Marc Jacobs x Murakami หอมหวานเหนือความคาดหมาย

Marc Jacobs Fragrance (มาร์ค เจค็อบส์ ฟรากรานซ์) เปิดตัว Daisy Marc Jacobs Murakami Limited Edition 4 สี 4 กลิ่น คอลเลกชันสุดลิมิเต็ดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความขี้เล่น จินตนาการ และความโดดเด่น พร้อมพาก้าวเข้าสู่โลกของ Daisy Murakami ที่สองจักรวาลดอกไม้สุดไอคอนิกมาบรรจบกันเป็นครั้งแรก การพบกันระหว่างเสน่ห์อันสดใสของ Daisy จาก Marc Jacobs ที่ผสานกับจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติของ Murakami เกิดเป็นคอลเลกชันที่อัดแน่นไปด้วยพลัง สีสัน และความมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ Daisy Marc Jacobs Murakami Limited Edition ยังสะท้อนความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นมาอย่างยาวนานระหว่าง Marc Jacobs และ Takashi Murakami (ทาคาชิ มุราคามิ) ที่ถ่ายทอดดอกไม้ไอคอนิกในมุมมองใหม่ที่สนุกสนานและขี้เล่นมากกว่าที่เคย
รังสรรค์กลิ่นหอมและดีไซน์ที่เปล่งประกายด้วยจินตนาการ
Daisy Marc Jacobs Murakami Limited Edition ทั้ง 4 เฉดสี ได้แก่ เหลือง ชมพู เขียว และฟ้า ได้รับการรังสรรค์ออกแบบและตีความใหม่มาจากน้ำหอม Daisy รุ่นคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อัพเกรดด้วยโทนสีที่สดใส ถ่ายทอดพลังแห่งความสนุกสนาน และ 4 กลิ่นหอมอันน่าหลงใหล ตัวฝาในคอลเลกชันนี้ยังคงเอกลักษณ์ของรูปทรงดอก Daisy พร้อมผสานลวดลายดอกไม้ซิกเนเจอร์ของ Murakami อย่างลงตัว แพ็กเกจกล่องโดดเด่นสะดุดตาไม่แพ้กัน ด้วยสีสันสดจัดจ้าน สนุก และเปี่ยมพลัง สะท้อนโลกศิลปะอันมีเอกลักษณ์ของ Murakami อย่างชัดเจน
The Daisy Murakami Limited-Edition Collection
นี่คือครั้งแรกของคอลเลกชัน Daisy Limited Editions ที่มาในรูปแบบ Eau de Parfum เข้มข้นยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การรับกลิ่นที่ชัดเจน ลึกซึ้ง และน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิม
Daisy Murakami Yellow (แรงบันดาลใจจาก Daisy EDT)
Top Note: สตรอว์เบอร์รี, Heart Note: ราสป์เบอร์รี, Base Note: ซีดาร์วูด
Daisy Murakami Pink (แรงบันดาลใจจาก Daisy Love)
Top Note: มะพร้าว, Heart Note: ไวท์พีโอนี, Base Note: พราลีน
Daisy Murakami Green (แรงบันดาลใจจาก Daisy Wild)
Top Note: กล้วย, Heart Note: มะลิ, Base Note: วานิลลา
Daisy Murakami Blue (แรงบันดาลใจจาก Daisy Eau So Fresh)
Top Note: ลูกแพร์, Heart Note: กุหลาบ, Base Note: มัสก์
สำหรับ Daisy Marc Jacobs Murakami Limited Edition ทั้ง 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู และสีฟ้า ได้รับการรังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมชื่อดังระดับโลกอย่าง Alberto Morillas ภายใต้การดูแลของ FIRMENICH ในขณะที่ Daisy Marc Jacobs Murakami Limited Edition สีเขียว สร้างสรรค์โดยสองนักปรุงน้ำหอมชื่อดังอย่าง Sonia Constant, และ Adriana Medina ภายใต้บริษัทน้ำหอมชั้นนำ GIVAUDAN
เนรมิตดินแดนเหนือธรรมชาติ โลกที่ความจริงและจินตนาการมาบรรจบ
แคมเปญ Daisy Murakami Limited Edition สร้างสรรค์แนวคิดและถ่ายทอดภาพโดย Nick Newbold จากมหานครนิวยอร์ค พาผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกเหนือธรรมชาติของ Murakami ที่ซึ่งความจริงและจินตนาการมาบรรจบกัน ขวดน้ำหอมเบ่งบานท่ามกลางผืนหญ้าเขียวขจี รายล้อมด้วยดอกไม้สีสันจัดจ้านราวกับโลกแฟนตาซี ฉากทั้งหมดชวนให้รู้สึกพิศวง ราวกับได้ก้าวเข้าสู่สวนดอกไม้เหนือจินตนาการที่ดอก Daisy Murakami กำลังผลิบาน สะท้อนจิตวิญญาณอันขี้เล่นของทั้ง Daisy และ Murakami อย่างชัดเจน
Daisy Murakami Limited Edition นี้ ประกอบด้วยน้ำหอม Daisy รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นทั้ง 4 กลิ่น แต่ละกลิ่นสื่อถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันภายในโลกแห่งความสนุกสนานของ Daisy Murakami
Yellow: Daisy Marc Jacobs Murakami Yellow Limited Edition EDP 50ml
Pink: Daisy Marc Jacobs Murakami Pink Limited Edition EDP 50ml
Green: Daisy Marc Jacobs Murakami Green Limited Edition EDP 50ml
Blue: Daisy Marc Jacobs Murakami Blue Limited Edition EDP 50ml
Daisy Marc Jacobs Murakami Limited Edition วางจำหน่ายในขนาด 50 ml ในราคา 4,560 บาท ณ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และห้าง ดิ เอ็มโพเรียม