xs
xsm
sm
md
lg

ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ร่วมกับ หทัยเฮิร์บ (Hathai Herb) แบรนด์สมุนไพรไทยร่วมสมัยที่ผสานธรรมชาติ งานออกแบบ และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน จัดงาน “ICONCRAFT x HATHAIHERB : Colour of Breath” เปิดตัวแบรนด์ หทัยเฮิร์บ ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจสีใหม่ ในแนวคิด “สีสันของลมหายใจ” ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม วันนี้-1 มี.ค. 69


“เบลล่า-ราณี แคมเปน” จับมือกับ “ตอง-ปรัยวันท์ สถิรกุล” ผู้คร่ำหวอดในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์, ของขวัญและแมกกาซีน รวมถึงการพัฒนาสินค้านวัตกรรมมาแล้วหลากหลายแบรนด์ ปั้นแบรนด์สมุนไพรไทยน้องใหม่ “หทัยเฮิร์บ” คัดสรรสมุนไพรแท้เกรดพรีเมียมจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน รังสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ “ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ” เน้นความปลอดภัย ไร้สารเคมี สนับสนุนเกษตรกรไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดตัวยาดมกลิ่น “Fresh Heart” ที่สกัดจาก Essential Oil ของส้มหลากชนิด ในดีไซน์รูปหัวใจ 3 สี ได้แก่ เขียว ชมพู และน้ำเงิน โดยเน้นหลักการ Aerodynamics ทำให้การสูดดมลื่นไหลเป็นธรรมชาติ จับถนัดมือ และใช้ห้อยกระเป๋าหรือเป็นพวงกุญแจได้ ซึ่งได้รับตอบรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


ไฮไลต์อยู่ที่ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจสีใหม่ “สีน้ำเงิน” ที่สะท้อนความเท่ แฝงความสุขุม และ Box set 3 ชิ้น 3 สี ให้เลือกแมตช์กับแต่ละอารมณ์และแต่ละวัน

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองกลิ่น และร่วมเวิร์กชอป DIY Keychain ออกแบบพวงกุญแจยาดมในสไตล์ของตัวเอง











ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ
ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ
ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ
ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ
ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ
+3