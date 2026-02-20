เจ้าหญิงหิมะ ‘ไอลีน กู’ นักสกีรายได้สูงสุด ในโอลิมปิกฤดูหนาว

แม้ว่าจะได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วเพียง 1 แสนดอลลาร์ แต่ “ไอลีน กู” นักสกีฟรีสไตล์ชาวจีน-อเมริกัน ก็ทำรายได้มากถึง 23 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะนักกีฬาระดับโลก
ไอลีน กู ติดอันดับ 4 ของรายชื่อนักกีฬาหญิงที่ทำรายได้สูงสุดในโลกประจำปี 2025 ของนิตยสาร Forbes ด้วยรายได้ 23.1 ล้านดอลลาร์ ตามหลังนักเทนนิสชื่อดัง “โกโก้ เกาฟ์” (33 ล้านดอลลาร์) “อารินา ซาบาเลงกา” (30 ล้านดอลลาร์) และ “อิกา สเวียเทค” (25.1 ล้านดอลลาร์)
นักกีฬาหญิงสามอันดับแรก แข่งขันในประเภทกีฬาที่มีเงินรางวัลมหาศาลและค่าตอบแทนเท่าเทียมกันในการแข่งขันแกรนด์สแลม ในขณะที่ ไอลีนครองความเป็นเจ้าแห่งสกีฟรีสไตล์ ซึ่งเป็นกีฬาฤดูหนาวที่มีขนาดเชิงพาณิชย์ค่อนข้างน้อยกว่า ตลอดปีที่ผ่านมา เธอได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเพียง 1 แสนดอลลาร์ ส่วนที่เหลืออีก 23 ล้านดอลลาร์ เธอได้จากสปอนเซอร์และดีลโฆษณาที่ให้ผลตอบแทนสูง แม้ว่าอัตราส่วนนี้ จะไม่ใช่เรื่องผิดปกติในวงการกีฬาของผู้หญิง ซึ่งรายได้พื้นฐานมักจะต่ำกว่าของผู้ชาย แต่ช่องว่าง 231 เท่า ระหว่างรายได้จากการเล่นกีฬาและรายได้จากเชิงพาณิชย์ของเธอ ยังคงถือว่าไม่ธรรมดา
ไอลีน กู คว้าเหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญเงิน 1 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2022 ในประเภทบิ๊กแอร์, ฮาล์ฟไพพ์ และสโลปสไตล์ ทำให้เธอกลายเป็นแชมป์โอลิมปิก ที่อายุน้อยที่สุดในกีฬาฟรีสไตล์ด้วยวัยเพียง 18 ปี นับตั้งแต่นั้นมา เธอติดอันดับนักกีฬาหญิงที่ทำรายได้สูงสุด 5 อันดับแรกของโลกมาโดยตลอด แม้ว่าความสำเร็จด้านกีฬาของเธอจะเป็นที่ยอมรับ แต่เสน่ห์ของเธอที่อยู่นอกเหนือวงการกีฬาต่างหาก ที่เป็นรากฐานของความสำเร็จเชิงพาณิชย์ของเธอ
เธอเซ็นสัญญาเป็นนางแบบให้กับ IMG เคยเดินแบบให้กับแบรนด์ Victoria’s Secret และ Louis Vuitton ผลงานของเธอรวมถึงสัญญาระยะยาวกับแบรนด์ตะวันตก อย่าง Porsche, Red Bull และ IWC Schaffenhausen ควบคู่ไปกับการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์จีนชั้นนำ เช่น Anta Sports, Bosideng, Mengniu และ TCL การเป็นพรีเซนเตอร์ของเธอ ครอบคลุมสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่แฟชั่นชั้นสูง รถยนต์หรู นาฬิกาสวิส ชุดกีฬา อาหาร ไปจนถึงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
ไอลีน กู เกิดที่ซานฟรานซิสโก แต่เปลี่ยนมาเป็นตัวแทนประเทศจีน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่ ในปี 2019 เธอมีผู้ติดตามมากกว่า 7 ล้านคนบน Weibo ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ติดตามบน Instagram แต่การมีตัวตนในสองแพลตฟอร์มนี้ทำให้เธอรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งได้ ทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ว่ากีฬาสกีฟรีสไตล์จะยังคงเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่ม ในทั้งสองประเทศก็ตาม
ถึงอย่างนั้น ชาวเน็ตจีนบางส่วนก็ยังตั้งคำถาม ถึงความจงรักภักดีของเธอ ยูสเซอร์บางคนตราหน้าเธอว่าเป็นคน “สองหน้า” และ “ไม่รักชาติ” ซึ่งไอลีนยอมรับว่า เธอรู้สึกผิดหวังกับการวิจารณ์ฝ่ายเดียว “ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ฉันเป็นตัวแทนของจีน ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 41 รายการ และคว้าเหรียญรางวัล 39 เหรียญให้กับจีน” เธอเคยบอกในบัญชี Douyin (แอป TikTok ของจีน) ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 20 ล้านคน “ฉันได้แนะนำหัวหน้าโค้ชสามคน และบริจาคสกีฟรีสไตล์ให้กับทีมชาติ รวมทั้งสนับสนุนจีนและผู้หญิงในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง แล้วพวกคุณทำอะไรให้กับประเทศบ้างล่ะ”
ในเรื่องสถานะพลเมืองของเธอ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยไม่หยุดหย่อน เนื่องจากจีนห้ามการถือสองสัญชาติอย่างเด็ดขาด และไอลีนก็ไม่เคยยืนยันต่อสาธารณะว่า เธอสละสัญชาติอเมริกัน เมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ เธอมักจะบอกว่า “เวลาฉันอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันเป็นชาวอเมริกัน แต่เวลาฉันอยู่ในจีนฉันก็เป็นชาวจีน”