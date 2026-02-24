ลอรีอัล กรุ๊ป ส่ง SkinCeuticals แลนดิ้งถึงไทย

SkinCeuticals (สกินซูติคัลส์) แบรนด์เวชสำอางระดับสูง จากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมนำเสนอนวัตกรรมดูแลผิวขั้นสูงที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสารต้านอนุมูลอิสระและนวัตกรรมสกินแคร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ผิวหนังทั่วโลก
แพทริค จีโร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา กล่าวถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า “ลอรีอัล กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าตอบสนองทุกความต้องการด้านความงามที่หลากหลายและเฉพาะตัวของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีนี้เราได้ยกระดับพอร์ตโฟลิโอในประเทศไทยโดยจะเพิ่มอีก 3 แบรนด์ รวมเป็น 19 แบรนด์ เริ่มด้วยการเปิดตัวสกินซูติคัลส์ แบรนด์เวชสำอางระดับไฮเอนด์ที่ทั่วโลกยอมรับเข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยรากฐานจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย สกินซูติคัลส์จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของลอรีอัลในการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ความงาม การเสริมทัพแบรนด์ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการขยายธุรกิจ แต่คือการตอกย้ำพันธกิจของเราในการส่งมอบโซลูชันดูแลผิวประสิทธิภาพสูง เพื่อผิวและความงามของผู้บริโภคชาวไทย”
อรวรรณ ลาภอำนวยผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “พันธกิจของแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอางของลอรีอัล (L'Oréal Dermatological Beauty) คือการส่งมอบโซลูชันดูแลผิวที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมีหัวใจสำคัญคือการทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่างใกล้ชิด การนำแบรนด์สกินซูติคัลส์เข้าสู่ตลาดความงามประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างตลาดสกินแคร์ในกลุ่มเวชสำอางระดับพรีเมียม"
“หัวใจสำคัญที่ทำให้ SkinCeuticals แตกต่างคือแนวคิด Integrated Skincare ซึ่งเป็นปรัชญาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแบรนด์ในการบูรณาการดูแลผิว ที่ผสานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ควบคู่ไปกับหัตถการความงาม เพื่อเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
Advanced Skincare Backed by Science
สกินแคร์สุดล้ำจากพลังของวิทยาศาสตร์ - นวัตกรรมที่พลิกนิยามการดูแลผิว
สกินซูติคัลส์ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. เชลดอน พินเนลล์ ผู้บุกเบิกการใช้วิตามินซีบริสุทธิ์บนผิวหนัง (Topical Vitamin C) โดยแบรนด์ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญผ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นมานานกว่า 35 ปี มีการศึกษาทางคลินิกกว่า 85 งาน และสิทธิบัตรกว่า 10 ชิ้น ซึ่งหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความล้ำหน้าของ สกินซูติคัลส์ คือการครอบครองสิทธิบัตร “Duke Antioxidant Patent” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสูงสุด (Gold Standard) ระดับโลกในด้านความเสถียรและการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างดีเยี่ยม ความโดดเด่นของ สกินซูติคัลส์จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การคัดสรรส่วนผสมที่ทรงพลัง แต่คือความล้ำหน้าในการออกแบบสูตรนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิก เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถเข้าฟื้นบำรุงและปกป้องผิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น จากการทำงานร่วมกับแพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ตกแต่งชั้นนำทั่วโลก สกินซูติคัลส์ได้สร้างนิยามใหม่ให้แก่วงการความงามด้วยแนวคิด "Integrated Skincare" หรือการดูแลผิวแบบองค์รวม โดยออกแบบนวัตกรรมมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพร่วมกับหัตถการความงาม ไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์ ฟิลเลอร์ หรือโบท็อกซ์ เพื่อช่วยผลลัพธ์จากหัตถการชัดเจนและยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยฟื้นบำรุงผิวได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อความคุ้มค่าในการทำหัตถการ ความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนี้เองที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในตำนานอย่าง C E Ferulic รวมถึงนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการอย่าง P-TIOX และ A.G.E. Interrupter Advanced ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูงเข้ากับความงาม เพื่อมอบผลลัพธ์ผิวที่สมบูรณ์แบบและแข็งแรงอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก
สกินซูติคัลส์ยึดมั่นในหลักการ 3 ประการเพื่อสุขภาพผิวที่ดีที่สุด
• PREVENT: ปกป้องผิวจากมลภาวะและอนุมูลอิสระด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants)
• CORRECT: แก้ไขปัญหาผิวอย่างตรงจุด
• PROTECT: ปกป้องผิวร่วงโรยก่อนวัยด้วยผลิตภัณฑ์กันแดด
ผลิตภัณฑ์เด่นจากสกินซูติคัลส์
1. C E FERULIC (CEF)
เซรั่มวิตามินซีอันดับหนึ่ง ที่แพทย์ผิวหนังในอเมริกาแนะนำ
เซรั่มวิตามินซีเข้มข้นผสาน 3 สารต้านอนุมูลอิสระ ใช้สูตรส่วนผสมที่ทำงานร่วมกัน (Synergistic Combination) ของวิตามินซีบริสุทธิ์ 15%, วิตามินอี 1% และกรดเฟอรูลิก 0.5% จากความเชี่ยวชาญด้านสารต้านอนุมูลอิสระกว่า 40 ปี ให้การปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและมลภาวะได้สูง ช่วยลดเลือนริ้วรอยและเผยผิวดูกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเผยผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกาย
2. P-TIOX
เซรั่มผสานเปปไทด์สูตรเข้มข้น ลดเลือนริ้วรอยร่องลึก เพื่อผิวดูเรียบเนียนและกระจ่างใส
ออกแบบมาเพื่อจัดการกับริ้วรอย 9 ประเภท ริ้วรอยแลดูจางลง 68% ใน 12 สัปดาห์ ให้ผิวดูเรียบเนียน รูขุมขนแลดูกระชับเล็กลง และเพิ่มความฉ่ำวาวให้ผิวดูสุขภาพดี (Glass Skin) ประกอบด้วย Advanced Peptide Complex มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึกและให้ผิวอิ่มฟู
3. A.G.E. INTERRUPTER ADVANCED
ครีมลดเลือนริ้วรอยทรงประสิทธิภาพ มิติใหม่แห่งการยกกระชับ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผิวภายนอกที่ร่วงโรย จากผลกระทบจาก Glycation (กระบวนการที่น้ำตาลทำลายคอลลาเจนในชั้นผิว) เช่น ริ้วรอย ผิวขาดความยืดหยุ่น สูตรใหม่ "Advanced" มีการเพิ่มความเข้มข้นของ Pro-Xylane (สารสิทธิบัตรเฉพาะของลอรีอัล กรุ๊ป) ที่สูงขึ้นถึง 18% ช่วยลดเลือนริ้วรอยลึก คืนความยืดหยุ่นและความกระชับให้ผิวที่เริ่มมีสัญญาณความร่วงโรย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยลึก ผิวหย่อนคล้อยขาดความกระชับ และผิวที่ขาดความยืดหยุ่น
4. H.A. INTENSIFIER MULTI-GLYCAN (HA)
เซรั่มไฮยารูลอน ฟื้นผิวหลากมิติ ให้ผิวอิ่มฟูเด้งกระชับ มอบความชุ่มชื้นใน 15 นาที
ผิวดูเรียบเนียนและลดเลือดริ้วรอย ไม่ใช่แค่เซรั่มไฮยาลูรอนทั่วไป แต่มีเทคโนโลยีที่ช่วย "เพิ่ม" และ "คงระดับ" ไฮยาลูรอนตามธรรมชาติในผิว5 ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวสีม่วง (Purple Rice) และ Proxylane ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู (Plumpness) เพิ่มความยืดหยุ่น และเติมร่องริ้วรอยให้ดูลดเลือนอย่างเป็นธรรมชาติ
สัมผัสประสบการณ์ “ความงามที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์” จาก SkinCeuticals ได้แล้วที่ S-Mart clinic, ID Life Holistic Wellness clinic และ Thera clinic