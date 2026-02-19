ไอเทมสำหรับสาวผมลอน เทรนด์ทรงผมที่กำลังมาแรงแห่งปี 2026

ต้อนรับ SEASON OF LOVE BALMAIN HAIR (บัลแมง แฮร์) ส่งมอบความงดงามเหนือระดับแห่งเส้นผมประจำปี 2026 ภายใต้คอลเลกชันแสนโรแมนติก ‘LOCKS OF LOVE’ ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากเสน่ห์และจิตวิญญาณของบรรดาคู่รักที่จับมือสานสัมพันธ์นำแม่กุญแจมาคล้องแทนใจไว้บน PONT DES ARTS (ปงเดซาร์) สะพานอันเปรียบเสมือนตัวแทนของการแสดงความรักที่แสนงดงามน่าประทับใจ ถ่ายทอดผ่านด้วยสไตล์ทรงผมที่นำเสนอออกมาในรูปแบบของเซ็ตผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผม รวมไปถึงไอเทมเครื่องประดับตกแต่งผมอันโดดเด่นจากเฉดสีแดงสัญลักษณ์ของความโรแมนติกที่สื่อถึงความรู้สึกอบอุ่นและสง่างาม
สำหรับเซ็ตไฮไลต์ของซีซั่นยกให้กับ LOCKS OF LOVE ULTIMATE CURL SET (ราคา 4,990 บาท) เซ็ตที่ได้รวบรวมไอเทมสำหรับสาวผมลอน เทรนด์ทรงผมที่กำลังมาแรงแห่งปี 2026 เหมาะสำหรับเสริมวอลุ่มให้กับผมลอนธรรมชาติ หรือสำหรับใครที่ต้องการเซ็ตผมลอนสวยทรงเสน่ห์สไตล์ Bombshell Blowout รวมไปถึงลุคอันอิสระแบบฉบับ Hippie Cowgirl ก็สามารถอัพเดทลอนผมให้โดดเด่นได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Curl Cream (150ml) ครีมจับผมลอนตัวดังมาพร้อมคุณสมบัติเนื้อบางเบาพร้อมผสานคุณค่าสารสกัดจาก Silk Protein และ UV Protection ที่ช่วยกักเก็บและเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม ที่สำคัญคือช่วยให้ลอนเข้าทรงสวย มีความยืดหยุ่น สวยเด้ง และเป็นทรงอย่างเป็นธรรมชาติ และอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ภายในเซ็ตยังประกอบด้วย Argan Moisturizing Elixir (100ml) ออยล์บำรุงเส้นผม ผสานคุณค่าการบำรุงอย่างเป็นธรรมชาติ อุดมไปด้วยสารสกัดจากน้ำมันอาร์แกนบริสุทธิ์ แร่ธาตุ วิตามิน และกรดไขมันจำเป็น ช่วยมอบความชุ่มชื้นทำให้เส้นผม และ Styling Gel Maximum Hold (100ml) เจลจัดแต่งทรงผมสูตรน้ำ เนื้อสัมผัสบางเบา ช่วยล็อคเส้นผมให้อยู่ทรงยาวนานตลอดทั้งวัน คอมพลีทลุคได้อย่างมั่นใจให้ลุคที่ดูทรงพลังราวกับออกมาจากแคทวอล์ค
และยังมีเซ็ต LOCKS OF LOVE HOMME BODYFYING GIFTS (ราคา 6,240 บาท) สำหรับคุณผู้ชายตัวช่วยดูแลและบำรุงผมอันโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมแนววูดดี้โอเรียนทัลของ BALMAIN HOMME พร้อมแพคเกจจิ้งสุดลิมิตเต็ดเอดิชัน รวมถึง LOCKS OF LOVE HAIR ACCESSORIES คอลเลกชันเครื่องประดับผมดีไซน์เรียบหรูต้อนรับวาเลนไลน์ ที่รังสรรค์อย่างประณีตบรรจง สะท้อนความสวยงามผ่านผลงานแฮนด์คราฟท์เหนือกาลเวลาออกมาเป็น ที่คาดผมอะซิเตทขนาดใหญ่รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันจากคอลเลกชัน LOCKS OF LOVE โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบหรู สง่างามและร่วมสมัย มาในโทนสีดำพร้อมโลโก้ BALMAIN สีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ และกิ๊บหนีบผมรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันเฉดสีแดงสุดพิเศษ 3 ขนาด ที่ตกแต่งด้วยโลโก้ตัว “B” เคลือบทอง 18K อันเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับ BALMAIN HAIR สามารถเข้าได้กับทุกช่วงเวลาพิเศษสวมใส่สบาย แต่มอบลุคที่ดูหรูหรามีสไตล์ในทุกวัน