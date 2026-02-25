ดิ อิสสระ สาทร Promotion Sold Out “วันเดียวราคาทุน”

แว่วมาว่าแคมเปญแรงจนสายอสังหาฯ ต้องหูผึ่ง! เมื่อล่าสุด ปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ บิ๊กบอสหนุ่มแห่งค่ายชาญอิสสระ ออกอาการปลื้มสุดๆ หลังลูกค้าแห่จองจนปิดดีลแบบ Promotion Sold Out สำหรับโปรโมชั่นสุดฮอต “วันเดียวราคาทุน” ของโครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) ลักชัวรี่คอนโดฯ ใจกลางทำเลจันทน์–สาทร งานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะเป็นการปล่อยยูนิตเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 10 ยูนิตเท่านั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Unite All Sides Of Your Life… ใช้ชีวิตอิสสระ ให้สุดในทุกด้าน” ในราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาท ทำเอากลุ่มลูกค้าที่เล็งทำเลศักยภาพย่าน CBD รีบตัดสินใจแทบไม่ทัน ใครที่พลาดโปรแรงรอบนี้ บอกเลยว่าต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวจากค่ายอิสสระให้ดี เพราะแว่วว่าบิ๊กบอสมีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้เขย่าตลาดอีกระลอก
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและนัดหมายเข้าชมโครงการดิ อิสสระ สาทร ได้ที่
LINE OA: https://lin.ee/EBHB7CI (@theissarasathorn)
Website: https://bit.ly/4r2QUma (www.charnissara.com/theissarasathorn)
โทร: 02-308-2222
แผนที่: https://maps.app.goo.gl/JHyM3TyzJY9RGWP1A