ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย* มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้กับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย กับแคมเปญ “กิน-ช้อป คุ้ม X4 ที่เมกาบางนา*” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 – 31 มีนาคม 2569 ยกระดับประสบการณ์ความสุขที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า ทั้งการรับประทานอาหาร การช้อปปิ้ง ผ่านสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 4 ต่อ เฉพาะที่เมกาบางนาเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย สามารถรับสิทธิพิเศษ “คุ้ม X4” กับไลฟ์สไตล์กิน-ช้อปกับแบรนด์ดังต่างๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย ดังนี้
คุ้ม 1 : รับส่วนลดสูงสุด 60%* จากร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ ทั้ง ร้านอาหารชื่อดังและแบรนด์แฟชั่น สปอร์ต และไลฟ์สไตล์ชั้นนำมากมาย ให้ทุกมื้ออร่อยและทุกการช้อปคุ้มยิ่งกว่าเดิม
ร้านอาหาร ได้แก่ AN COM AN CA, บ้านหญิง, BHC CHICKEN, BINCHO, BOON TONG KEE, COCO ICHIBANYA, FUJI, HASUL, HUA SENG HONG, KOKORO OMAKASE & HAND ROLL BAR, LONG JOHN SILVER'S, โอ้กะจู๋, SAEMAEUL, SMITH&CO., SOLSOT, SUSHIRO, THE BIBIMBAB, TONKATSU AOKI, TWG TEA, YAKINIKU LIKE และ YOU&I PREMIUM SUKI BUFFET
ร้านค้าแบรนด์ดัง ได้แก่ ADIDAS, ASICS, CALVIN KLEIN, CARNIVAL, GENTLEWOMAN, H&M, HOKA, IKON, JD SPORTS, MIZUNO, NEW BALANCE, NIKE, PRONTO & CO, PUMA, REV RUNNR, SALOMON, SKECHERS, THE NORTH FACE, TOPOLOGIE, UNIQLO และ ZARA
คุ้ม 2 : รับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และรับเพิ่ม MEGA VOUCHER มูลค่า 300 บาทเมื่อช้อปที่ร้านค้าในหมวดอื่นๆ ภายในศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
คุ้ม 3 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าทางการเงินในทุกการใช้จ่าย
คุ้ม 4 : พิเศษทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ รับฟรี! ขนมหรือเครื่องดื่ม ที่ร้านที่ร่วมรายการ* เมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปภายในศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
แคมเปญ “กิน-ช้อป คุ้ม X4 ที่เมกาบางนา” ตอบโจทย์ครบทั้งสายกิน สายช้อป สำหรับทุกคน ที่มองหาความคุ้มค่าในทุกวัน พร้อมตอกย้ำบทบาทของเมกาบางนาในฐานะ “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น
*ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/k_megabangna
ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี