยบ สร้างความภูมิฐาน มีไลฟ์สไตล์เคร่งขรึมจริงจัง สร้างความเกรงขามให้กับลูกน้อง แต่การแต่งกาย ความประพฤติ และการดำเนินชีวิตที่ทำก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถในการทำงาน หรือตำแหน่งหน้าที่ เพราะก็มีเหล่าซีอีโอรุ่นใหม่อีกมาก ที่ขอใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเอง มีสไตล์ที่แตกต่าง ทั้งแฟชั่นและกิจกรรมที่น่าสนใจแถมอินเทรนด์เข้ากระแส เป็นผู้บริหารสุดเฟี้ยว ขวัญใจลูกน้องวัยเยาว์ และเป็นไอดอลของหนุ่มๆ นักบริหารในสมัยนี้ จะมีซีอีโอหนุ่มคนไหนบ้างลองไปดูกัน
เริ่มจากคนแรกเซเลบริตีตัวพ่อที่กำลังมาแรง ปีที่แล้วนับเป็นปีทองของเขาและปีนี้ก็น่าจะยิ่งดีต่อเนื่อง สำหรับ “เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก” ที่ทั้งเตรียมลุยธุรกิจใหม่ ได้ร่วมโปรเจกต์กับแบรนด์ดัง แถมในโลกออนไลน์ก็ถือเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย มุมหนึ่งเป็นซีอีโอคุมบริษัทใหญ่ ทั้งเครือโรงแรม ร้านอาหาร ในอีกมุมก็เป็นเน็ตไอดอลคนดัง ยูทูบเบอร์ช่องฮิต เล่นสนุกกับภริยาและลูกๆ ทำคลิปสนุกๆ ทันกระแสไวรัลต่างๆ แถมมีก๊วนแก๊ง เหล่านักแต่งรถตัวพ่อ ไปจนถึงเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงมากมาย ส่วนไลฟ์สไตล์ก็วัยรุ่นสุดฤทธิ์ ทั้งแต่งรถเท่ๆ เที่ยวแบบลุยๆ ซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์เด็กรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืน ทั้งยังมีแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้เป็นวัยรุ่นเจนซี เจนอัลฟ่าอีกต่างหาก
ถัดมาเป็นเพื่อนใกล้ตัวหนุ่มเบียร์ ซึ่งทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกัน อย่าง “เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี” ซีอีโอใหญ่ของสิงห์ ที่แม้จะตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหน แต่ถ้าไปส่องไอจีเขาจะเห็นไลฟ์สไตล์สนุกๆ มีกิจกรรมมากมายที่ขัดกับลุคบิสซิเนสแมน อย่าง การไถสเก็ตบอร์ดบนทางเดินในออฟฟิศ ใส่หน้ากากไอรอนแมนแบบที่มีฟังก์ชั่นเปิดอัตโนมัติไปปาร์ตี้ เรียกว่ามีไลฟ์สไตล์สนุกๆ โดยเต้เคยเป็นสมาชิกวงดนตรี มีผลงานเพลงออกอัลบัม เป็นนักแข่งรถ นักกีฬา แถมยังชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ทั้งสโนว์บอร์ด เวคบอร์ด ฯลฯ ซึ่งเขายังดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย อีกด้วย
ส่วนหนุ่มคนนี้ ทายาทธุรกิจใหญ่ อย่าง สหพัฒน์ “มั้งค์-ชัยลดล โชควัฒนา” ที่ต้องบอกว่ามีไลฟ์สไตล์สุดเฟี้ยวแบบสุดๆ สมมงการเป็นเจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์ ที่สนุกกับการทำงานโฆษณา ทั้งยังเป็นไอทีกูรูคนเก่ง ทำคอนเทนต์รีวิวผลิตภัณฑ์ แก็ดเจตต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ จนได้รับรางวัล Thailand Influencer Awards มาครอง แถมยังเป็นนักกอล์ฟมือโปร ส่วนกิจกรรมยามว่างของหนุ่มแฟชั่นสุดยูนีคคนนี้ ต้องบอกว่าวัยรุ่นสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ญี่ปุ่นที่ไปปีละหลายทริป ทั้งเที่ยวและทำงาน หรือการเล่นเกมส์ที่ต้องบอกว่าเป็นเกมเมอร์ตัวพ่อ ทักษะไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อ เป็นเพื่อนกับลูกสาววัยรุ่น แบบเข้าใจไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายกันที่ “เป๊ก-สัณณ์ชัย เองตระกูล” ที่เพิ่งจะมารับบทพ่อค้าออนไลน์ตอนแก่ จากสไตล์การพูด การไลฟ์ที่ไม่เหมือนใคร โดนใจวัยรุ่น มีผู้ติดตามมากมาย เป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ที่ทันกระแสไวรัล จากที่รู้จักกันดีในบทบาทสามีสุดกวนของนักแสดงดัง และคุณพ่อสุดหวงของลูกสาววัยกำลังโต ยิ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากบทบาทในจอไลฟ์สดแล้ว เขายังเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการมากมาย ทั้งคลินิก อสังหาริมทรัพย์ สนามกีฬา สตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ ฯลฯ และบุกตลาดแมส อย่าง การทำแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “บะหมี่มาเฟีย” บาย โก๋เป๊ก ที่ตอนนี้วางขายในร้านสะดวกซื้อมากมาย