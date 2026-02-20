4 คนดังตัวแทนไอคอนิกแห่งรัก

คาเทียร์ (Cartier) รังสรรค์แคมเปญบทใหม่ของเรื่องราวแห่งความรัก นำโดย โบว์ เมลดา, อาเล็ก ธีรเดช, อิ้งค์ วรันธร และ เอส ศุภ ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานไอคอนิกของเมซง อย่าง กำไล LOVE Unlimited ของโบว์และอาเล็ก ที่เข้ากันอย่างลงตัวกับ นาฬิกา Panthère de Cartier และ Santos de Cartier ที่ทั้งคู่สวมใส่
ตามด้วยความอ่อนหวานของนาฬิกา Baignoire พร้อมแหวน LOVE Unlimited ของอิ้งค์ และปิดท้ายด้วยนาฬิการุ่นคลาสสิก อย่าง Santos de Cartier ควบคู่กับสัญลักษณ์แห่งรักแท้ อย่าง กำไลและแหวน LOVE ที่เอสสวมใส่ เรียงร้อยความงดงามเป็นนิยามของความรักที่เปี่ยมด้วยความหมาย