xs
xsm
sm
md
lg

SAFE Fertility Clinic ชวนคนไทยปลุก Mindset “Invest in Health” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับวัยเจริญพันธุ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อสังคมในปัจจุบันนิยาม “ความสำเร็จ” ในแง่มุมเปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องหน้าที่การงาน ความมั่นคง หรือตัวเลขในบัญชีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีในทุกมิติ คนรุ่นใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญกับแนวคิด “Healthy & Wealthy” หรือการมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับความมั่งคั่ง เพราะความจริงแล้ว การมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงแค่การไม่ป่วย แต่คือการมีร่างกายที่พร้อมออกไปใช้ชีวิตได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ และรองรับไลฟ์สไตล์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในระยะยาว


ในช่วงต้นปีนี้คือช่วงโอกาสที่ดี ที่จะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนเรื่องของสุขภาพไปพร้อมกับการวางแผนเรื่องงาน การเงิน และอนาคต โดยเฉพาะในมิติของระบบฮอร์โมนในวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะจุดประสงค์เพื่อการมีลูก แต่ยังเป็นระบบที่สะท้อนภาพรวมของความสมดุลร่างกายในระยะยาว และเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอายุร่างกาย (Biological Aging) ที่ชัดเจน สัญญาณสุขภาพเล็ก ๆ ในวัยทำงานที่สะท้อนออกมาในหลายมิติพร้อม ๆ กัน เช่น การเหนื่อยง่ายกว่าปกติรอบเดือนเปลี่ยนแปลง อารมณ์แปรปรวน หรือแม้กระทั่งพลังงานลดลง อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะร่างกายกำลังส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนที่ผิดปกติ


ในฐานะหนึ่งในคลินิกเฉพาะทางด้านการมีบุตรที่ได้รับการยอมรับในระดับ "Top Tier" ของไทย และเป็นคลินิกแห่งแรกในไทยที่ได้รับมาตรฐาน RTAC จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับคลินิกเพื่อการมีบุตรโดยเฉพาะ SAFE Fertility Clinic จึงมุ่งเน้นการดูแลระบบฮอร์โมนในวัยเจริญพันธุ์ ผ่านแนวคิด "การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน" (Preventive Health) เพราะเราเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการ "กันไว้ดีกว่าแก้" การตรวจเช็กเพื่อวางแผนสุขภาพตั้งแต่วันที่ร่างกายยังปกติดี จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าทั้งในแง่ของเวลาและค่าใช้จ่าย แทนที่จะรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยตามแก้ไขในวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลง


คุณหมอแตงโม - พญ. เพียงไพลิน วรดิถี แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ SAFE Fertility Clinic ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “วัยเจริญพันธุ์คือช่วงที่ร่างกายมีความสมดุลและสมบูรณ์สูงสุด เนื่องจากระบบฮอร์โมนทำงานสัมพันธ์กับระบบสำคัญทั่วร่างกาย แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่มีความรีบเร่ง ความเครียดสะสม และการพักผ่อนน้อย ทำให้พบอุบัติการณ์ของปัญหาฮอร์โมนที่เชื่อมโยงกับวัยเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะคุณผู้หญิง ในปัจจุบันพบว่าเกิดภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้หญิงที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อรังไข่ทำงานลดลง ระดับเอสโตรเจนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจะลดลงตามไปด้วย ส่งผลเสียในหลายมิติ ตั้งแต่ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและหลอดเลือดหัวใจที่มาเร็วกว่าปกติ ผิวพรรณขาดความยืดหยุ่น ไปจนถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะนอนไม่หลับ หรืออารมณ์แปรปรวนรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตในระยะยาว

หมอจึงอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองว่าการตรวจสุขภาพด้านนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของผู้ที่ต้องการมีบุตรเท่านั้น แต่คือการตรวจเช็กความสมบูรณ์ของระบบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายยังคงทำงานได้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับวัย การลงทุนดูแลสุขภาพในส่วนนี้จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยง(Risk Management) ที่คุ้มค่า เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ได้ยาวนานมากขึ้น โดยไม่ต้องเผชิญกับภาวะถดถอยของร่างกายก่อนเวลาอันควร”


จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการลงทุนในเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของระบบฮอร์โมนและวัยเจริญพันธุ์ ทำได้โดยเน้นการตรวจเลือดและสุขภาพเบื้องต้นเพื่อดูถึงฮอร์โมนและระบบภายในของร่างกาย ควบคู่ไปกับการประเมินพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็น การพักผ่อนน้อย ความเครียดสะสม หรือแม้กระทั่งการดื่มสังสรรค์ต่าง ๆ เพื่อสามารถประเมินเบื้องต้นถึงการใช้ชีวิตในอนาคตว่าร่างกายยังรับไหวแค่ไหน หรือควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรในระยะยาว โดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่ควรมีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินการทำงานของมดลูกและรังไข่ ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสมบูรณ์ของระบบภายในได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่ในคุณผู้ชายก็สามารถตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ (Sperm Analysis) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพในระยะยาวได้ดีเช่นกัน นอกจากนี้ สำหรับคู่แต่งงานที่ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจเรื่องอนาคต การตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่อย่าง การตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมแฝง ไปจนถึงการประเมินศักยภาพการมีบุตรไว้สำหรับวันข้างหน้า โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Asset Protection หรือการซื้อประกันความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าในวันที่การเงินพร้อม (Wealth Ready) ร่างกายจะยังพร้อม (Health Ready) สำหรับการมีลูกหรือการใช้ชีวิตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไม่มีอุปสรรค


การวางแผนสุขภาพที่ดีในช่วงวัยนี้จึงเป็นการ "ปูพื้นฐาน" เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างครอบครัวในอนาคต เพราะแนวคิด "Healthy & Wealthy" (สุขภาพดีและมั่งคั่ง) เป็นเป้าหมายสูงสุด ที่ต้องเดินไปคู่กัน เพราะสองสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็น "ตัวคูณ" (Multipliers) ของกันและกัน ถ้าหากสุขภาพถดถอย ความมั่งคั่งที่สร้างมาอาจต้องสูญเสียไปกับค่ารักษาพยาบาล ในขณะเดียวกันหากละเลยสมดุลภายในร่างกาย ความเครียดสะสมก็จะย้อนกลับมาทำลายศักยภาพในการทำงานและโอกาสในอนาคตเช่นกัน

การเข้าใจสัญญาณร่างกายตั้งแต่วันนี้ คือการวางรากฐานของชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ ไม่ต่างจากการวางแผนการเงินในช่วงต้นปี การเปลี่ยนมุมมองจากการรอรักษามาเป็นการวางแผนเชิงรุก เพื่อให้สุขภาพภายในสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เข้มข้นขึ้น คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยาวนาน ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายจากทีมแพทย์ของ SAFE Fertility Clinic เพื่อให้มั่นใจว่าทุกย่างก้าวของความสำเร็จจะมาพร้อมกับร่างกายที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดในทุกช่วงวัย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @safefertilitygroup หรือโทร: +662 252 3833 เพื่อเริ่มออกแบบเส้นทางสุขภาพดีตั้งแต่วันนี้ พร้อมศึกษาข้อมูลและอ่านบทความสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์เพิ่มเติมได้ที่ www.safefertilitygroup.com

SAFE Fertility Clinic ชวนคนไทยปลุก Mindset “Invest in Health” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับวัยเจริญพันธุ์
SAFE Fertility Clinic ชวนคนไทยปลุก Mindset “Invest in Health” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับวัยเจริญพันธุ์
SAFE Fertility Clinic ชวนคนไทยปลุก Mindset “Invest in Health” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับวัยเจริญพันธุ์
SAFE Fertility Clinic ชวนคนไทยปลุก Mindset “Invest in Health” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับวัยเจริญพันธุ์
SAFE Fertility Clinic ชวนคนไทยปลุก Mindset “Invest in Health” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับวัยเจริญพันธุ์
+1