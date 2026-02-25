ชาริช โฮลดิ้ง จัดงานการกุศลสำหรับผู้รักสัตว์ “รักเกินร้อย ครั้งที่ 3

บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ และ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ ร่วมกับกลุ่ม แอนนิมอล คอมมูนิเคชั่น ประเทศไทย (Thailand Animal Communication ) นำโดย อารีรัตน์ กฤษณะสมิต พร้อมด้วย อาจารย์ EZEkiel Ong จากสถาบัน Animal Communication ประเทศสิงค์โปร์ จัดงานการกุศลสำหรับผู้รักสัตว์ “รักเกินร้อย ครั้งที่ 3” โดยได้รับเกียรติจาก กรรณิการ์ ปัญยาชีวกุล Representative of Renazzo Group ตัวแทนฝ่ายบริหาร ของบริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โชว์รูมลัมโบกินี ถนนวิภาวดีรังสิต
ภายในงานยังเสริมทัพด้วยทีมนักสื่อสารสัตว์หลากหลายท่าน อาทิ ม.ล. นัดดาจันทร์ ประวิตร ตั้งก่อสกุล, ดลิน ยังพิชิต, ธนษร กีรติบุตร, อริยา ตรุษานนท์, วริศรา ตรีเจริญรัตน์, อาริยา สุขะธรรมโม และวิวรรณ เจนมานะชัยกุล รวมถึงผู้ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ ได้แก่ จิตรลดา กัลย์จาฤก, มาร์ค ธาวิน พี เซียวตง, ชนัทธา รากแก่น, จันทนา ปางพุทธิพงศ์, ขนิษฐา จิตกุศล ฯลฯ
ทั้งนี้ทางกลุ่ม Thailand Animal communication จะเป็นการใช้ศาสตร์ Animal communication โดย Reiki Master เป็นการสื่อสารและเชื่อมช่องทางระหว่างมนุษย์และสัตว์ ส่งเสริมความเข้าใจในสัตว์เลี้ยงที่รักและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับรายได้จากการจัดงานมอบให้กับสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย นำโดย โรเจอร์ โลหนันท์ กรรมการสมาคม โดยมี เกวลิน สุรคุปต์ อุปนายก สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) และ กัญญาภัค พรพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคส มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เป็นตัวแทนในการรับมอบเงิน