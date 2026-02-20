ซัมเมอร์นี้กับแฟชั่นที่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันชาวปารีเซียง

อาร์มี ปารีส (Ami Paris) ถ่ายทอดเรื่องราวที่หยิบยกมรดกและตัวตนของแบรนด์มาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อถ่ายทอดภาพและวิดิโอของแคมเปญรับลมร้อนปี 2026 ฉลองการดำเนินชีวิตและการแต่งกายของชาวปารีเซียง
คอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2026 โดย อเล็กซองด์ มาตีอุสซี ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นำเสนอการผสมผสานระหว่างงานเทเลอริ่งกับสไตล์ที่ผ่อนคลาย โดยมีฉากหลังเป็นวงเวียน Place des Victoires ในกรุงปารีส ซึ่งใช้จัดแฟชั่นโชว์ประจำฤดูกาลนี้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอามี ปารีส
แคมเปญนี้ถายภาพโดย “แอนโทนี เซกลาย” นำเสนอสุนทรียภาพในดีเอ็นเอของอามี ปารีส ได้อย่างลึกซึ้ง ผ่านชีวิตประจำวันในมุมมองที่ดูเป็นธรรมชาติ ปราศจากการถูกจัดวาง ซึ่งถูกสะท้อนผ่านความรู้สึกของความจริงใจ การคัดเลือกเหล่านายแบบและนางแบบที่หลากหลาย ทั้งมืออาชีพและบุคคลทั่วไป ทำให้การถ่ายทอดจังหวะที่ดูมีชีวิตชีวา ผ่านเทคนิคการถ่ายภาพ ผสานกับแสงโทนอุ่นยามเย็น
คอลเลกชันนี้นำเสนอพาเลตต์สีประจำฤดูกาลใหม่ โดยมีสีเขียวหม่นเป็นโทนหลัก กับผลงาน สูทและแจ็กเกตชั้นนอก ทั้งยังนำสีเหลืองพาสเทลมาเพิ่มความสว่างและเบาสบายมาใช้กับ เสื้อเบลเซอร์กระดุมสองแถว เสื้อกันลม และแจ็กเกตทรงโอเวอร์ไซส์สไตล์ยูทิลิทาเรียน พร้อมผสานงานเทเลอริ่งกับไอเทมแคชวล อย่าง เสื้อถักลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด Diamond กางเกงเดนิมขากว้าง กางเกงขาสั้นโทนสีสบายตา กระเป๋ารุ่น Carrousel รองเท้าสนีกเกอร์ รุ่น Mirage กับถุงเท้าหลากสีสัน และเครื่องประดับ