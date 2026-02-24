เชฟต้นตำรับรสชาติอาหารกวางตุ้ง บินตรงเสิร์ฟความอร่อยที่ โฟล์ว

ให้สุดสัปดาห์เป็นช่วงเวลาแห่งความพิเศษสำหรับคนรักอาหารจีน เมื่อโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ จัดงาน "East Meets Riverside" ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ที่ได้รับเกียรติการมาเยือนของเชฟจากห้องอาหารมิชลิน 3 ปีซ้อน ที่บินตรงมาเสิร์ฟความอร่อยเมนูพิเศษพร้อมกับจัดเวิร์กชอป ติ่มซำมาสเตอร์คลาส เรียนรู้สูตร 4 เมนูเด็ดจากเชฟดังอย่างใกล้ชิด แถมยังโปรโมชั่นพิเศษให้อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ในวิวงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาของห้องอาหารโฟล์ว
โดยเชฟดังที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่ เชฟแจ็คกี ชุ้ย หัวหน้าเชฟจากห้องอาหาร Yun Pavilion ของโรงแรมคอนราด กวางโจว ผู้คว้า รางวัล Michelin Plate 3 ปีซ้อน (2019–2021) ที่จะบินตรงมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ ที่ต้องบอกว่าถึงขั้นขึ้นหิ้งระดับตำนาน อย่าง “ไก่หนังกรอบสไตล์ Yun Pavilion" ที่เชฟคัดสรรไก่สายพันธุ์ซานหลงอายุ 180 วัน ผ่านกรรมวิธี ตากแห้งอย่างพิถีพิถันนานกว่า 20 ชั่วโมง จนได้หนังที่บางกรอบดุจแก้วแต่เนื้อในยังคงความนุ่มชุ่มฉ่ำ สะท้อนถึงเทคนิคการปรุงอาหารจีน กวางตุ้งขนานแท้ที่ผสานความร่วมสมัยไว้อย่างลงตัว
คุณสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยนี้ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบบุฟเฟต์ซีฟู้ด มื้อค่ำ ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 27 และ วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทางร้านจะเสิร์ฟทั้งไลน์ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ที่เลื่องชื่อของร้าน บวกกับ เมนูซีฟู้ดแสนอร่อย มุมอาหารจีน ปรุงสดโดยเชฟแจ็คกี้ ในราคาท่านละ 2,118 บาทถ้วน
หรือจะเลือกเข้าเวิร์กชอป ติ่มซำ มาสเตอร์คลาส เรียนรู้เทคนิกเคล็ดลับทําติ่มซําอย่างเจาะลึก 4 เมนูเด็ด: ฮะเก๋ากุ้งสไตล์ฮ่องกง, ข้าวเหนียวห่อใบบัว, ปอเปี๊๊ยะผัก และขนมหวานยอดนิยม นมสดตุ๋นน้ำขิงจากเชฟยอดฝีมือ ในช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ในราคาท่านละ 888 บาท++
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ช่วงเวลา 12.00 – 15.00 น. เป็นบริการ ซันเดย์ลิเชียส บรันช์ ฉบับ Guest Chef มื้อสายวันอาทิตย์สุดอลังการ พบกับการปะทะกันของ รสชาติกวางตุ้งระดับมิชลินฝีมือเชฟ และเมนูตะวันตกชั้นเลิศที่มีความอร่อยให้เลือกหลากหลายทั้ง มุม Carving (เนื้อพรีเมียม 3 สหาย): เนื้อแบล็คแองกัสโทมาฮอว์ก, บีฟเวลลิงตัน (Beef Wellington) แป้งพายกรอบหอม เนย และ ซี่โครงแกะย่าง (Lamb Cutlet) อาหารฝรั่งอย่าง ปลากะพงย่างซอสเนยมะนาว, แก้มหมูคุโรบุตะตุ๋นซอสบัลซามิก, อกเป็ดราด ซอสแคสซิส, ไก่อบสมุนไพร, หอยนางรมอบชีสและผักโขม, หอยแมลงภู่อบหม้อดิน และ ไส้กรอกทรัฟเฟิล เสิร์ฟคู่มันบดทรัฟเฟิล ฯลฯ ในราคาท่านละ 2,884 บาทถ้วน
แถมมีราคาโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเด็กอายุ 6–11 ปี ลด 50% ส่วนเด็กอายุต่ำ กว่า 5 ปี รับประทานฟรี ติดต่อสำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 442 2000