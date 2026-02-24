ไอคอนสยาม จัดอีเวนต์ยิ่งใหญ่ระดับโลก งานประกาศรางวัลการออกแบบนานาชาติ IDA

รางวัลใหญ่ที่เหล่านักออกแบบทั่วโลกจับตามอง ซึ่งมีมากว่า 20 ปีแล้ว นำพาเกียรติยศไปสู่นักออกแบบ นักคิด และสถาปนิกในแวดวงงานสร้างสรรค์มาแล้วทั่วโลก ในปีนี้ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่ง International Design Awards (IDA) โดย ฟาร์มานี กรุ๊ป (Farmani Group) จัดงาน IDA Awards Gala ครั้งที่ 19 ภายใต้ความร่วมมือกันกับ ไอคอนสยาม และ Bangkok Design Week 2026
งานออกแบบสร้างสรรค์ระดับประเทศ ที่ไปเยือนประเทศต่างๆ มาแล้วทั่วโลก เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสนับสนุนและเชิดชูฝีมือของนักออกแบบ นักคิด และสถาปนิกจากทั่วทุกมุมโลก การมาเยือนของ IDA และแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงงานออกแบบและผู้ชนะรางวัลจากนานาประเทศ กว่า 300 ท่าน นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับวงการออกแบบไทยสู่เวทีโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนนักออกแบบไทย ได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างเครือข่ายกับนักออกแบบระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในค่ำคืนแห่งงานประกาศรางวัลเกียรติยศระดับโลกนี้ ยังได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษจากหลากหลายวงการทั่วโลก ทั้งนักคิด นักสร้างสรรค์ นักบริหาร สถาปนิก และผู้คนจากแวดวงงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คุณฮอสเซน และ คุณแอปเปิ้ล ฟาร์มานี, ผู้บริหารจากไอคอนสยาม, คุณไชยยง รัตนอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), คุณปรียนันท์ มงคลศรี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์ ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), Ms. Jacqueline Mourot - ตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, อิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย, Mr. Adam Coin – ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ คุณชารีฟ ลอนา สถาปนิกและอินทีเรียร์ดีไซเนอร์ชื่อดัง
พร้อมด้วยผลงานระดับ “Masterpiece” ที่ชนะรางวัลประจำปี 2568 จากเวที International Design Awards (IDA) และ European Product Design Award (EPDA) กว่า 70 ชิ้น ยังได้รับการนำมาจัดแสดงในงาน Bangkok Design Week 2026 ที่ผ่านมา