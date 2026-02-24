เบิร์ชก้าเปิดสาขาเอาใจคนรุ่นใหม่ เลือกชอปแบบคล่องตัว

เบิร์ชก้า (BERSHKA) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติสเปน เผยโฉมสาขาใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพฯ ที่ เซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 3 บนพื้นที่กว่า 378 ตร.ม. จัดเต็มเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ พร้อมไอเทมแฟชั่นจุใจ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ที่ทั้งทันสมัยและพร้อมเปิดรับเทรนด์ใหม่ๆ โดยมี แฟชั่น ดนตรี เทคโนโลยี และโซเชียลมีเดีย หลอมรวมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์
สาขาใหม่นี้ ตอบโจทย์ความหลากหลายทั้งรูปแบบโครงสร้าง สีสันเฉพาะตัวของเสื้อผ้าแต่ละคอลเลกชัน รวมไปถึงสินค้าต่างๆ ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจแต่ยังเข้าถึงได้ง่าย ภายในร้านถูกออกแบบและจัดวางผังพื้นที่เป็นโซนต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันในแต่ละโซน อาทิ ไม้เนื้อคุณภาพ พื้นผิวเซรามิก พื้นผิวเคลือบแลกเกอร์สีต่างๆ และพื้นผิวที่ให้สัมผัสคล้ายหิน ในโทนสีเทาเพื่อขับเน้นสีสันที่สดใสของเสื้อผ้าให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
โซนชำระเงินถูกออกแบบเป็นชิ้นงานไม้เชิงประติมากรรมในลักษณะบล็อกขนาดใหญ่ จัดวางเสมือนเกาะที่โดดเด่นภายในพื้นที่ พร้อมรองรับทั้งเคาน์เตอร์ชำระเงินแบบปกติและแบบบริการตนเอง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน