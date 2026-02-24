เจ้าหญิงเคทควงเจ้าชายวิลเลียม ออกงาน BAFTAs ในรอบ 3 ปี

นับเป็นการกลับสู่พรมแดงของงานประกาศผลรางวัล BAFTAs ในรอบ 3 ปี ของ “แคเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์” หลังจากที่พระองค์ต้องพักรักษาตัวจากโรคร้าย โดยในปีนี้เธอกลับคืนสู่สปอตไลท์อย่างงดงาม ด้วยการควงคู่พระสวามี เจ้าชายวิลเลียม ซึ่งเป็นประธานของสมาคม มาในลุคเดรสสุดสวยต้อนรับแขกเหรื่อคนดังระดับนานาชาติ
ในงาน BAFTAs งานประกาศรางวัลของสถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์บริติช เป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดของแวดวงบันเทิงของประเทศอังกฤษ เทียบเท่ารางวัลออสการ์ของฮอลลีวู้ด ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ก่อตั้งมาเกือบ 80 ปี และเพิ่งจัดงานประกาศรางวัลประจำปีไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในงานมีคนดังระดับโลกร่วมงานมากมาย ทั้งนักแสดง นักดนตรี ไปจนถึงเซเลบริตีอีกหลากหลายวงการ
ไฮไลต์ที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าร่วมงานของเจ้าหญิงเคท ที่ห่างหายจากการเข้าร่วมงานนี้ไปตั้งแต่ปี 2023 หลังจากที่ประกาศเรื่องปัญหาสุขภาพของพระองค์ และงดพระกรณียกิจต่างๆ ซึ่งครั้งนี้มาพร้อมเจ้าชายวิลเลียม นับเป็นที่จับตาอย่างมาก เนื่องจากเป็นการออกงานใหญ่ และพบปะผู้คนจำนวนมากครั้งแรกของคนในราชวงศ์ หลังจากมีข่าวอื้อฉาวของ แอนดรูว์ เมานต์เบตเทน-วินเซอร์ ในสื่อต่างๆ ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยทั้งคู่ถูกจับตามองปฏิกิริยาต่อข่าวฉาวที่ราชวงศ์กำลังประสบ และมีการลุ้นลุคสวยๆ ของเจ้าหญิงเคท ว่าจะกลับมาคัมแบ็กแบบไหน
งานนี้เธอได้รับคะแนนไปแบบเต็มสิบ เพราะเจ้าหญิงเคทโชว์ความแข็งแรงสดใส พร้อมกับแฟชั่นสวยๆ จากเดรสสุดหรูสีชมพูหม่นและสีขาวของแบรนด์กุชชี่ ซึ่งเธอเคยหยิบมาสวมใส่ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่องานกาล่าดินเนอร์ของ พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต เมื่อปี 2019 โดยมีสายเข็มขัดกำมะหยี่สีแดงเลือดหมูเข้มเข้ากับสีแจ็กเกตสูทของเจ้าชายวิลเลียม
รวมทั้งการแนะนำตัวเจ้าชายวิลเลียม เพื่อกล่าวต้อนรับในฐานะองค์ประธานของสมาคม ก็ได้รับเสียงเชียร์ต้อนรับจากสาธารณชนและผู้เข้าร่วมงานอย่างกึกก้อง เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของราชวงศ์อังกฤษ ที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตแห่งศรัทธาครั้งใหญ่สุด ในรอบเกือบ 30 ปีเลยทีเดียว