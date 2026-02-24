ในหลวงพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” แก่ ดร.อารยา อรุณานนท์ชัย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” แก่ ดร.อารยา อรุณานนท์ชัย ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความเสียสละ และเป็นแบบแก่สาธารณชน ณ โรงแรมอวานี รัชดา โดยมี ดร.จารุนันท์ อึ้งภากรณ์, ดร.ธิดารักษ์ สัจจพงษ์, ดร.มนวิภา ประชัญคดี, นางวิไลวรรณ ลายถมยา และกรรมการท่านอื่นๆ ร่วมยินดี
***
มาเซราติ ประเทศไทย ร่วมฉลองตรุษจีน นำโดย ปิยะเทพ ศิวากาศ ผจก.ทั่วไป จัดกิจกรรมพิเศษผสานความหลงใหลสไตล์อิตาเลียน กับวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มด้วยมุมถ่ายภาพตรุษจีน สัมผัสเครื่องยนต์ Nettuno ขุมพลังของรถแข่ง MC20 GT2 ซึ่งคว้าแชมป์ปี 2568 ในคลาส AM และเวิร์กช็อปชงชา ที่เปรียบเทียบวัตถุดิบต่างๆ กับความเป็นรถยนต์ ที่โชว์รูม มาเซราติ สยามพารากอน
***
เดอะ ปาร์ค ร่วมกับ iwelty Club และ Sardine Running Club จัดงาน The PARQ x iwelty Friend Full Fit: The Sweetest Pace by IPSA งานวิ่งสไตล์ Dating Run ของสายวิ่งจริงจัง สายออกกำลังกายเบาๆ หรือสายที่เริ่มต้นดูแลตัวเอง ระยะทาง 4 กม. บนเส้นทางรูปหัวใจ เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ The PARQ พร้อมกิจกรรม Card Talk โดยทีม Grab ’N Grow แลกเปลี่ยนมุมในหัวข้อ Wellness, Love & 2026 Success พร้อมเสียงเพลงจากดีเจที่ร้าน Pollo Wine Bar (The PARQ Life, ชั้น 1)