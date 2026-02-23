“พอร์ช่า” สะใภ้เศรษฐีดูไบ คลอดลูกแล้วชื่อ Essa

เฝ้ารอคอยกันมาพักใหญ่ สำหรับ “พอร์ช่า-พัชรมนต์ กุลทนันทน์” อดีตแอร์โฮสเตสสาวสวยหน้าคม ที่ไปจับพลัดจับผลูพบรักกันบนเครื่องบินกับ “อดิล ซารูณีย์” ลูกชายของ "มูนา อัล ซารูณีย์" ไฮโซไทยในดูไบ จนเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อ 6 ปีก่อน และได้ตั้งครรภ์จนล่าสุดนี้คลอดลูกแล้วที่ดูไบ ชื่อ น้อง Essa ท่ามกลางการแสดงความยินดีกันจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในโซเชียลมีเดียกันอย่างคักคัก โดยพอร์ช่าโพสต์ข้อความว่า ...ยินดีต้อนรับสู่โลก เด็กน้อยของเรา ช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงาม เราจะทะนุถนอมตลอดไป 22.02.2026
#CelebOnline #พอร์ช่าพัชรมนต์ #อดิลซารูณีย์ #มูนาอัลซารูณีย์ #ไฮโซคลอดลูก #ข่าวtiktok #ข่าวGossip #ข่าวซุบซิบ #ไฮโซ #เซเลบ
Cr.Porshaxoxo