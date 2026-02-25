ลินคอลแลบส์ “ป้าตือ-สมบัษร” ไอคอนตัวจริงวงการแฟชั่น

ลิน (LYN) ฉลอง 25 ปีผ่านแคมเปญพิเศษตลอดปี “LYN Legacy” ล่าสุด กับ “LYN x TUESLOVE” คอลลาบอเรชันพิเศษกับไอคอนแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย “ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช” ถ่ายทอดผ่านไอเทมกระเป๋าดีไซน์ไอคอนิก ที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งาน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติความมั่นใจ และการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าของคนยุคใหม่อย่างมีสไตล์
พร้อมจัดงานเปิดตัวในบรรยากาศสนุกสนานมีเหล่า “คนรักป้าตือ” ทั้งเซเลบริตีและอินฟลูเอนเซอร์มากมาย อาทิ มิกซ์ เฉลิมศรี, นัท-นิสามณี เลิศวรพงศ์, โมจิ-จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน, ฟลุ๊ค กะล่อน, น้ำมนต์ , ตูน Alie , แพรขวัญ, มะเดี่ยว-อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ, เจนจินดา พีรพงศธร และ อินดี้-นรบดินทร์ อนุตรพร
คอลลาบอเรชั่นสุดพิเศษนี้ออกแบบเป็น THE POCKET BAG กระเป๋ายูนิเซ็กซ์ลายเส้นสไตล์สุดชิค เต็มเปี่ยมด้วยแอทติจูดของป้าตือ โดดเด่นด้วยลวดลาย “Scribble” อันเป็นซิกเนเจอร์ของป้าตือ ซึ่งชอบวาดมาตั้งแต่วัยเด็ก ถูกนำมาตีความใหม่บนกระเป๋าแต่ละใบ เปรียบเสมือนการถ่ายทอดความจริงใจ ความสนุก และความมั่นใจที่ไร้กรอบของแฟชั่น
คอนเซ็ปต์การออกแบบยังยึดหลักเชิงสถาปัตยกรรม “Form Follows Function” ภายใต้แนวคิด Utility with Attitude โดยช่องกระเป๋าทั้งด้านนอกและด้านในกว่า 10 ช่อง และ Zip Pouch เสริมที่ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ Card Holder หรือ พวงห้อยสำหรับกุญแจและแว่นกันแดด เสริมด้วยหูจับแบบ Top Handle หรือสะพายไหล่ได้ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทุกไลฟ์สไตล์ มาพร้อม 3 โทนสี ในวัสดุ Scribble, Canvas และ Smooth Leather มี 2 ขนาด ได้แก่ Size S และ Size L ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน