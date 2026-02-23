คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
สถานการณ์และความเป็นไปต่างก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าที่คิดไว้มาก ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ทำตามความคิดความต้องการ ดูเหมือนว่าจะมีอีกหลายคนที่ประเมินคุณผิดไป ผู้ใหญ่มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษในตัวคุณไม่ใช่เพียงแค่ทักษะที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเท่านั้น ต้องทำงานร่วมกับบุคคลมากหน้าหลายตาหรือต้องไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไปทำให้คุณจำเป็นต้องปรับตัว แต่คงมิใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างคุณแค่อาจจะต้องเสียความเป็นตัวเองไปบ้างในบางเรื่องเท่านั้น ความถูกต้องและตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ควรให้เป็นไปอย่างมีกาลเทศะด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูด จะมีคนสนิทมาขอคำปรึกษาในปัญหาที่แก้ไม่ตกหรือนำความลับบางอย่างมาบอกและอาจทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกบ้างเล็กๆ เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติให้มากๆ
ด้านการเงิน รับปั๊บจ่ายปุ๊บ เงินอยู่ในมือไม่นานก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายออก ระวังจะเสียรู้คนกันเองด้วยล่ะ ทรัพย์สินที่ถูกหยิบยืมไปจะถูกแปรสภาพจนแทบจำไม่ได้ จะมีเหตุให้ต้องควักทุนสำรองออกมาใช้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนในแวดวงเดียวกันหรือค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงาน ส่วนคนมีคู่ ความอ่อนไหวทางอารมณ์นำมาซึ่งปัญหา
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
มีหลายสิ่งที่ต้องเร่งสะสางให้เสร็จ อุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากอาการหวาดระแวงและชอบตีตนไปก่อนไข้ของตน ช่วงนี้มีสิทธิ์ที่จะฟิวส์ขาดได้บ่อยๆต้องคุมสติหน่อย จะเกิดการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจของบุคลากรที่หลากหลายความสามารถ จะพูดหรือทำการใดๆจึงควรต้องพินิจพิเคราะห์และตรึกตรองให้ดี อาจจะต้องค้นคว้าข้อมูลหรือเรียนรู้บางสิ่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถึงแม้ฝีมือจะสูสีกันกับคนอื่นแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่แตกต่างจึงทำให้คุณได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง จะได้รับการเอื้อฟื้อหรือความช่วยเหลือบางอย่างจากบุคคลที่คุณเองก็คาดไม่ถึง แต่สำหรับบางเรื่องที่เรียนผูกไว้ก็ต้องไปเรียนแก้ไขด้วยตัวเอง ระวังการทำอะไรที่เกินหน้าเกินตาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้วยล่ะ จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสามารถปลดล็อคความคิดบางอย่างได้ การเจรจาต่อรองจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ระวังอุบัติเหตุจากความซุ่มซ่ามของตน
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอประมาณ รายได้ส่วนใหญ่มากจากหยาดเหงื่อแรงงานล้วนๆ ต้องคุมรายจ่ายให้ดี ระวังเสียเงินฟรีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะเอื้อเฟื้อเจือจานใครก็อย่าให้ต้องกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมไปก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่ไปติดอกติดใจดูเหมือนว่าจะมีใครอยู่ในใจก่อนหน้าคุณแล้ว คุณน่ะมาช้าไปซะแล้ว ส่วนคนมีคู่ ขัดแย้งกันบ่อย ระวังอาการเหวี่ยงวีนสูงที่เกินพิกัด
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
จะมีงานสำคัญเข้ามาให้จัดการซึ่งจะส่งผลถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หากแต่ความสำเร็จที่ต้องการดูคล้ายกับว่าจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรทั้งเรื่องของเวลาและข้อจำกัดในทางปฏิบัติ ต้องร่วมงานกับคนที่มีแนวทางและความคิดค่อนข้างจะต่างกัน ต้องพยายามต่อกันให้ติด ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ บางทีการที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศหรือเข้าสังคมบ้างก็จะทำให้คุณได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆหรือซึมซับประสบการณ์บางอย่างจากการพูดคุยและสามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริง จะได้รับอิทธิพลความเชื่อบางอย่างมาโดยที่มิได้ตั้งใจ จะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างแบบที่ต้องยื่นหมูยื่นแมวและกรุณาทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะลงนามและรับปากใดๆไป ระวังปัญหาหรือความขัดแย้งเก่าๆจะปะทุ เจอตัวแปรที่ยากแก่การควบคุม
ด้านการเงิน ถึงจะไม่ค่อยคล่องตัวนักแต่ก็ยังมีให้ใช้จ่ายได้อย่างสมฐานะพอสมควร มีเหตุที่ทำให้ต้องจ่ายสำรองออกไปก่อนรอเบิกคืนทีหลังที่สำคัญอย่าทำหลักฐานหายล่ะ ระวังเจอแก๊งต้มตุนหรือพวกย้อมแมวขาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าได้คิดที่จะล้อเล่นกับหัวใจของผู้ใด จีบทิ้งจีบขว้างระวังกรรมจะตามทัน ส่วนคนมีคู่ เรื่องที่กินแหนงแคลงใจกันยังไม่คลาย อยู่ห่างไว้แหละดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เป็นช่วงที่อาจจะตกผลึกความคิดได้ไม่ทัน มีเรื่องวุ่นๆเข้ามาซ้อนๆกันหลายเรื่อง ต้องตั้งสติให้มั่นไว้ จัดการทีละอย่าง ดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้วิธีการลักไก่หรือทำอะไรแบบลูบหน้าปะจมูกเป็นอันขาด การรับ-ส่งเกิดความผิดพลาดหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้ไปผิดทางก็เป็นได้ จะถูกกดดันให้ต้องรับปากทั้งๆที่ไม่อยากทำ รู้สึกเหนื่อยใจกับผู้ร่วมงานบางคน ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือใดๆก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น บางปัญหาจำเป็นต้องขอปรึกษาผู้ใหญ่เป็นการส่วนตัว เจอความท้าทายหรือมีอะไรให้ต้องได้ลุ้นอยู่เรื่อย หาความสะดวกและความราบรื่นไม่ค่อยได้ สิ่งที่ได้มามักจะน้อยกว่าที่คาดการณ์เสมอ บางท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจที่ต้องการความเชื่อใจและความรับผิดชอบสูง พยายามรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานฝีมือด้วย
ด้านการเงิน ผลิตได้ไม่ทันใช้ มีแต่เรื่องให้ต้องจ่ายออกลูกเดียว ที่คิดหวังว่าจะได้เข้ามาก็มีเหตุให้ต้องล่าช้าออกไป โดนทวงหนี้ ของที่ได้มาไม่คุ้มค่ากับเงินทองที่จ่ายไป ระวังเจอคนปลิ้นปล้อนกระล่อนหลอก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เป็นเรื่องของรักข้างเดียวซะมากกว่า หาใครมาดามใจได้ยากนัก ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาที่เกิดจากความหึงหวงเป็นเหตุ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
มีสิ่งที่ต้องจัดการมากมายหลายอย่าง การขับเคลื่อนไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ติดขัดที่กลไกหรือปัจจัยบางอย่างที่ทำให้งานไม่เดิน มีสิทธิ์ที่จะพลาดโอกาสเพราะความไม่เด็ดขาดของตนเอง บรรยากาศการทำงานค่อนข้างตึงเครียด อย่าได้ทำอะไรแบบผิดที่ผิดเวลาล่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ทำตัวเป็นผู้ฟังและผู้ตามที่ดีไว้คงไม่เสียหลาย แต่สำหรับความผิดปกติที่เจอจำเป็นต้องตามหาความกระจ่างเอาเอง บางท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจลับหรืองานเฉพาะกิจที่มิอาจเปิดเผยได้ เป็นช่วงเวลาที่จะได้ลับคมสมอง คงต้องประมวลองค์ความรู้ที่มีอยู่และทักษะเฉพาะทางเพื่อที่จะทำงานออกมาให้ตอบโจทย์ได้มากที่สุด จะมีเหตุที่ทำให้คุณต้องหัวเสียหรือหงุดหงิด ระวังการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยล่ะ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการพลิกล็อคที่จะมีขึ้นให้ดี อาจจะงานเข้าจากความสะเพร่าของตัวเอง
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง แต่พอรับมาก็จะอยู่ในกระเป๋าได้ไม่นาน มีแต่เรื่องพาให้ต้องเสียเงิน เจอเพื่อนพาจน ระวังถูกหลอกด้วยล่ะ หมดเปลืองจากการเดินทางหรือเรื่องของบ้านหรือรถที่ต้องซ่อมแซม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักชอบใครต้องดูไปให้นานๆ มิฉะนั้นจะเสียทั้งใจเสียทั้งทรัพย์ก็ได้ ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ในช่วงนี้ พูดกันดีๆได้ไม่กี่คำ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ช่วงเริ่มต้นอาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ในทางปฏิบัติมีความขัดข้องอยู่เนืองๆ คงจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการกันใหม่ ความใจร้อนวู่วามจะทำให้เสียแผนหรือเสียความได้เปรียบที่มีอยู่ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องชิงไหวชิงพริบกัน ด้วยศักดิ์ศรีที่ค้ำคอทำให้มิอาจถอยในเรื่องที่เดินหน้าไปแล้วได้ ระวังความเสี่ยงหรือการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าด้วย ต้องรอบคอบและรัดกุมให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่ากลัวเสียฟอร์มที่จะถามโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่รู้หรือไม่มีความชำนาญ อาจจะเผลอทำบางสิ่งที่ล้ำเส้นเพื่อให้ความต้องการได้รับการสนองตอบซึ่งก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งได้และเป็นการเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีก ควรหาทางที่จะรู้ข้อมูลในเชิงลึกให้มากพอก่อนที่จะตัดสินใจหรือทำข้อตกลงอะไรกับใคร อย่าได้ประมาทเชียว
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง มีเงินเข้ามาหมุนในมือเยอะ ใช้เงินเก่ง ติดหรู ระวังสูญเงินฟรีไปกับเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อ ควรใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะควักจ่ายด้วย หมดเปลืองเพื่อซื้อความสบายใจ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รู้สึกหวั่นไหวกับคนที่เข้ามา แต่ในที่สุดก็จะรู้ว่าเองเคมีเข้ากันไม่ได้เลย ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
เดินมาถึงจุดเปลี่ยนบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานหรือพฤติกรรมหรือแม้แต่ทัศนคติก็ตามทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ควรที่จะต้องเลิกเอาตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกๆอย่าง รับฟังและเคารพในความคิดความเห็นและการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน เพิ่มทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้น อย่าให้ความขยันเป็นไปแบบลักปิดลักเปิด แอ็คทีฟไว้ดีที่สุด พยายามให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความเอาจริงเอาจังและความตั้งใจ สำหรับความเข้าใจในบางเรื่องอาจจะยังไม่มากพอ ควรต้องยกระดับมาตรฐานของตนเพิ่มขึ้น ควรต่อยอดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านให้แนวทางหรือช่วยไก๊ด์มาให้เป็นด้วยเพื่อความก้าวหน้า จะสามารถนำเอาความต่างทางความคิดมาใช้ในทางที่สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์สูง ระวังปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะวนกลับมาให้รู้สึกเป็นกังวล
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง รายรับส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง จะมีเงินผ่านมือก้อนใหญ่ แต่ต้องระวังการทำสัญญาที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรือมีเหตุให้ต้องผิดใจกันกับญาติมิตรด้วยเรื่องของเงินๆทองๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่ค่อยๆพัฒนามาจากความเป็นเพื่อน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้เข้าใจผิดกันเล็กน้อย เคลียร์ได้ไร้ปัญหา
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ควรที่จะต้องพูดกันตรงๆเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีทิศทาง ถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆอยู่ สิ่งใดที่เคยเป็นปัญหาดูท่าว่าจะเจอทางออก มีจังหวะที่จะได้กลับไปสานต่อเรื่องที่ทำค้างไว้ให้ลุล่วง ได้ตัวช่วยที่เป็นงานทำให้คุณเบาแรงไปได้มากเลยทีเดียว ผู้ใหญ่ให้ไฟเขียวในการจัดการสิ่งต่างๆตามที่เห็นสมควร มีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม สมประโยชน์ในการเจรจา บางท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจบางอย่างที่ไม่เคยทำแต่ลองดูสักตั้งคงไม่เสียหายและคงจะได้อะไรติดไม้ติดมือมากกว่าที่คิด ทำงานตอบโจทย์ได้ดีแม้ว่าจะมีเวลาจำกัด มีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญาหรือขายไอเดียให้ผู้ใหญ่ท่านได้นำไปพิจารณา การเดินทางไม่ราบรื่นเท่าที่ควรหรือมีเหตุให้เข้าใจผิดกับญาติหรือเพื่อนร่วมงาน ระวังคำพูดในลักษณะของการคุยโตโอ้อวดหรือความเจ้ายศเจ้าอย่างของคุณเองด้วย
ด้านการเงิน หามาใช้ไป รับง่ายจ่ายคล่องที่สำคัญคือระวังอย่าให้ต้องเข้าเนื้อละกัน แบ่งสัดแบ่งส่วนให้ดีด้วย เป็นช่วงที่ต้องช้อปของเข้าบ้าน ควรทำบัญชีรายรับรายจ่าย สำรองไว้เผื่อเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือเหตุฉุกเฉินด้วยก็ดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอคนที่ใช่แต่จะติดขัดที่ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มเนื่องจากวัยที่ต่างกันเกินไป ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าแฟนคุณจะมีปัญหาสุขภาพ ดูแลเอาใจใส่กันหน่อยล่ะ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
มีความชุลมุนและสับสนเบาๆไม่ว่าจะพูดหรือทำการใดเป็นต้องย้อนกลับเข้าหาตนเองตลอด มีคนที่พยายามขึ้นมาทาบรัศมีซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์บังคับก็เป็นได้ เป็นช่วงที่คุณจะถูกมองข้ามความสำคัญหรือมักจะโดนแย่งซีนไปแบบหน้าตาเฉย การงานหาความคืบหน้าไม่เจอ จะรู้สึกว่าเปลืองพลังงานและเสียเที่ยวเปล่า บางเหตุการณ์ทำเอาแทบไปไม่เป็นหรือเข้าทำนองที่ว่าผีซ้ำด้ำพลอย บังเกิดความพลิกผันแบบที่มิทันได้ตั้งตัว ถูกกีดกันมิให้มีส่วนร่วมโดยไม่ทราบสาเหตุ โดนเลื่อยขาเก้าอี้ แต่ความหนักใจจะค่อยๆคลี่คลายหลังจากที่ผ่านมรสุมแล้วถึงแม้ว่าจะยังขยับทำอะไรได้ไม่มากนัก ควรใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว อย่าได้คิดทำในสิ่งที่เกินกำลังตนหรือไกลเกินตัว อาจจะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือหรือกลายเป็นแพะรับบาปโดยไม่รู้ตัว ไว้ใจทางวางใจคนจนใจเอง
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอประมาณ มีช่องทางใหม่ในการแสวงหารายได้หรือผลประโยชน์แต่อาจจะยังมิใช่อะไรที่เป็นกอบเป็นกำนัก จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพหรือการเดินทาง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด วืดบ่อย งานกร่อยจีบใครก็ไม่ติด ควรต้องพักเรื่องรักไว้ชั่วคราว ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องเข้ามาให้เพลียจิต เกิดการขัดแย้งกันบ่อยเหตุจากคำพูดที่ไม่เข้าหู
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
สิ่งที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนดูเหมือนว่าจะสัมฤทธิ์ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง อุปสรรคหรือขวากหนามสามารถที่จะขจัดให้พ้นทางได้เพียงแต่ต้องใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์บ้างเท่านั้น จะเจอเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายเข้ามาท้าทายสติปัญญาอยู่เรื่อยๆ แต่หากจะต้องใช้ความเด็ดขาดก็ควรให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและยึดเรื่องของความถูกต้องป็นหลัก บางท่านก็จำเป็นต้องลดบทบาทบางอย่างของตนลงเพื่อที่จะใช้เวลาในการจัดการเรื่องที่สำคัญกว่าได้อย่างเต็มที่ ควรตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลที่รับมาเพื่อความรอบคอบและจะได้ไม่กลายมาเป็นความยุ่งยากในภายหลัง ช่วงนี้ทำอะไรต้องดูตาม้าตาเรือบ้าง หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงและความเสี่ยงได้ก็ดี แต่บางทีการทำในสิ่งที่เป็นการเซอร์ไพรซ์ตนเองหรือคนอื่นเองก็คาดไม่ถึงก็น่าจะทำให้คุณได้ค้นพบศักยภาพและมุมมองใหม่ๆบ้าง ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง หามาเติมในส่วนที่พร่องไปได้ตลอด แต่จะเสียทรัพย์เพราะความประมาทเลินเล่อ จะเกิดเหตุทำให้เงินถึงมือช้ากว่ากำหนด อย่ามือเติบใช้เงินเกินตัว เด็กเล็กในปกครองใช้เงินเปลือง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ต้องโฉลกกับคนที่เคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตคู่มาแล้ว ส่วนคนมีคู่ อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะดีกว่า ใกล้กันนักมักมีเรื่อง
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
โดยภาพรวมดูคล้ายกับว่าอะไรๆจะดีขึ้น แต่ก็อย่าเพิ่งรีบวางใจในสถานการณ์เร็วจนเกินไป ควรต้องคอยจับตาดูไว้ก่อน ความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะไม่ได้หวือหวาให้ต้องลุ้นแต่ปัญหาภายในที่คุกรุ่นยังคงมีอยู่ ในบางทีคงจะต้องรอให้ซาลงไปเองเรียกว่าต้องอาศัยเวลา มิควรที่จะเร่งรัดที่จะเอาคำตอบหรือด่วนสรุปไวนักแต่ก็มิควรที่จะถึงกับเพิกเฉยไม่ใส่ใจนะ ติดตามแต่ก็ต้องมิสร้างความอึดอัดใจให้ผู้อื่น ระวังจะทำให้งานเข้าคนอื่นโดยไม่รู้ตัวด้วย การที่ต้องรับผิดชอบงานต่อจากคนอื่นก็มิได้ง่ายแต่หากใช้ความพยายามให้มากขึ้นในที่สุดก็จะสำเร็จได้หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารหรือเรื่องของการนัดหมายอยู่บ้าง และความท้าทายก็อยู่ที่ปัจจัยต่างๆที่ไม่เอื้อนี่แหละ สุดแท้แต่ว่าคุณจะงัดกลยุทธ์ไหนมาจัดการ
ด้านการเงิน หมุนเวียนสะดวก จัดสมดุลให้ดีก็พอ จะเจอช่องทางทำเงินเพิ่มแต่คงมิใช่อะไรที่ยั่งยืนนัก อย่าโลภดีที่สุด คำนวณเงินให้ดีก่อนที่จะคิดเพิ่มภาระ สิ้นเปลืองเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่ไม่ธรรมดา ต่างฝ่ายก็ต่างมีคนมาชอบเยอะซึ่งก็จะทำให้มีปัญหากันบ่อย ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ขาเตียงต้องสั่นคลอน ควรต้องหนักแน่นไว้ และถนอมน้ำใจกัน
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ข้อเรียกร้องหรือสิ่งต่างๆไม่ค่อยได้รับการสนองตอบอย่างที่ต้องการจะให้เป็น มีเหตุให้ต้องคิดเล็กคิดน้อยอยู่เรื่อยๆ ผู้ใหญ่ท่านไม่สามารถหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ไม่พร้อมได้ ควรที่จะต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่มและกระตือรือร้นให้มากขึ้นกว่าที่ป็นอยู่ การดำเนินการไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดไม่อาจทำให้จบได้ในคราวเดียวจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือนำกลับมาทบทวนใหม่ตลอด ผลงานคลอดยากมีด่านที่ต้องฟันฝ่าเยอะ ระวังการทำอะไรที่ไม่คุ้มค่าแก่ความเสี่ยงด้วย มิควรดันทุรังจนเกินเหตุ เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องได้อย่างเสียอย่าง คงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและลดทิฐิบ้าง ลองใช้วิธีการใหม่ๆดูเผื่อว่าจะเวิร์คขึ้น มีเกณฑ์ที่จะต้องโดนสับเปลี่ยนหน้าที่หรือถูกโยกย้ายหรือต้องเดินทางแบบกะทันหัน แต่มีสิทธิ์ที่เรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดี
ด้านการเงิน มาเร็วเคลมเร็ว มีแต่เรื่องให้ต้องจ่าย ข้าวของพัง รายรับไม่คุ้มค่าแรง เสียเปรียบในสัญญาข้อตกลง เจอกลโกงบางอย่างทำให้สูญเงินไปบางส่วน ต้องรับภาระใช้หนี้แทนคนอื่น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักในแบบฉาบฉวย ก็แค่หวือหวาไปตามเรื่องตามราว ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องปะทะกัน ทางที่ดีควรใช้ธรรมะเข้าข่มอารมณ์ไว้