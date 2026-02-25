“แหวนแหวน ปวริศา” นำทีมคนดังชม ซูเปอร์ยอตช์ Luminara ครั้งแรกในไทย

ตอกย้ำบทบาทลักชัวรีครูซเอเจนซีหลักของ The Ritz-Carlton Yacht Collection ในไทย Deck 9 (เดคไนน์) ลักชัวรีครูซเอเจนซีชั้นนำ และตัวแทนจำหน่ายหลัก (Key Agent) หนึ่งเดียวในไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ โดยการจัดงานชมเรือและรับประทานอาหารบนเรือ Luminara ซูเปอร์ยอตช์ลำล่าสุดของ The Ritz-Carlton Yacht Collection ครั้งแรกในเอเชียและในประเทศไทย ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
รังสิวิภา จินดาพร กก.ผจก.บจก.เดคไนน์ กล่าวว่า “ถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับ Deck 9 ที่จะได้เปิดประสบการณ์บนเรือซูเปอร์ยอตช์ของ The Ritz-Carlton Yacht Collection เพราะนี่คือครั้งแรกที่เรือเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งคิดว่าจะเป็น Once-in-a-lifetime experience แน่นอนค่ะ”
ในโอกาสที่เรือ Luminara เริ่มฤดูกาลปฐมฤกษ์มายังประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิก และล่องเรือมาที่ประเทศไทย Deck 9 จึงเชิญลูกค้าคนสำคัญขึ้นชมเรือ Luminara อย่างใกล้ชิด พร้อมลิ้มลองอาหารรสเลิศ โดยมีเซเลบชื่อดัง อาทิ ซอนญ่า สิงหะ, ปวริศา เพ็ญชาติ และพิมพาภรณ์ เหมือนประสิทธิเวช ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนเรือ