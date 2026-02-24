ดิสนีย์ จับมือ สวารอฟสกี้ เปิดตัวฟิกเกอร์ Beauty and the Beast

ดิสนีย์ และ สวารอฟสกี้ สานต่อความร่วมมืออันยาวนาน เปิดตัวคอลเลกชันของแต่งบ้าน Disney Beauty and the Beast ถ่ายทอดเสน่ห์ของเรื่องราวแสนมหัศจรรย์ พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 35 ปีของเทพนิยายอันตราตรึงใจจากดิสนีย์
หนึ่งในแอนิเมชันคลาสสิกที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของดิสนีย์ Beauty and the Beast สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) ก่อนที่ตำนานความประทับใจนี้จะถูกสานต่อไปสู่ละครเวทีบรอดเวย์ระดับตำนานที่ครองใจผู้ชมมายาวนานกว่าทศวรรษ
สวารอฟสกี้ร่วมถ่ายทอดความมหัศจรรย์และความสุขจากแอนิเมชันสุดคลาสสิกของดิสนีย์ผ่านฟิกเกอร์ที่รังสรรค์ด้วยงานศิลป์คริสตัลอันประณีต โดยคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยฟิกเกอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวละครยอดนิยมจาก Beauty and the Beast อย่าง เบลล์, ค็อกส์เวิร์ธ, ลูมิแอร์ และมิสซิสพอตส์ พร้อมผลงานไฮไลต์อย่าง ฉากห้องเต้นรำ ผลงานลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษ
ฉากห้องเต้นรำ (Limited Edition)
ผลงานสุดตระการตาชิ้นนี้ใช้เวลาในการรังสรรค์ยาวนานถึง 365 ชั่วโมง และประดับด้วยคริสตัลมากกว่า 52,900 เม็ด เพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องราวให้เปล่งประกายอย่างงดงาม ฉากเต้นรำครั้งแรกของเบลล์และเจ้าชายอสูรถูกนำมาตีความใหม่อย่างประณีตด้วยรายละเอียดอันวิจิตร สะท้อนงานฝีมือและความเชี่ยวชาญชั้นครูของสวารอฟสกี้
เบลล์
เบลล์ (Belle) ตัวละครช่างฝันที่หลายคนหลงรัก ปรากฏกายในชุดเดรสสีเหลืองระยิบระยับอันเป็นซิกเนเจอร์ของเธอ พร้อมถือดอกกุหลาบแสนบอบบางไว้ในมือ ฟิกเกอร์ชิ้นนี้ถ่ายทอดความงดงามเหนือกาลเวลาของเบลล์ผ่านคริสตัลเจียระไนกว่า 330 เหลี่ยมมุมได้อย่างลงตัว
ค็อกสเวิร์ธ
ค็อกสเวิร์ธ (Cogsworth) หัวหน้าคนใช้ผู้เคร่งครัดในกฎระเบียบและมารยาท ดูเปล่งเสน่ห์ชวนให้หลงใหลผ่านผลงานคริสตัลเจียระไนกว่า 215 เหลี่ยมมุม พร้อมเติมความโดดเด่นด้วยรายละเอียดเมทัลลิกสีทองแชมเปญเงางามช่วยขับเน้นบุคลิกสุดเนี้ยบให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา
ลูมิแอร์
บุคลิกอันโดดเด่นแพรวพราวและทรงเสน่ห์ของ ลูมิแอร์ (Lumière) ถูกถ่ายทอดให้มีชีวิตผ่านคริสตัลเจียระไนระยิบระยับ 409 เหลี่ยมมุม ดีไซน์ผสานความประณีตแม่นยำในแบบฉบับของสวารอฟสี้เข้ากับเปลวไฟสีเหลือง และเอฟเฟกต์ Golden Shadow ที่ช่วยเพิ่มมิติความเปล่งประกายให้กับฟิกเกอร์อย่างลงตัว
มิสซิสพอตส์
มิสซิสพอตส์ (Mrs. Potts) หัวใจอันอบอุ่นของเรื่องราว Beauty and the Beast ถูกถ่ายทอดอย่างงดงามด้วยคริสตัลเจียระไนกว่า 231 เหลี่ยม เสริมมิติด้วยรายละเอียดเมทัลลิกหลากโทนสีที่บรรจงรังสรรค์ลงบนตัวกาอย่างประณีต ชวนให้สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนละมุนละไมของมิสซิสพอตส์ในทุกมุมมอง
ดอกกุหลาบวิเศษ
ดอกกุหลาบวิเศษ หรือ The Enchanted Rose กลับมาอีกครั้งในคอลเลกชันของแต่งบ้านในฐานะสัญลักษณ์แห่งความหวังและตัวแทนของเรื่องราวอันแสนตราตรึงไม่รู้เลือน กลีบสีแดงสดดูโดดเด่นสะกดสายตา ขับเน้นด้วยก้านคริสตัลอันบอบบางที่ดูราวกับลอยอยู่ภายในโดมแก้วอย่างน่าอัศจรรย์
คอลเลกชันของแต่งบ้าน Disney x Swarovski Beauty and the Beast วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านสวารอฟสกี้ทั่วโลก