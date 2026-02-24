กิฟฟารีนฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 30 ปี เปิดยอดขายรวมกว่าแสนล้าน

กิฟฟารีนแบรนด์เพื่อสุขภาพและความงามที่ยืนหนึ่งในใจคนไทย โดย พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จัดงาน Giffarine 30th Anniversary “Gorgeous Gala Dinner” เฉลิมฉลองในโอกาสที่กิฟฟารีนครบรอบ 30 ปี และฉลองผลประกอบการรวมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทกว่า 114,764 ล้านบาท เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในธุรกิจและคุณภาพสินค้าแก่ผู้บริโภค โดยมีน.ท.นพ. จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ,พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ,คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ,คุณเอกกมล บุญญาภิสันท์ ,พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ และ ดร.นารี สุทธปรีดา พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
***
สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ (DITP) เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ (ปีที่ 7)” เพื่อผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
.
ภายในงานจะมีการพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ อาทิ พิธีลงนามซื้อขายสินค้า (MOP) ระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อขยายฐานการส่งออกผลไม้ไทยในระยะยาว รวมถึงกิจกรรม Agri-Export Stars Pitching Challenge เปิดโอกาสให้ SMEs ดาวรุ่ง 6 บริษัท เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เพื่อขยายโอกาสทางการค้า ในตลาดต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในรูปแบบของดี 6 ภาค กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงกิจกรรมให้คำปรึกษาการส่งออกธุรกิจสินค้าผักและผลไม้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดย DITP มุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
***
กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน ALLY Lucky Blessing Festival 2026 ฉลองปีม้ามหามงคล ต้อนรับความเฮง ความสุข และความยิ่งใหญ่ตลอดปี ภายในงานจัดเต็มด้วยโชว์เชิดมังกรพ่นไฟและสิงโตปีนเสาดอกเหมาย สุดตระการตา รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมจีนที่งดงามตลอดงาน เพื่อส่งต่อความเป็นสิริมงคลและความมั่งคั่งให้ลูกค้าตลอดปี ณ เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา