xs
xsm
sm
md
lg

ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SkinCeuticals (สกินซูติคัลส์) แบรนด์เวชสำอางระดับสูง จากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมนำเสนอนวัตกรรมดูแลผิวขั้นสูงที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสารต้านอนุมูลอิสระและนวัตกรรมสกินแคร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ผิวหนังทั่วโลก

แพทริค จีโร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา กล่าวถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า “ลอรีอัล กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าตอบสนองทุกความต้องการด้านความงามที่หลากหลายและเฉพาะตัวของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีนี้เราได้ยกระดับพอร์ตโฟลิโอในประเทศไทยโดยจะเพิ่มอีก 3 แบรนด์ รวมเป็น 19 แบรนด์ เริ่มด้วยการเปิดตัวสกินซูติคัลส์ แบรนด์เวชสำอางระดับไฮเอนด์ที่ทั่วโลกยอมรับเข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยรากฐานจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย สกินซูติคัลส์จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของลอรีอัลในการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ความงาม การเสริมทัพแบรนด์ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการขยายธุรกิจ แต่คือการตอกย้ำพันธกิจของเราในการส่งมอบโซลูชันดูแลผิวประสิทธิภาพสูง เพื่อผิวและความงามของผู้บริโภคชาวไทย”


อรวรรณ ลาภอำนวยผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “พันธกิจของแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอางของลอรีอัล (L'Oréal Dermatological Beauty) คือการส่งมอบโซลูชันดูแลผิวที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมีหัวใจสำคัญคือการทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่างใกล้ชิด การนำแบรนด์สกินซูติคัลส์เข้าสู่ตลาดความงามประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างตลาดสกินแคร์ในกลุ่มเวชสำอางระดับพรีเมียม"

“หัวใจสำคัญที่ทำให้ SkinCeuticals แตกต่างคือแนวคิด Integrated Skincare ซึ่งเป็นปรัชญาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแบรนด์ในการบูรณาการดูแลผิว ที่ผสานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ควบคู่ไปกับหัตถการความงาม เพื่อเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด"


Advanced Skincare Backed by Science
สกินแคร์สุดล้ำจากพลังของวิทยาศาสตร์ - นวัตกรรมที่พลิกนิยามการดูแลผิว

สกินซูติคัลส์ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. เชลดอน พินเนลล์ ผู้บุกเบิกการใช้วิตามินซีบริสุทธิ์บนผิวหนัง (Topical Vitamin C) โดยแบรนด์ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญผ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นมานานกว่า 35 ปี มีการศึกษาทางคลินิกกว่า 85 งาน และสิทธิบัตรกว่า 10 ชิ้น ซึ่งหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความล้ำหน้าของ สกินซูติคัลส์ คือการครอบครองสิทธิบัตร “Duke Antioxidant Patent” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสูงสุด (Gold Standard) ระดับโลกในด้านความเสถียรและการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างดีเยี่ยม ความโดดเด่นของ สกินซูติคัลส์จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การคัดสรรส่วนผสมที่ทรงพลัง แต่คือความล้ำหน้าในการออกแบบสูตรนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิก เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถเข้าฟื้นบำรุงและปกป้องผิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


นอกจากนั้น จากการทำงานร่วมกับแพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ตกแต่งชั้นนำทั่วโลก สกินซูติคัลส์ได้สร้างนิยามใหม่ให้แก่วงการความงามด้วยแนวคิด "Integrated Skincare" หรือการดูแลผิวแบบองค์รวม โดยออกแบบนวัตกรรมมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพร่วมกับหัตถการความงาม ไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์ ฟิลเลอร์ หรือโบท็อกซ์ เพื่อช่วยผลลัพธ์จากหัตถการชัดเจนและยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยฟื้นบำรุงผิวได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อความคุ้มค่าในการทำหัตถการ ความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนี้เองที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในตำนานอย่าง C E Ferulic รวมถึงนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการอย่าง P-TIOX และ A.G.E. Interrupter Advanced ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูงเข้ากับความงาม เพื่อมอบผลลัพธ์ผิวที่สมบูรณ์แบบและแข็งแรงอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก

สกินซูติคัลส์ยึดมั่นในหลักการ 3 ประการเพื่อสุขภาพผิวที่ดีที่สุด
• PREVENT: ปกป้องผิวจากมลภาวะและอนุมูลอิสระด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants)
• CORRECT: แก้ไขปัญหาผิวอย่างตรงจุด
• PROTECT: ปกป้องผิวร่วงโรยก่อนวัยด้วยผลิตภัณฑ์กันแดด

ผลิตภัณฑ์เด่นจากสกินซูติคัลส์


1. C E FERULIC (CEF)
เซรั่มวิตามินซีอันดับหนึ่ง ที่แพทย์ผิวหนังในอเมริกาแนะนำ

เซรั่มวิตามินซีเข้มข้นผสาน 3 สารต้านอนุมูลอิสระ ใช้สูตรส่วนผสมที่ทำงานร่วมกัน (Synergistic Combination) ของวิตามินซีบริสุทธิ์ 15%, วิตามินอี 1% และกรดเฟอรูลิก 0.5% จากความเชี่ยวชาญด้านสารต้านอนุมูลอิสระกว่า 40 ปี ให้การปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและมลภาวะได้สูง ช่วยลดเลือนริ้วรอยและเผยผิวดูกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเผยผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกาย


2. P-TIOX
เซรั่มผสานเปปไทด์สูตรเข้มข้น ลดเลือนริ้วรอยร่องลึก เพื่อผิวดูเรียบเนียนและกระจ่างใส

ออกแบบมาเพื่อจัดการกับริ้วรอย 9 ประเภท ริ้วรอยแลดูจางลง 68% ใน 12 สัปดาห์ ให้ผิวดูเรียบเนียน รูขุมขนแลดูกระชับเล็กลง และเพิ่มความฉ่ำวาวให้ผิวดูสุขภาพดี (Glass Skin) ประกอบด้วย Advanced Peptide Complex มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึกและให้ผิวอิ่มฟู


3. A.G.E. INTERRUPTER ADVANCED
ครีมลดเลือนริ้วรอยทรงประสิทธิภาพ มิติใหม่แห่งการยกกระชับ

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผิวภายนอกที่ร่วงโรย จากผลกระทบจาก Glycation (กระบวนการที่น้ำตาลทำลายคอลลาเจนในชั้นผิว) เช่น ริ้วรอย ผิวขาดความยืดหยุ่น สูตรใหม่ "Advanced" มีการเพิ่มความเข้มข้นของ Pro-Xylane (สารสิทธิบัตรเฉพาะของลอรีอัล กรุ๊ป) ที่สูงขึ้นถึง 18% ช่วยลดเลือนริ้วรอยลึก คืนความยืดหยุ่นและความกระชับให้ผิวที่เริ่มมีสัญญาณความร่วงโรย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยลึก ผิวหย่อนคล้อยขาดความกระชับ และผิวที่ขาดความยืดหยุ่น


4. H.A. INTENSIFIER MULTI-GLYCAN (HA)
เซรั่มไฮยารูลอน ฟื้นผิวหลากมิติ ให้ผิวอิ่มฟูเด้งกระชับ มอบความชุ่มชื้นใน 15 นาที

ผิวดูเรียบเนียนและลดเลือดริ้วรอย ไม่ใช่แค่เซรั่มไฮยาลูรอนทั่วไป แต่มีเทคโนโลยีที่ช่วย "เพิ่ม" และ "คงระดับ" ไฮยาลูรอนตามธรรมชาติในผิว5 ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวสีม่วง (Purple Rice) และ Proxylane ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู (Plumpness) เพิ่มความยืดหยุ่น และเติมร่องริ้วรอยให้ดูลดเลือนอย่างเป็นธรรมชาติ

สัมผัสประสบการณ์ “ความงามที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์” จาก SkinCeuticals ได้แล้วที่ S-Mart clinic, ID Life Holistic Wellness clinic และ Thera clinic

ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย
ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย
ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย
ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย
ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย
+3