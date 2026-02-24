“หนึ่ง สุริยน” ดึง “ยู ฮยอนอู” นั่งแท่นแบรนด์แอมฯ “บิวตี้ เจมส์”

หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล ดึง “ยู ฮยอนอู” (YU HYUN WOO) เจ้าของซิงเกิล No Control และนักแสดงซีรีส์เรื่อง Boy Friend on Demand ในNetflix Original Korean ที่กำลังจะออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตาม นั่งแท่นแบรนด์เอมบาสเดอร์คนใหม่ของ “บิวตี้ เจมส์” (Beauty Gems) พร้อมบินลัดฟ้าจากเกาหลีใต้ มาร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่ Maison Abeille ณ Beauty Gems ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม
ในงาน ยู ฮยอนอู ปรากฏตัวพร้อมสร้อยคอมรกตล้อมเพชร ที่สะท้อนแรงบันดาลใจจากโครงสร้างอันสมบูรณ์แบบของรังผึ้งและตัวผึ้ง มูลค่าสูงถึง 22 ล้านบาท และเผยว่า “ดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับบิวตี้เจมส์ แบรนด์จิวเวลลีชื่อดังอันดับต้นๆ ของเอเชีย ซึ่งโด่งดังมากๆ ในเรื่องของความประณีตและอลังการ ส่วน Exclusive Event ที่ผ่านมา บรรยากาศก็อบอุ่น ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดี แฮปปี้มากๆ ที่ได้รับความรักจากทุกคน ทั้งนี้ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆ ชาวไทยด้วย เร็วๆ นี้ก็จะมีผลงานถ่าย Fashion Magazine ในประเทศไทย ให้ได้ติดตามกัน 2 เล่ม ภาพสวยมากๆ แต่จะเป็นเล่มไหน ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับ ต้องรอชม ส่วนซีรีส์ Boy Friend on Demand คาดว่าแฟนๆ ในเมืองไทยน่าจะได้รับชมกันเร็วๆ นี้ครับ”