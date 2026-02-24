ผสานพลัง 2 ศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระพันปีหลวง

สยามพารากอน เปิดพื้นที่ Art Jewel แกลอรี่แสดงงานศิลปะ ขนาด 500 ตร.ม. ภายใต้แนวคิด การพัฒนาแพลตฟอร์มแห่งโอกาส มุ่งสนับสนุนความสามารถของศิลปินไทย ให้ได้แสดงผลงานเป็นที่รู้จักแก่คนไทยและชาวต่างชาติยิ่งขึ้น โดยมี 2 ศิลปินแห่งชาติ นำโดย ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง และศ.เกียรติคุณ ถาวร โกอุดมวิทย์ พร้อมด้วยศิลปินชั้นนำของไทย 20 ท่าน ร่วมกันจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการศิลปกรรมอันวิจิตร งดงาม และร่วมสมัย วันนี้-25 มี.ค. 69 ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน
พิธีเปิดงานมีบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ ตลอดจนศิลปิน อาทิ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ, ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์, จรสิริ สุกรเกยูร, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล, สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร, จรรยา สว่างจิตร, พล.ท.ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ, สลิล ล่ำซำ, ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์, ผศ.ดร. อนุชา ทีรคานนท์, นิติกร กรัยวิเชียร และเสริมคุณ-วาดฝัน คุณาวงศ์ ร่วมชมนิทรรศการ “ศิลป์สดุดี พระบารมีคู่แผ่นดิน” โดย อ.ปรีชา เถาทอง และนิทรรศการ “กราบ/สักการะ” โดย อ.ถาวร โกอุดมวิทย์ ซึ่งร่วมถ่ายทอดความหมายแห่งการน้อมรำลึกให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ชวนผู้ชมสัมผัสความซาบซึ้งทั้งในมิติของ “ความงาม” และ “ความหมาย” ที่ประณีตลึกซึ้ง