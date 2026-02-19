คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 16  - 22 กุมภาพันธ์ 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม ความหุนหันพลันแล่นมิได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมามีแต่จะเสียกับเสีย ความท้าทายจะมาเคาะประตูอยู่เนืองๆ อย่าได้คิดทำอะไรเป็นเล่นหรือเหลวไหลให้เปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ มิควรใช้เวลากับเรื่องๆเดียวนานจนเกินจำเป็น ลดอคติและใช้เหตุผลให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา จะเจออุปสรรคในการติดต่อประสานงานหรือการเรียกใช้ข้อมูลที่มิได้รวดเร็วทันใจ สิ่งที่ทำกว่าจะเห็นผลก็เล่นเอาเหนื่อยหากไม่มีลูกฮึดมาช่วยก็คงเห็นเป็นรูปธรรมได้ยาก ภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายทำให้ต้องเดินทางไกลหรือต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ ต้องคอยจับตาสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบมิให้คลาดสายตา ควรเปิดทางเลือกอื่นๆไว้รองรับหรือกันเหนียวไว้ด้วย แต่ละเรื่องจบไม่ง่ายบอกเลยแทบจะกางตำรากันไม่ทันเลยทีเดียว แต่ในยามที่คับขันจะมีผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยได้ทันเวลา
ด้านการเงิน คงต้องพยายามรักษาสภาพไว้ให้ได้นานที่สุด บางเรื่องควรต้องแข็งใจไว้อย่าจ่ายเร็วเกินไป เงินที่คาดว่าจะได้มาจะถูกยืดระยะเวลาออกไปมิใช่ว่าจะได้มาเข้ากระเป๋าง่ายๆ ระวังเสียรู้คนใกล้ตัวด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักแบบฉาบฉวยเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็เลยผ่านไป ส่วนคนมีคู่ ใกล้กันเมื่อไหร่เป็นต้องมีเรื่อง อาจจะด้วยวัยหรือเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพถึงทำให้แฟนคุณหงุดหงิดได้ง่ายมาก
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
สถานการณ์โดยรวมดีกว่าที่คิดไว้ วิธีการที่ใช้ดูเหมือนว่าจะเวิร์ค ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ได้รับความร่วมมือในเรื่องที่ร้องขอเป็นอย่างดีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ท่านอาจจะต้องฟื้นฟูทักษะหรือเคาะสนิมความรู้บางอย่างจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายทำ จำเป็นต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหรือเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยเพื่อขอฟังความเห็นและคำชี้แนะในเรื่องที่คุณมิได้เชี่ยวชาญมากพอ คงต้องเพิ่มความใส่ใจมากขึ้นเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองหรือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้ง ควรปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้างหรือผู้ที่แวดล้อมอยู่ด้วยความระมัดระวัง มีเส้นบางๆระหว่างความเชื่อมั่นและความดื้อรั้น กลั่นกรองคำพูดให้ดีก่อนด้วย อิงผู้ใหญ่ไว้ดีที่สุด ควรต้องมั่นใจว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง อาจต้องออกไปจัดการธุระนอกสถานที่บ่อยกว่าปกติ ต้องตามงานที่ฝากฝังให้ผู้อื่นทำแทนด้วย ระวังปัญหาสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่องาน
ด้านการเงิน ต้องใช้จ่ายอย่างมีลิมิต อย่าหาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองดีที่สุด ใช้ข้าวของทุกชิ้นให้คุ้มค่า อย่าให้ความอยากหรือความโลภบังตาเป็นอันขาด ระวังจะเข้าเนื้อ ต้องพยายามแตะเบรคไว้บ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว เปลี่ยนคนคบไม่ซ้ำหน้า ส่วนคนมีคู่ ควรเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็ดี เพื่อให้หลุดจากความซ้ำซากจำเจ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
แม้ว่าจะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็มีความก้าวหน้าและพัฒนาการไปไวกว่าที่คาดไว้ คิดไวและปฏิบัติว่องเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดค่อนข้างที่จะได้ใจนายเป็นพิเศษ จะได้แนวร่วมหนุนหลังสำหรับข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องตามที่ต้องการ มีโอกาสที่จะได้โชว์ศักยภาพหรือทักษะบางอย่างแม้จะเป็นไปโดยไม่ตั้งใจแต่ก็จะสร้างความประหลาดใจให้ใครๆหลายคน ผู้ใหญ่ให้อิสระและมีอำนาจในมือมากขึ้น ทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสิ่งผลทำให้ยิ่งได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอด ทางสะดวก การทำงานร่วมกับผู้ที่มีวุฒิภาวะเสมอกันหรือสูงกว่ามีความราบรื่นและมีความเข้าใจตรงกันได้เร็วจูนกันง่ายแต่กับเด็กที่อ่อนประสบการณ์จะค่อนข้างเป็นอะไรที่เหนื่อยหน่อยเพราะมีดีกรีความรั้นสูง มิควรที่จะย่ำอยู่กับที่
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ จะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรๆเกี่ยวกับทางการเงินเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สิน ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องไว้ให้ดี จะได้รับเงินที่ตกค้างหรือมีเงินส่วนต่างไหลเข้ากระเป๋า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หน้าตาดีเลือกได้ มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ส่วนคนมีคู่ รอมชอมกันดี เกิดจากการปล่อยวางของคุณเอง
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เครดิตดีขึ้นมาก มีความเอาจริงเอาจังเป็นที่ประจักษ์ แม้บางครั้งอาจจะต้องยอมทำตามน้ำหรือปล่อยให้สถานการณ์พาไปบ้างแต่ก็มิได้เกินเลยจนยากที่จะควบคุม มีความสามารถในการอ่านใจและเข้าใจวิธีคิดของคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่ร่วมงานกันมานาน ปฏิภาณไหวพริบดีและมีคำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลจนทำให้ผู้อื่นเถียงไม่ขึ้น แต่ก็จะมีภารกิจบางอย่างที่ไม่เต็มใจจะทำหรือมิใช่อะไรที่ถนัดแต่ก็มิอาจขัดผู้ใหญ่ได้ การตัดสินใจครั้งแรกมักจะถูกต้องตลอดควรเชื่อมั่นในเซ้นส์ตน มิควรเสียเวลากับเรื่องหนึ่งเรื่องใดนานเกินไป บางทีก็จำเป็นที่จะต้องรีบตัดบทด้วย ท่านจะเจอสถานการณ์แบบที่ต้องหลังพิงฝาแต่ก็จะฟันฝ่าไปจนได้ไม่มีใครที่จะขัดขวางความพยายามไปได้ เป็นจังหวะที่จะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดบางอย่างของตน ชื่อจะติดโผในการพิจารณาความดีความชอบ
ด้านการเงิน มีสิทธิ์ช้อตได้ง่ายๆใช้เพลินหรืออิสระนักไม่ได้ หมดเปลืองด้วยเรื่องของสุขภาพ จะค่าตอบแทนหรือสินน้ำใจที่มิได้มาในรูปของตัวเงิน และจะถูกมัดมือชกเอาดื้อๆในเรื่องของภาระบางอย่าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอรักลวง เป็นได้เพียงรักสำรองมิใช่ตัวจริง ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้เซ้นส์แรง จับผิดเมื่อไหร่เป็นได้เจอถูกเมื่อนั้น
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ช่วงนี้หากมีไอเดียอะไรที่ล้ำๆก็ควรที่จะต้องเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบขยายให้ใครฟังเพราะมีสิทธิ์ที่จะโดนแย่งซีนไปแบบดื้อๆเลย อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกหมั่นไส้โดยที่ไม่รู้ตัว จะเจองานเข้าบ่อยกว่าปกติ แต่ก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่กางปีกปกป้องอยู่ การจัดการงานใดๆจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่สมดุลกับพละกำลังที่เสียไป ใจร้อนมิได้เด็ดขาด ต้องสงบปากสงบคำมากขึ้น สิ่งใดที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนนั้นท่านก็ต้องมั่นใจแล้วว่าคุณจะสามารถทำได้ดีกว่าใครๆ จะมีเรื่องเข้ามาให้ได้ลุ้นเป็นระยะๆ ถึงจะเจออุปสรรคปัญหามากแค่ไหนการปฏิบัติตามหน้าที่ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ต้องบรรเลงด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่อาศัยไหว้วานใครได้ยากนัก เงื่อนไขข้อจำกัดบางอย่างจะสร้างความอึดอัดใจให้แต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยและสติปัญญาของคุณหรอก เพิ่มความรัดกุมในการทำสัญญาข้อตกลงด้วย
ด้านการเงิน หมุนกันให้ควั่ก ต้องจับแพะชนแกะ มาปุ๊บจ่ายปุ๊บ ถือเงินไว้กับตัวได้ไม่นาน หนี้เพิ่มเพราะตบะแตก ควรที่จะต้องยับยั้งชั่งใจบ้าง ต้องพยายามรักษาเครดิตไว้ให้มั่นคง ระวังทรัพย์สินจะถูกขโมยหรือโดนยักยอกไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ทำได้เพียงแค่แอบปลื้มใครบางคนอยู่เงียบๆเพราะเขา(เธอ)มิได้ว่างซะแล้วนั่นเอง ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาอันเกิดจากไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมากพอ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
แต่ละเรื่องที่เข้ามาล้วนเป็นอะไรที่ร้อนๆทั้งนั้น หนักไปในทางใช้สมองมากกว่าพละกำลัง จะต้องได้เจอแต่คำว่าด่วนพ่วงท้ายอยู่เสมอ สิ่งที่ดำเนินการยังมีอะไรให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆในจุดๆนี้บ้างจุดนั้นบ้าง บางทีอาจเกิดจากที่คุณยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมากพอก็เป็นได้ ท่านจะได้รับมอบหมายให้จัดการงานที่จำเป็นต้องปกปิดเป็นความลับ มิควรสัญญาในสิ่งที่ทำให้ไม่ได้ ใช้เหตุและผลในการพิจารณาให้หนักข้อกว่าเดิม เป็นช่วงที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลบางอย่างที่ทำให้ตาสว่างขึ้น คงต้องเข้มงวดและคอยจ้ำจี้จ้ำไชลูกน้องให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการผิดแผน สรุปประเด็นต่างๆให้เร็วขึ้น การเจรจาใดๆคงต้องพึ่งผู้ใหญ่ช่วยกรุยทาง การสื่อสารควรต้องกระชับและชัดเจน
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีรายได้จากหลายแหล่ง มีลาภปาก ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ได้ส่วนแบ่งค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เป็นล่ำเป็นสัน แต่ระวังความฟุ่มเฟือยจะทำให้สิ้นเปลืองไปแบบไร้ค่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เลือกนักมักได้แร่ ส่วนคนมีคู่ ระวังความเจ้ากี้เจ้าการของคุณจะทำให้คนที่อยู่ร่วมต้องอึดอัด
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ต้องเร่งเครื่องแบบเต็มสูบ จะเจองานประเภทที่ต้องการคนขาลุยหรือต้องใช้ความกระตืนรือร้นมากเป็นพิเศษ จะมีเรื่องท้าทายเข้ามาบ่อยครั้งหรือมีเหตุให้ต้องรู้สึกประหลาดใจ จะได้รับแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจบางอย่างที่ทำให้คุณต้องขวนขวายและกระวีกระวาดมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว ผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ก็ใช่ว่าจะขอกันตรงๆได้ทุกอย่าง บางทีอาจจะต้องใช้ความเสี่ยงบ้างซึ่งก็คุ้มที่จะแลกแต่ก็มิควรที่จะประมาท เคารพในความคิดและการตัดสินใจของคนอื่น อย่าก้าวก่ายอะไรที่มิได้อยู่อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน มีความรอบคอบในการทำสัญญาข้อตกลง ใช้ข้อได้เปรียบที่มีให้เป็นประโยชน์ คิดก่อนพูดและระวังปัญหาอันเกิดจากการเม้าท์มอยด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ หาเงินได้จากหลายช่องทาง แต่ระวังวิญญาณนักช้อปเข้าสิงจนทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ควรที่จะใช้ตามความจำเป็นจริงเท่านั้น หนี้สินหรือข้าวของที่ถูกหยิบยืมไปจะได้คืนยาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่เข้าตาเรียกได้ว่ามาแรงแซงโค้งเลยก็ว่าได้ ส่วนคนมีคู่ ควรสังเกตอารมณ์ของคู่สนทนาด้วย
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
จะถูกสถานการณ์ต่างๆและคนรอบข้างกดดันให้ต้องพัฒนาตนหรือดิ้นรนเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่าง ตกอยู่ในสภาวะการณ์ที่มิอาจจะนิ่งดูดายได้ จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือทักษะเฉพาะด้านช่วยเหลือคนอื่นๆ เป็นจังหวะที่จะได้แสดงความคิดความเห็นมากขึ้นหรือปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานบางคนจนกลับมาทำงานเข้าขากันดังเดิม แต่ระวังการแบกรับภาระจนเกินกำลังจากความขี้เกรงใจแบบไม่เข้าท่าด้วย บางท่านอาจจะต้องออกรับหน้าแทนผู้ใหญ่หรือต้องเข้าไปเก็บกวาดงานที่ผู้อื่นทำค้างไว้หรือไม่เรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็น การเจรจาใดๆจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่การจัดการให้เป็นไปตามที่ตกลงดูเหมือนจะต้องใช้วิธีที่พลิกแพลงสักหน่อย บางทีอาจจะต้องเดินทางไปพบผู้ใหญ่เพื่อขอคำชี้แนะบางอย่าง
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป หาได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเหลือ คงต้องคุมงบให้ดีกว่านี้ มีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยและเก็บออม ระวังจะต้องเสียทรัพย์หรือผลประโชน์จากความประมาทเลินเล่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คบหาจะแสดงธาตุแท้ในไม่ช้า รักชอบใครควรให้ผู้ใหญ่ช่วยสกรีนก่อน ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องกินแหนงแคลงใจกัน เจองานงอกจากสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
การงานมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนและคอยสนับสนุนในความคิดไม่ว่าจะเป็นการนำเอาของเก่ามาเล่าใหม่หรือไอเดียที่สุดจะแหวกแนวสักแค่ไหนก็ตามขอเพียงแค่คุณเอ่ยปากก็จะได้รับการสนองตอบแบบไม่อิดเอื้อนเลย จะได้สมุนที่เป็นงานและหน่วยก้านดีมาช่วยให้สิ่งต่างๆที่ทำลุล่วงไปด้วยความรวดเร็ว จะได้รับความภาคภูมิใจในผลงานที่สู้อุตส่าห์สรรค์สร้างหรือปลุกปั้นมากับมือ เป็นช่วงที่ควรต้องถึงไหนถึงกันกับทางเดินที่เลือกไว้ จะได้รับความกระจ่างในเรื่องที่ค้างคาสงสัย มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ทำโครงการนำร่องหรือมีการลองผิดลองถูกกับวิธีการใหม่ๆที่คิดขึ้น แต่บางทีอาจจะต้องใช้ความอดทนชนิดที่เรียกว่าแทบจะเกินพิกัดสำหรับบรรยากาศที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่คุกรุ่นอยู่ลึกๆจึงต้องพยายามเดินทางสายกลางไว้และปลีกตัวออกมาให้ไว ใช้วิจารณญาณให้มากๆด้วย
ด้านการเงิน มีใช้มีจ่ายสมฐานะ แต่เด็กๆในปกครองค่อนข้างที่จะใช้เงินเปลืองคงต้องปรามกันบ้าง บางทีอาจจะมีรายจ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายเพิ่ม หนี้งอกเพราะซื้อของชิ้นสำคัญเพิ่ม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่มีเคมีเข้ากันแม้ว่าจะวัยต่างกันมาก ส่วนคนมีคู่ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เทคแคร์กันดี
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ปฏิบัติการด้วยความว่องไวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แต่ระวังจะบกพร่องในเรื่องของรายละเอียดให้ต้องเปลืองเวลามาตามเก็บ อาจจะทำให้ตัวเองต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่หมักหมมหรือถูกขุดคุ้ยเรื่องที่เคยทำพลาดไว้ในอดีต จะได้ข้อสรุปหรือได้รับการติดต่อกลับในเรื่องที่นำเสนอไว้ มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงอย่างเป็นกิจลักษณะ บางเรื่องในแง่ของหลักการกับการปฏิบัติค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคงต้องดูที่หน้างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป ภารกิจที่ต้องทำอาจจะสร้างความลำบากใจให้อยู่บ้างจึงต้องระวังสีหน้าและปฏิกิริยาการแสดงออกถึงความรู้สึกแบบโจ่งแจ้ง มิควรที่จะรีบชิงปฏิเสธแม้ว่าจะมิใช่อะไรที่ถนัดเรื่องบางอย่างถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้บางทีผลอาจออกมาดีก็เป็นได้แต่ควรต้องมั่นใจว่าได้ทุ่มเททุกอย่างแล้วจริงๆ ระวังปัญหาสุขภาพหรือทำให้ผู้ใหญ่ขุ่นเคืองโดยไม่ตั้งใจ
ด้านการเงิน หมุนเวียนสะดวก แต่ก็จะมีรายจ่ายที่มิได้รับเชิญเข้ามาเสนอหน้าตลอด ต้องมีสติคอยกำกับ ควบคุมไว้มิให้หายไปอย่างไร้ร่อยรอย แต่มิว่าจะรับหรือจ่ายควรจะมีที่มาที่ไปและเป็นไปด้วยความโปร่งใสดีที่สุด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักต่างวัยที่ทำเอาหลายคนอดที่จะอิจฉามิได้ แต่ก็คงต้องดูกันไปในระยะยาว ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องปะทะคารมกันตลอด บางทีเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ถึงจะเข้าใจในอะไรๆได้แจ่มแจ้งมากขึ้นแต่ก็อาจจะยังทำอะไรได้ไม่มากนัก ติดขัดด้วยเรื่องของระบบหรือกลไกอะไรบางอย่าง อุปสรรคต่างๆมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกินกว่าที่คุณจะคาดถึงได้หากไม่สังเกตให้ดีๆ มิควรที่จะรีบกระโจนลงไปแบบเต็มตัวเร็วนัก อย่าเพิ่งคิดการณ์ใหญ่เกินตัวหรืออวดดื้อถือดี ตัดสินใจบนความสมเหตุสมผลโดยที่ไม่ใช้แต่มุมมองของตนเพียงคนเดียว เป็นช่วงที่ต้องการความเห็นที่แตกต่างพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์และปรับใช้ ควรเพิ่มความมีศิลปะในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ จะเจอถ้อยคำที่ฟังไม่รื่นหูในระยะเผาขนซึ่งมิควรจะไปตอบโต้ให้เสียเวลาเพราะถ้าคุณไม่สำคัญก็คงไม่มีใครนินทาหรอก พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีเพื่อกู้เครดิตกลับมาและอย่าทำให้ผู้ที่สนับสนุนคุณต้องเสียหน้าหรือผิดหวังล่ะ และหากพูดไม่ระวังก็อาจต้องกลืนน้ำลายตนเองก็ได้นะ
ด้านการเงิน ยังคงมีความคล่องตัว แต่ระวังอาการติดหรูหรือความที่ฟู่ฟ่าเกินตัวจะทำให้ต้องหมดเปลืองไปอย่างรวดเร็ว เจอเหตุที่ทำให้งบบานปลายหรือเสียเครดิตจากการผัดวันประกันพรุ่งจนผิดนัดชำระ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เป็นช่วงที่หัวบันใดไม่แห้ง มีคนเข้ามาขายขนมจีบมิได้ขาด หวังว่าจะมีสักคนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยทำให้มีคดีกันบ่อย
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
เจอบททดสอบที่ยากขึ้น มีเรื่องเข้ามาให้คิดให้กังวลมิได้ขาด ถูกกดดันให้ต้องเร่งมือทั้งที่ปัจจัยแวดล้อมมิได้เอื้ออำนวยเท่าใดนัก จำเป็นต้องกุลีกุจอให้มากขึ้นกว่าเดิม จะมีการทำสัญญาข้อตกลงหรือจะมีข้อเสนอบางอย่างมาให้พิจารณาซึ่งก็ต้องจัดการด้วยความรอบคอบและรัดกุมเป็นพิเศษ บางท่านอาจจะมีประชุมหรือถูกเรียกตัวด่วนก็เป็นได้ มีเหตุที่ต้องเคลียร์หรือชี้แจงข้อมูลบางอย่าง จะมีการปรับแผนแบบปัจจุบันทันด่วนจากปัจจัยบางประการที่ไม่เป็นไปตามที่คาด ต้องพยายามที่จะเข้าใจในสถานการณ์และเป็นไปรอบๆตัวให้ไวขึ้น และหากถึงคราวที่ควรจะต้องถอยก็อย่าได้ดึงดันต้องฟังเสียงส่วนรวมหรือคำทักท้วงด้วย การทำงานกับผู้ใหญ่อาจจะทำให้รู้สึกเกร็งไปบ้างแต่สิ่งที่จะได้เรียนรู้เป็นอะไรที่คุ้มกว่ามาก ควรเตรียมพร้อมไว้เสมอเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงก็จะได้ไม่พลาด
ด้านการเงิน ตึงมือเบาๆ แต่ยังพอหามาต่ออายุได้ทัน ระวังจะต้องกลายเป็นหนี้ด้วยเรื่องคนอื่น ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าแรง มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ สัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่ถูกใจแต่ให้เผอิญว่าคุณว่าช้าไปอีกฝ่ายมีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วน่ะซิ ส่วนคนมีคู่ จะทำอะไรควรต้องรักษาน้ำใจกันบ้าง