"เอ เบญจวรรณ" ใกล้คลอดกับเศรษฐีหนุ่มตี๋แล้ว

หลังจากที่คบหากันมาพักใหญ่ ล่าสุด "เอ-เบญจวรรณ บวรวิศิษฎ์กุล" เพื่อนสาวสุดซี้ของ "อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ" ก็ใกล้คลอดเต็มทีกับหนุ่มตี๋หน้าตาอินเตอร์ "หมิง-อินทนนท์ จิราวณิชานันท์” นักธุรกิจพันล้านเจ้าของแบรนด์ “พอร์ค แมทเตอร์ (Pork Matters) และฟาร์มหมูไฮเอนด์ของไทย ซึ่งตอนนี้เอท้องได้ 8 เดือนกว่า และถ้าเอคลอดลูกคนนี้ออกมากก็จะนับรวมเป็นลูกคนที่ 5 แล้ว จากนี้ไปจึงต้องคอยมาเคาต์ดาวน์ร่วมกันว่า เบ่บี๋จะออกมาลืมตาดูโลกเมื่อไหร่ แต่ที่แน่ๆ งานนี้ผู้เป็นสามีต้องตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแน่นอน!
Cr.ana_benjawan