เมกาบางนาสร้างปรากฏการณ์ฉลองตรุษจีนปีม้า กับโชว์มังกรสิงโตและม้ามงคลสุดอลังการ

ศูนย์การค้าเมกาบางนา เสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีม้า กับงาน “MEGA CHINESE NEW YEAR 2026 โชคดีม้าแล้ว” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยไฮไลต์สำคัญ คือการแสดง มังกร สิงโต และม้ามงคลสุดอลังการ จากคณะสิงโตและมังกรชื่อดัง หลงเฉียนไทยแลนด์ ผู้มีรางวัลการันตีในระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย ณ เมน เอนทรานซ์ โดยคณะหลงเฉียนไทยแลนด์ ได้สร้างสรรค์การแสดงชุดพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าเมกาบางนา ทั้งกลองเบญจธาตุ กลอง 8 ทิศมหามงคล ขบวนสิงโต ม้ามงคล มังกรลีลา และมังกรทอง ผสานแสง สี เสียง และจังหวะการแสดงอันทรงพลัง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น พร้อมส่งมอบพลังแห่งความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง และการเริ่มต้นปีใหม่จีนอย่างเป็นมงคล
อีกหนึ่งความพิเศษที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ร่วมงาน คือแลนด์มาร์กศิลปะร่วมสมัย “MEGA LAND OF FUN AND FORTUNE” ดินแดนที่ทุก ๆ คนสามารถมาร่วมแบ่งปัน ความรัก ความสนุก และมีโมเมนต์ดีๆ ได้ในดินแดนมงคลนี้ ที่อาบไปด้วยแสงสีสดใส ออกแบบโดย ตุ๊–ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม อาร์ตทิสต์ชื่อดังระดับโลก ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความมงคลผ่านม้านำโชคทั้ง 8 ตัว อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพรทั้ง 8 ประการ ได้แก่ การได้รับพร ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สันติสุข สุขภาพดี ความยั่งยืน ความเจริญรุ่งเรือง และความโชคดี ซึ่งภายในแลนด์มาร์ก MEGA LAND OF FUN AND FORTUNE ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ 1) ม้าหมุนพลังมงคล (PROSPERITY HORSE CAROUSEL) ม้ามงคลทั้ง 8 ทิศ เปรียบเสมือนตัวแทนพรแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย ยั่งยืน เจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมรับโชคดีตลอดทั้งปี 2) ม้าไฟมงคล (FORTUNE FIRE HORSE LANTERN) แลนด์มาร์กประจำปี 2026 นักษัตรมะเมีย ตัวแทนแห่งธาตุไฟ ม้าไฟมงคลสื่อถึงพลังขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง และ 3) เก๋งจีน หรือ ศาลาแห่งโชคลาภ (AUSPICIOUS PAVILION) ศาลารับพร เติมพลังดีๆ เสริมสิริมงคล พร้อมรับโชค ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดกลายเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมที่ผู้ร่วมงานแวะมาถ่ายภาพ เก็บโมเมนต์แห่งความสุข และแชร์บรรยากาศมงคลตลอดช่วงการจัดงาน โดยทุกท่านสามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 69
ตลอดการจัดงาน เมกาบางนาได้เติมเต็มประสบการณ์เฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถ่ายภาพและเล่น AR กับม้านำโชคทั้ง 8 คาแรกเตอร์ กิจกรรมเสี่ยงเซียมซีออนไลน์คำทำนายมงคล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ที่ได้ร่วมกิจกรรมดูโหงวเฮ้งกับซินแสชื่อดังจากคลับฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย และกิจกรรมม้าหมุนพลังมงคล สร้างบรรยากาศแห่งความสนุก ความอบอุ่น และการมีส่วนร่วมของทุกคนในครอบครัว
งาน MEGA CHINESE NEW YEAR 2026 โชคดีม้าแล้ว เป็นการตอกย้ำแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ของศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น และสร้างโมเมนต์พิเศษในทุกเทศกาลสำคัญ เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว