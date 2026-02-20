งานศิลปะชั้นสูงสะท้อน 140 ปี ผ่าน 5 ไอคอนของบุลการี

แมรี คาทรานต์ซู (Mary Katrantzou) ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์เครื่องหนังและแอกเซสซอรี เปิดตัวแคมเปญ “บุลการี ไอคอน มิโนดิแยร์” (BVLGARI ICONS Minaudière) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกว่า 140 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณีชั้นสูง ซึ่งเปรียบเสมือนงานศิลปะ (objet d’art) ที่ซึ่งงานช่างฝีมือ วัสดุ และความหมาย เดินทางมาบรรจบกัน
แคมเปญนี้เปิดตัวผ่านหนังสือขนาดย่อส่วน ที่รังสรรค์ขึ้นพิเศษห้าเล่ม โดยออกแบบให้รับกับโครงร่างแต่ละชิ้นงานของ บุลการี ไอคอน มิโนดิแยร์ ผ่านการประพันธ์จากสุภาพสตรีบุลการีห้าท่าน ทั้ง ชิมามานดา เอ็นโกซี อดิชี (Chimamanda Ngozi Adichie) ลินดา อีวานเจลิสตา (Linda Evangelista) คิมจีวอน (Kim Ji-won) อิซาเบลลา รอสเซลลินี (Isabella Rossellini) และซูเมย์ยา วาลลี (Sumayya Vally) ซึ่งร่วมสะท้อนถึงตัวตนของหนึ่งในห้า House’s Icons ได้แก่ BVLGARI BVLGARI, Serpenti, Divas’ Dream, Monete และ Tubogas