xs
xsm
sm
md
lg

Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



TOP 3 ผลิตภัณฑ์ที่ขายที่สุดใน Sephora USA เข้าไทยตามคำเรียกร้อง! กับ "KIEHL’S Better Screen UV Serum SPF50 PA++++" ขนาด 50 มล. ราคา 2,800 บาท กันแดดคอลลาเจน บล็อกผิวจาก UV ฟื้นฟูผิวเสียจากแสงแดด ผิวดูเรียบเนียน สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้น


Collagen Protection & Damage Correction กันแดดคอลลาเจน สูตรปกป้องพร้อมฟื้นฟูผิว ด้วย SPF 50 PA++++ ปกป้องผิวจากปัจจัยทำร้ายผิวที่มีสาเหตุมาจากรังสียูวี และส่วนผสม Collagen Peptide Fragments ฟื้นฟูคอลลาเจนที่เสื่อมสภาพจากแสงแดด


พิสูจน์แล้วจากผู้ใช้จริง (ผลการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร 44 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์ 56 วัน โดยสถาบันวิจัย IEC ประเทศจีน เมื่อกุมภาพันธ์-เมษายน 2024)
- 97% ผิวดูเรียบเนียน สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้น*
- ผิวโกลว์ ไม่ทิ้งคราบ
- 97% ผิวดูกระจ่างใสขึ้น*
- 97% ผิวดูสุขภาพดี*
- 95% ผิวอิ่มฟูขึ้น*

วางจำหน่ายแล้วที่เซ็นทรัลตั้งแต่ 23 ก.พ. และพร้อมกันทุกช่องทาง 2 มี.ค. นี้





Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!
Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!
Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!
Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!
Kiehl's Better Screen UV Serum กันแดดคอลลาเจน เข้าไทยแล้ว!