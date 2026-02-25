ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน รับมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน รับมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรผู้ทำประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร สานต่อพันธกิจพัฒนาเมืองน่าอยู่ร่วมดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมี ตรีรนันท์ ลีฬหาวงศ์ ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธมิตร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นตัวแทนรับมอบจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.
***
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย รสลิน โกแวร์ ผอ.มูลนิธิ เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการ “เพ(ร)าะรัก” ที่มุ่งเน้นการให้ที่เป็นมากกว่าการบริจาค แต่เป็นการ “เพาะ” เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและ “เพราะ” ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ก่อนโครงการจะสิ้นสุดมีนาคมนี้ (https://give.worldvision.or.th/d1oTdG โทร. 0-2022-9200)
***
ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับพานาโซนิค โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น นำทีม “มอบโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พานาโซนิค” จากโครงการ Light up The Future ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่พร้าว จ.ลำปาง โดยมี คุณครูสุกัญญา ป่าธะนู เป็นตัวแทนรับมอบ และมี สกล สุพรรณบรรจง กก.ผจก.บจก.นิยมพานิชลำปาง, ฐิตวัตร์ บรรจงพาณิชย์ กก.ผจก.บจก.เล่าจิ้นกวง ร่วมด้วย
***
ดร. นิตินัย ศรีสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2026 RACE OF LUCK & JOY ปีม้า ชอปมหาเฮง โดยมี รศ. ทวิดา กมลเวชช, ภิมุข สิมะโรจน์, อภิชาต แสนมาโนช, บุญรพี ดำรงรัตน์, ปีติภัทร คูตระกูล และวงศ์รวี นทีธร ร่วมงาน ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ