ไอคอนคราฟต์ จับมือ “เบลล่า ราณี” ชูไฮไลต์ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ร่วมกับ หทัยเฮิร์บ (Hathai Herb) แบรนด์สมุนไพรไทยร่วมสมัยที่ผสานธรรมชาติ งานออกแบบ และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน จัดงาน “ICONCRAFT x HATHAIHERB : Colour of Breath” เปิดตัวแบรนด์ หทัยเฮิร์บ ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจสีใหม่ ในแนวคิด “สีสันของลมหายใจ” ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม วันนี้-1 มี.ค. 69
“เบลล่า-ราณี แคมเปน” จับมือกับ “ตอง-ปรัยวันท์ สถิรกุล” ผู้คร่ำหวอดในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์, ของขวัญและแมกกาซีน รวมถึงการพัฒนาสินค้านวัตกรรมมาแล้วหลากหลายแบรนด์ ปั้นแบรนด์สมุนไพรไทยน้องใหม่ “หทัยเฮิร์บ” คัดสรรสมุนไพรแท้เกรดพรีเมียมจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน รังสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ “ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจ” เน้นความปลอดภัย ไร้สารเคมี สนับสนุนเกษตรกรไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดตัวยาดมกลิ่น “Fresh Heart” ที่สกัดจาก Essential Oil ของส้มหลากชนิด ในดีไซน์รูปหัวใจ 3 สี ได้แก่ เขียว ชมพู และน้ำเงิน โดยเน้นหลักการ Aerodynamics ทำให้การสูดดมลื่นไหลเป็นธรรมชาติ จับถนัดมือ และใช้ห้อยกระเป๋าหรือเป็นพวงกุญแจได้ ซึ่งได้รับตอบรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ไฮไลต์อยู่ที่ยาดมสมุนไพรรูปหัวใจสีใหม่ “สีน้ำเงิน” ที่สะท้อนความเท่ แฝงความสุขุม และ Box set 3 ชิ้น 3 สี ให้เลือกแมตช์กับแต่ละอารมณ์และแต่ละวัน
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองกลิ่น และร่วมเวิร์กชอป DIY Keychain ออกแบบพวงกุญแจยาดมในสไตล์ของตัวเอง