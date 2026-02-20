มณีสุดา ศิลาอ่อน สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2026 เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป” ปีที่ 22

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2026…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป” ปีที่ 22 เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันแห่งความรัก ส่งมอบเค้กกว่า 605 ปอนด์ ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงพยาบาล 23 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
***
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการนี้ เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กก.ผจญ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
***
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ผู้นำเข้าอาหาร ส่งพนักงานจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเสิร์ฟโดนัท คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน และพาย เฟสซ์ ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ทั้งยังมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ โดยมี มนชัย เรืองศรีนุกูลกิจ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ