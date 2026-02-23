“ก้อย-อรัชพร” ปังไม่หยุด LYN ชวนฉลอง 25 ปีเปิดตัวแคมเปญ “Born To Shine”

LYN (ลิน) ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแบรนด์แฟชั่นแอคเซสเซอรี่อันดับหนึ่งของผู้หญิงยุคใหม่มาตลอด 25 ปี พร้อมสานต่อกับตำนานบทใหม่ ผ่านแคมเปญสุดพิเศษตลอดทั้งปีภายใต้แคมเปญซีรีย์ “LYN Legacy” ที่เฉลิมฉลองอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางแฟชั่นกว่า 25 ปี สะท้อนทุกโมเมนต์สุดพิเศษ หลากหลายผลงานอันน่าจดจำ และทุกแรงบันดาลใจที่ร่วมหล่อหลอมให้ LYN ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์กระเป๋าและแอคเซสเซอรี่ชั้นนำของผู้หญิงยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด! ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จผ่านแคมเปญที่ถ่ายทอดตัวตนของผู้หญิงที่กล้าแสดงออก มั่นใจในความเป็นตัวเอง และพร้อมส่องสกาวก้าวสู่บทใหม่อย่างสง่างาม ผ่านตัวตนของ ก้อย-อรัชพร โภคินภากร กับแคมเปญ “Born To Shine” ตัวแทนของผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางบทบาทอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ยูทูบเบอร์ นักร้อง ผู้กำกับ หรือนักเขียนบท ภาพสะท้อนของผู้หญิงที่มีความมั่นใจ กล้าลงมือทำ และเต็มไปด้วยแพสชั่นความเอาใจใส่กับทุกกิจกรรม นับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเฉิดฉายในแบบของตัวเองได้อย่างแท้จริง การปรากฏตัวของก้อยในแคมเปญนี้จึงเป็นการสื่อสารถึงพลังแห่งความกล้า ความเป็นตัวเอง และการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งของผู้หญิง LYN
ไฮไลต์พิเศษของแคมเปญนี้ เริ่มกันที่ Jaydar กระเป๋าดีไซน์ไอคอนิคที่สะท้อนแอตทิจูดความเท่ผสมผสานเข้ากับความแคชชวลอย่างลงตัว กระเป๋าดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยลาย Chevron Quilt และฮาร์ดแวร์โลโก้ LYN ทรงกลม เติมความเท่ในสไตล์แคชชวลที่สวมใส่ได้ทุกวัน มาพร้อมหลากหลายขนาด อาทิ Jaydar Shoulder M, Jaydar Shoulder S และ Jaydar Mini Bag ที่สะท้อนความสมดุลระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิกในแบบฉบับของ LYN
ต่อมากับ Hera Fineness — Re-Edition Collection เป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีด้วยการนำไอเทมดีไซน์ไอคอนิคของ LYN กลับมาตีความใหม่ใน Re-Edition Collection โดยกระเป๋า Hera Fineness โดดเด่นด้วยดีไซน์ควิลท์ประดับหมุดที่ให้ความเรียบง่ายแต่ดูดีเหนือกาลเวลา นำเสนอหลากหลายรูปทรงทั้ง Hera Fineness Ray, Hera Fineness Tote M, Hera Fineness Tote S และ Hera Fineness Top Handle ถ่ายทอดเสน่ห์ของความเฟมินีนร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ