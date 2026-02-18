เปิดตัวคู่รักข้าวใหม่ปลามัน หวานโซเชียลเยิ้ม

ดูเหมือนว่าปีนี้เรื่องของความรักจะร้อนแรงเป็นพิเศษ เพราะหลายๆ คู่ใช้โอกาสในเดือนแห่งความรัก เปิดตัวหวานใจคนใหม่ หรือตอกย้ำความหวานกับรักครั้งใหม่ ที่ดูจะมั่นใจกว่ารักครั้งผ่านๆ มา โดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง เรียกว่าไลค์กระฉูด คอมเมนต์กระจายกันเลยทีเดียว เมื่อหลายๆ คู่พากันโชว์ความหวานในช่วงที่ผ่านมา แม้จะผ่านมาแล้วก็ยิ่งทวีความหวานประกาศให้โลกรู้กันไปเลย!!
เริ่มต้นด้วยคู่รักสุดเซอร์ไพรส์ ที่เปิดตัวแรงในวันวาเลนไทน์ และยังฮือฮาเต็มฟีดจนถึงทุกวันนี้ ก็ต้องเป็นคู่ของพ่อส้ม "ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" และ "ก้อย-อรัชพร โภคินภากร" หลังจากที่ทิมออกมาแย้มว่าตอนนี้มี “แฟน” แล้ว ชาวเน็ตพยายามสอดส่องว่าใครกันนะ? ที่เป็นหวานใจตัวจริงคนล่าสุดของเขา แม้จะเดาพลาดกันบ้าง แต่ในที่สุด พ่อทิมโพสต์แกรนด์โอเพนนิ่งเองเลยจ้า ด้วยรูปคู่กับสาวหมวยอินฟลูฯ สุดเก๋ “ก้อย อรัชพร” ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในโมเมนต์ต่างๆ ที่มีสาวก้อยอยู่ด้วย รวมถึงการไปเจอครอบครัวและลูกสาว “น้องพิพิม” ด้วย
หลายๆ คนแอบสังเกตสัญญาณเบาๆ ได้ตั้งแต่ที่เขาไปออกรายการของ 3 สาว “ก้อย-นัตตี้-ดรีม” แม้จะเป็นความรักต่างวัยที่ห่างกันถึง 14 ปี แต่ก็ดูไม่เป็นอุปสรรค เพราะหัวใจพ่อยังหนุ่มอยู่เสมอ
ด้านแม่ต่าย "ชุติมา ทีปะนาถ" อดีตภรรยาของทิม พิธา ก็มาเผยเรื่องความรักแบบไม่มีกั๊กว่า กำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานกว่า 6 ปีแล้ว และถูกขอแต่งงานตอนนี้ก็พร้อมเซย์ “เยส” ทันที เพราะมั่นใจในความมั่นคงกับความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย ใจดีต่อกันและให้เกียรติกัน
ถึงจะไม่ค่อยเห็นภาพคู่ลงโซเชียล เพราะต้องการให้เกียรติฝ่ายชายและเกรงใจในความเป็นส่วนตัว แต่ในชีวิตจริงก็ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติ ทานข้าวฉลองวาเลนไทน์หวานๆ ทุกปี ไม่ได้ปิดบัง ซึ่งแม่ต่ายก็โชว์ความพิเศษจากโมเมนต์ที่ไปเดทกันอยู่ประปราย และเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือ หนุ่มคนนั้นก็เข้ากันได้ดีกับลูกสาว “น้องพิพิม” ทำให้สบายใจและมีความสุขกับความสัมพันธ์ครั้งนี้
อีกคู่ที่ตอนแรกก็เงียบๆ แต่พอเปิดตัวเท่านั้นแหละ เสิร์ฟความหวานรัวๆ กับคู่ของ “จิน-จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ที่เปิดตัวคบหาดูใจกับ “กวาง-รติชา แพงทรัพย์” หรือ "บอสกวาง" ซีอีโอสาวร้อยล้านแบรนด์เครื่องสำอาง/อาหารเสริม Gimmick โดยทั้งคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ด้วยภาพคู่หวานฉ่ำหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าคนนี้แหละ และมักเสิร์ฟความหวานผ่านโซเชียล ยืนยันว่ารักครั้งนี้จริงจังและฝ่ายหญิงไม่ใช่คนสร้างดราม่า
หลายๆ ครั้งที่จินโพสต์ความรู้สึกที่มีต่อฝ่ายหญิง เช่น “สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือแบบนี้แหละ”, “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งดีทั้งนั้นเลย มันมีเหตุผลของมัน พี่บอกนะพี่รักกวางมาก จับมือกันไปไว้นะอย่าปล่อยนะคะ พี่รู้ว่าคนอย่างพี่มันดัดยาก แต่พี่พร้อมทำทุกอย่างนะ ให้เราอยู่ด้วยกันได้ดี ขอบคุณค่ะ รักนะ” หวานชนิดที่ว่าคนอ่านเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียว
ส่วนดาราสาวคุณแม่ลูก 2 ที่ประกาศแยกทางกับสามีมาสักพัก อย่าง “เป้ย-ปานวาด เหมกุล” ที่ทำท่าว่าจะกำลังอินเลิฟกับรักครั้งใหม่ โดยเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมา แม่เป้ยได้โพสต์ภาพเงาปริศนา คล้ายจะเปิดตัวเเฟนหนุ่มคนใหม่ในหลายๆ สถานที่ แบบยังไม่เปิดเผยใบหน้า แม้จะมีแค่เงาก็ไม่รอดพ้นความสามารถชาวเน็ต เพราะหลังจากสืบส่องเเล้ว ดูเหมือนชาวเน็ตจะมุ่งเป้าไปว่า หนุ่มที่เเม้จะเห็นเพียงเเค่เงานั้นน่าจะเป็น “หมอต้น-นพ. นิติ ช่วยสกุล” คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งคนดัง ตัวท็อปเบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย แม้ตอนนี้จะยังลับ ลวง พราง อยู่ ก็คงต้องรอแม่เป้ยเฉลยด้วยตัวเอง
สำหรับหนุ่มไฮโซที่เคยอกหักจากดาราสาวมาสักพัก อย่าง “บิ๊ก-ธนพนธ์ เบญจรงคกุล” ล่าสุด เมื่อปีที่แล้วเริ่มแย้มๆ สาวคนใหม่ พาไปงานในโอกาสสำคัญๆ ด้วยเสมอ ซึ่งสาวคนนั้นคือ "น้องมุก" แฟนใหม่อย่างเป็นทางการที่เปิดตัวไปไหนมาไหน ควงกันออกงานมาสักพักแล้ว และตอกย้ำความหวานราวกับพรีเวดดิ้งเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาว่า สาวเจ้าคนนี้เป็นความสุขและความอบอุ่นของหัวใจแบบขั้นสุด
ปิดท้ายกันที่คู่รักรุ่นเล็กกับคู่ของ “นิ่ม-สาริศา ล่ำซำ” ลูกสาวคนโตของ “สาระ ล่ำซำ และน้ำ-สลิล ล่ำซำ” ที่หลายๆ ครั้งเรามักเห็นภาพของน้องนิ่มไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ กับคุณแม่ และเดี๋ยวนี้มาเป็นเพื่อนหนุ่ม ที่มักโชว์รูปคู่ด้วยกันบ่อยๆ โดยหนุ่มคนนั้นคือ “ปูน-ชนะการ กาญจนเวชกุล” ซึ่งทั้งคู่ดูจะมีความชอบคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เป็นเพื่อนสนิทพากันไปเที่ยวในหลายๆ สถานที่