Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!

TOP 3 ผลิตภัณฑ์ที่ขายที่สุดใน Sephora USA เข้าไทยตามคำเรียกร้อง! กับ "KIEHL’S Better Screen UV Serum SPF50 PA++++" ขนาด 50 มล. ราคา 2,800 บาท กันแดดคอลลาเจน บล็อกผิวจาก UV ฟื้นฟูผิวเสียจากแสงแดด ผิวดูเรียบเนียน สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้น
Collagen Protection & Damage Correction กันแดดคอลลาเจน สูตรปกป้องพร้อมฟื้นฟูผิว ด้วย SPF 50 PA++++ ปกป้องผิวจากปัจจัยทำร้ายผิวที่มีสาเหตุมาจากรังสียูวี และส่วนผสม Collagen Peptide Fragments ฟื้นฟูคอลลาเจนที่เสื่อมสภาพจากแสงแดด
พิสูจน์แล้วจากผู้ใช้จริง (ผลการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร 44 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์ 56 วัน โดยสถาบันวิจัย IEC ประเทศจีน เมื่อกุมภาพันธ์-เมษายน 2024)
- 97% ผิวดูเรียบเนียน สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้น*
- ผิวโกลว์ ไม่ทิ้งคราบ
- 97% ผิวดูกระจ่างใสขึ้น*
- 97% ผิวดูสุขภาพดี*
- 95% ผิวอิ่มฟูขึ้น*
วางจำหน่ายแล้วที่เซ็นทรัลตั้งแต่ 23 ก.พ. และพร้อมกันทุกช่องทาง 2 มี.ค. นี้