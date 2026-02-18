"มธุนาฏ ซอโสตถิกุล" ดาวไถคุณปู่กอบชัย จนต้องโดนเคาะหัว!

ช่วงหลังๆ นี้ เซเลบสาวติสต์ร่างเล็กอารมณ์ขัน "ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล" มักจะถ่ายคลิปกับคุณปู่ "กอบชัย ซอโสตถิกุล" ผู้ก่อตั้ง บจก.ซีคอน อยู่บ่อยๆ
วันนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน สาวผึ้งในชุดกี่เพ้าสีชมพูอ่อนหวานแหวว ก็มาพร้อมกระดาษสีแดง เพื่ออวยพรคุณปู่ในวันปีใหม่จีน ด้วยข้อความที่ว่า "ซินเจียยู่อี่ ซินดี้ต้องใช้ (เงิน) แล้วขออั่งเปาจากคุณปู่รัวๆ
คุณปู่จึงยื่นให้ 1 ซองก็แล้ว 2 ซองก็แล้ว พอถึงซองที่ 3 คุณปู่จึงเอาซองเคาะหัวเบาๆ ด้วยความเอ็นดู แล้วบอกว่า "พอ" เห็นความอบอุ่นของทั้งคู่แล้วต้องยิ้มตามเลยทีเดียว
มุขนี้ใช้ได้ดีทีเดียวคร่า แถมรวยอีกต่างหาก 55
#CelebOnline #celeb #gossip #มธุนาฏซอโสตถิกุล #กอบชัยซอโสตถิกุล #ตรุษจีน #อั่งเปา