Funcrowd ร่วมงาน MARTECH EXPO 2026 ชูแพลตฟอร์ม CRM & Automation Marketing

แพลตฟอร์ม Funcrowd ผู้ให้บริการโซลูชัน CRM และ Loyalty Program สำหรับธุรกิจ พร้อมระบบ Automation Marketing เพื่อช่วยให้แบรนด์สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมเข้าร่วมงาน MARTECH EXPO 2026 (Marketing Technology & Innovation Expo) เปิดบูธให้ผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุย ขอคำแนะนำ และดูตัวอย่างการใช้งานจริงที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
ภายในบูธ Funcrowd ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับแนวทางการวางระบบการตลาดเชิงข้อมูล (Data-driven) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยเฉพาะคำถามสำคัญที่เจ้าของกิจการมักเจอ เช่น
- ทำอย่างไรให้ CRM สร้างยอดขายได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม
- ควรจัดโปรโมชันแบบไหน เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น
- ทำ Digital Marketing อย่างไรให้คุ้มค่า ครอบคลุมทุกขนาดงบประมาณ
พบ Funcrowd ได้ที่: บูธ D04
วันจัดงาน: 24 มีนาคม 2026
เวลา: 09.00 – 19.00 น.
สถานที่: QSNCC – BALLROOM 1–4 (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
Funcrowd เชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และทีมการตลาด แวะมาพูดคุยกับที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและไอเดียการนำแพลตฟอร์มไปใช้ในการเพิ่มยอดขาย สร้างสมาชิก ทำซ้ำ (Repeat) และยกระดับการรักษาลูกค้าให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ทุกคำถามธุรกิจของคุณ เรามีคำตอบ — แล้วพบกันที่บูธ Funcrowd D04 ในงาน MARTECH EXPO 2026