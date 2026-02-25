บุคคลอื้อฉาวของ ‘Forbes 30 Under 30’

Forbes 30 Under 30 เป็นโครงการที่มอบรางวัลเป็นประจำทุกปีของนิตยสาร Forbes ตั้งแต่ปี 2012 ให้แก่บุคคลรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสดใสและประสบความสำเร็จในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือกีฬา แต่บางครั้งการฉ้อโกงและความหวังลมๆ แล้งๆ ของบุคคลในลิสต์ ก็บั่นทอนความสดใสของการเฉลิมฉลองได้เหมือนกัน
ล่าสุด “กอคเซ กูเวน” ผู้ก่อตั้งบริษัทฟินเทค Kalder ชาวตุรกี หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2025 จาก Forbes ทว่า เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวเธอก็มีข่าวพัวพันกับการฉ้อโกงนักลงทุน อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฉ้อโกงและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลต่อกูเวน จากแผนการหลอกลวงนักลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพของเธอ หากศาลตัดสินว่าเธอกระทำผิดจริง เธอต้องเผชิญกับโทษจำคุกถึง 52 ปี
Hall of Shame หรือหอแห่งความอัปยศ เริ่มต้นด้วย “แซม แบงค์แมน-ฟรีด” ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ซึ่งเคยอยู่ในลิสต์ 30 บุคคลอายุต่ำกว่า 30 ของ Forbes เมื่อปี 2021 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาในเวลานั้น Forbes ประเมินไว้ที่ 26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเพียง “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” เท่านั้นที่หาเงินได้ใกล้เคียงกันในวัยนี้ แต่กระแสความนิยมของแซมก็พังลง เมื่อมีรายงานว่า FTX มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทในเครือ อย่าง Alameda มากเกินไป ต่อมา FTX ยื่นขอล้มละลาย อัยการกล่าวหาว่า แซม แบงค์แมน-ฟรีด และผู้บริหารคนอื่นๆ ใช้เงินของลูกค้าไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์ เขาถูกตัดสินว่าฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด 7 กระทง ช่วงปลายปี 2023
รายถัดมา “แคโรไลน์ เอลลิสัน” อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda ซึ่งเป็นพยานปรักปรำ แซม แบงค์แมน-ฟรีด หลังจากที่เธอสารภาพผิดใน 7 ข้อหา เธอเคยได้รับการจัดอันดับอยู่ในลิสต์บุคคลสำคัญทางการเงินของ Forbes ประจำปี 2022 และด้วยเหตุนี้เธอจึงสมควรมีชื่ออยู่ใน “หอแห่งความอัปยศ” ด้วยเช่นกัน
“มาร์ติน ชเครลี” หรือในชื่อ “ฟาร์มา บราเธอร์” เคยติดอยู่ในลิสต์ 30 Under 30 ที่ประสบความสำเร็จในปี 2013 และสิบปีต่อมาเขากลับไปอยู่ในหอแห่งความอัปยศ มาร์ตินเสื่อมเสียชื่อเสียงหลังจากขึ้นราคายาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อปรสิต จาก 17.50 ดอลลาร์เป็น 750 ดอลลาร์ และในอีกกรณีหนึ่ง เขาถูกจำคุก 4 ปี ข้อหาปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินและพยายามปั่นราคาหุ้น
“ชาร์ลี จาวีซ” ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อ Frank เป็นอีกหนึ่งในลิสต์ผู้ประสบความสำเร็จด้านการเงินปี 2019 บริษัท Frank ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือนักศึกษาในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ต่อมาถูกขายให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐฯ อย่าง JP Morgan ในปี 2021 ราคา 175 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่สตาร์ทอัพดังกล่าวอ้างว่ามีผู้ใช้งาน 4.25 ล้านคน ตามคำฟ้องที่ธนาคารยื่นฟ้อง กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า จาวีซฉ้อโกง JP Morgan เพราะความจริงแล้ว Frank มีผู้ใช้งานจริงเพียง 250,000 คน เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด แต่สุดท้ายเธอก็หนีไม่พ้นโทษจำคุก 7 ปี