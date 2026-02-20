ต้อนรับสมาชิกใหม่ตระกูลดัง เซเลบคลอดทายาทปีม้า

ข้ามปีใหม่ไทยมาได้ยังไม่ถึง 2 เดือน และไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านนี้ มีข่าวดีของแต่ละตระกูลดังทยอยมาอย่างต่อเนื่อง กับข่าวการคลอดบุตรของลูกหลานเจนฯ ใหม่ ที่แต่ละบ้านมีสมาชิกตัวน้อย มาเติมเต็มความรักในครอบครัวกันอย่างอบอุ่น เหล่าเด็กๆ ทายาทปีม้านี้จะมีใครกันบ้างลองไปดูกัน?
เริ่มจาก “นาลิยา” ทายาทของ “ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช” กับ “ลี-นาตาลี เจียรวนนท์” ที่เพิ่งคลอดไปเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา เป็นลูกสาวคนที่ 2 ของทั้งคู่ ตามหลังลูกสาวคนแรก น้องนาตาชา วัย 5 ขวบ และคุณพ่อฟลุคมีลูกชายอีกคนกับอดีตภรรยา “โบว์ ชญาดา” ที่กำลังเป็นหนุ่ม อย่าง อชิ-อชิรวัตติ์ วัย 22 ปี น้องนาลิยามาเพิ่มเติมครอบครัวให้สมบูรณ์ขึ้น แถมครอบครัวนี้ก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้น จากที่คุณแม่หัวหมุนกับการย้ายข้าวของขณะท้องแก่
ก่อนหน้านั้นเพียง 2 วัน ตระกูลดัง อย่าง “มหาดำรงค์กุล” ก็เพิ่งได้หลานสาวตัวน้อย “น้องมิริน” ลูกสาวคนแรกของ “ริน–ศรินญา มหาดำรงค์กุล” และสามี “เกิ้ล–ไมเคิล เบลนีย์ เดวิดสัน” ที่ต้องบอกว่าทั้งคู่ตั้งตารอลูกสาวตัวน้อยกันอย่างใจจดใจจ่อ และนับตั้งแต่วินาทีที่คุณพ่อไมเคิล ได้อุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขน เขารู้สึกผูกพันเหมือนรักแรกพบเลยทีเดียว
ถัดมาเป็นลูกชายของ “ณัฐ-ณิชชา ธนาลงกรณ์” และ “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ที่สาวณัฐเพิ่งคลอดมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีชื่อสุดเก๋ว่า “น้องพุทโธ” หรือ “ด.ช.ภูคิญ เทนต์ เอเวอร์ริ่งแฮม” ลูกคนแรกของทั้งคู่ ที่ต่างคนต่างเห่อมาก และสาวณัฐดีไซเนอร์คนเก่งแพลนว่าจะหยุดงานทุกอย่าง เพื่อมารับบทคุณแม่แบบฟลูไทม์ให้กับลูกชายตัวน้อยคนนี้
ส่วนสมาชิกรายล่าสุดที่เพิ่งคลอดได้เพียง 1 สัปดาห์ “น้องรมณ์” ทายาทตัวน้อยของ “ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ" กับ สามี "ปุณณ์ จันทรัศมี" ที่เพิ่งคลอดเมื่อช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มจำนวนหลานๆ ที่ตอนนี้มีเพียง 2 หน่อ ลูกสาวของ ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ อย่าง น้องเวฬา และน้องธารา
นอกจากนี้ ยังมีคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ พร้อมเตรียมรับสมาชิกใหม่อีกหลายราย ทั้ง “พอร์ช่า-พัชรมนต์ กุลทนันทน์” สะใภ้ของ มูนา อัล ซารูณีย์ มหาเศรษฐินีดูไบ ซึ่งกำลังท้องแก่เต็มที และคาดว่าจะคลอดภายในเดือนนี้
หลานสาวคนสวยค่ายกระทิงแดง “แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์” ที่กำลังง่วนกับการช่วยสามี “เหยา-ชาญเดช สัจจาไชยนนท์” เลี้ยงลูกสาวคนแรกวัย 2 ขวบ ก็มีข่าวดีว่ากำลังมีน้องให้กับ “น้องโรสลินด์” ซึ่งกำหนดคลอดภายใน 3-4 เดือนนี้
ปิดท้ายกันที่บ้านแกรมมี่ ก็เตรียมรับทายาทเจนฯ ใหม่อีกคน เพราะลูกสาวอากู๋ไพบูลย์ อย่าง “อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม” กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ให้กับสามี "นาฑี โอสถานุเคราะห์" สมาชิกวงเก็ตสึโนวา เตรียมมีน้องให้กับ “น้องเลย์ลา” เป็นข่าวดีให้กับอากู๋แบบต่อเนื่อง หลังจากเพิ่งมีพิธีมงคลของ “ระฟ้า ดำรงชัยธรรม” กับ “คามิลล่า กิตติวัฒน์” ไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา