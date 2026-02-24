xs
xsm
sm
md
lg

คู่พี่น้องบ้านสิงหะ “ซอนญ่า&ภิรญา” สวย รวยเวอร์ ชีวิตประดุจเจ้าหญิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในแวดวงสังคมบ้านเรา เหล่าเซเลบคนดังหลายคนที่เป็นคู่พี่น้อง เติบโตมาด้วยกันอย่างอบอุ่น บางบ้านก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งวัยรุ่น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่สร้างครอบครัว แต่ก็ยังคงรักใคร่ผูกพันกัน วันนี้ เซเลบออนไลน์พามาส่องคู่พี่น้องที่เติบโตมาด้วยกัน เริ่มทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่วัยเด็ก จนมีครอบครัว มีลูก แถมสามียังมีหน้าที่การงานที่ดี ทั้งคู่เสมือนเจ้าหญิงยุคใหม่ที่ทั้งสวยและรวย แถมไม่นิ่งดูดายช่วยสามีทำงาน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีสามีสุดหล่อที่สุดแสนจะอบอุ่น และลูกๆ ที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นของขวัญชีวิตคู่


คนยุค 90s โดยเฉพาะ หนุ่มๆ ยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จัก สองสาวพี่น้องตระกูลสิงหะ นักร้องคู่ดูโอ้ชื่อดัง Kat Pat จากค่ายเพลงกามิกาเซ่ “แคท-ซอนญ่า สิงหะ” นักแสดงสาวมากความสามารถ และน้องสาว “แพท-ภิรญา สิงหะ” สาวสวยสุดเซ็กซี่ ที่ปัจจุบันทั้งคู่มีครอบครัวที่สมบูรณ์เพียบพร้อมอบอุ่น ทั้งหน้าที่การงาน และการใช้ชีวิต ที่สาวๆ คนไหนได้เห็นเป็นต้องยกให้เป็นไอดอลเลยก็ว่าได้




สาวสวยหน้าหวานบุคลิกเรียบร้อย “แคท ซอนญ่า” ในวัยใกล้ 32 ปี คุณแม่ลูกสองที่ยังคงความสวยและหุ่นที่ไร้ที่ติ หนุ่มๆ เห็นยังคงเหลียวมอง แต่เธอมองแค่สามีสุดหล่อ “ก้อง-ภัทร บุญญลักษม์” นักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nano Electric Product จำกัด คนเดียว แถมลูกสาวทั้งสองคนยังน่ารักมากมาย โดย น้องดาริน-ด.ญ. ดริญ่า บุญญลักษม์ ลูกสาวคนโตในวัย 3 ขวบ ซึ่งน่ารักคมเข้มตั้งแต่เด็ก ทั้งดวงตาที่กลมโต คิ้วเข้ม ผมดกดำ ส่วนลูกสาวคนที่ 2 “น้องเลลา-ด.ญ. ดาราลีญ บุญญลักษม์” ในวัยกว่า 5 เดือน ก็ตามรอยพี่สาวมาติดๆ เรียกว่ามีนางฟ้าตัวน้อยๆ อยู่ในครอบครัวกันเลยทีเดียว






ไม่เพียงชีวิตครอบครัวที่เพอร์เฟกต์ หน้าที่การงานของครอบครัวสาวแคทก็ไม่ได้นิ่งดูดาย ทั้งงานในวงการที่ยังคงออกงานอีเวนต์ งานนางแบบโฆษณาสินค้า หรืองานของครอบครัวด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และงานธุรกิจส่วนตัวของเธอ กับแบรนด์เสื้อผ้า Jetset เธอบริหารจัดการได้อย่างดีจนประสบความสำเร็จ




ด้านน้องสาวสวยเฉี่ยวสุดเซ็กซี่บุคลิกหลานซ่อนเปรี้ยว “แพท ภิรญา” ในวัยใกล้ 31 ปี ก็มีชีวิตเลิศหรูกับสามีหนุ่มนักธุรกิจพันล้าน “ฟิลลิปส์ เพ็ญชาติ” เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมัน แห่ง ฟิลิป เทรดดิ้ง หนุ่มหล่อผู้รักภริยามาก ถึงกับตั้งชื่อเรือบรรทุกน้ำที่มีชื่อว่า "ฟิลิปปา ภิรญา" (PHILLIPA PIRAYA) ซึ่งมีชื่อของสาวแพทอยู่ด้วยให้กับเธอมาแล้ว แถมลูกชายคนแรกของทั้งคู่ “น้องเฮนรี่-ด.ช. ปทาน เพ็ญชาติ” ตอนนี้ก็ถึงวัยใกล้ 1 ขวบแถมฉายแววหล่อตั้งแต่ยังเป็นเด็ก






สาวแพทผู้ที่เติบโตมาจากวงการบันเทิง และหันมาก่อตั้งแบรนด์สุดลักชัวรี “Kimber” ในปี 2559 ที่เน้นความเรียบหรู มีสไตล์ แฝงความเซ็กซี่ ขี้เล่น ขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วโลก ยังคงทำงานที่เธอรักอย่างตั้งใจ แถมงานในวงการก็ยังคงมีการไปร่วมงานอีเวนต์ งานนางแบบพรีเซนต์สินค้า เพราะแม้จะมีลูกแล้วแต่เธอก็ยังคงดูแลสุขภาพได้อย่างดี




เพราะทั้งสาวแคทและสาวแพท ยังคงใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย แถมชอบเล่นกีฬา ชอบท่องเที่ยว และยังคงเจอะเจอกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่คู่แฝดแต่ก็เป็นเสมือนแฝดแท้กันเลยทีเดียว เห็นความรักความผูกพันของพี่น้องคู่นี้ แล้ว ต้องยกเครดิตให้กับ คุณพ่อภาดล และคุณแม่ณิษา สิงหะ ที่เลี้ยงดูทั้งคู่มาเป็นอย่างดี

คู่พี่น้องบ้านสิงหะ “ซอนญ่า&amp;ภิรญา” สวย รวยเวอร์ ชีวิตประดุจเจ้าหญิง
คู่พี่น้องบ้านสิงหะ “ซอนญ่า&amp;ภิรญา” สวย รวยเวอร์ ชีวิตประดุจเจ้าหญิง
คู่พี่น้องบ้านสิงหะ “ซอนญ่า&amp;ภิรญา” สวย รวยเวอร์ ชีวิตประดุจเจ้าหญิง
คู่พี่น้องบ้านสิงหะ “ซอนญ่า&amp;ภิรญา” สวย รวยเวอร์ ชีวิตประดุจเจ้าหญิง
คู่พี่น้องบ้านสิงหะ “ซอนญ่า&amp;ภิรญา” สวย รวยเวอร์ ชีวิตประดุจเจ้าหญิง
+11