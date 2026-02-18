xs
xsm
sm
md
lg

คนดังถ่ายทอดพลังผิวสุขภาพดี ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กิจกรรมล้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มิส จุนโกะ ทะคิไร, ธาพิดา นรพัลลภ และมร. อัตสึชิ ซูมิโนะ
เมื่อ 'ผิวสวย' คือความเปล่งประกายในทุกจังหวะของการใช้ชีวิต “ซุคกุ” (SUQQU) เปิดตัว “SUQQU THE LIQUID FOUNDATION e” ผลิตภัณฑ์รองพื้นระดับมาสเตอร์พีซ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Vital Glow’ ตอกย้ำความเป็น “New Icon of Glow” ที่จะมาครองใจหนุ่มสาวทั่วโลก โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่น มิส จุนโกะ ทะคิไร ผจก.ทั่วไปฝ่ายการตลาด แบรนด์ SUQQU ร่วมถ่ายทอดปรัชญาความงามบทใหม่ด้วยตนเอง พร้อม มร. อัตสึชิ ซูมิโนะ ผู้บริหารซุคกุ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “SUQQU รุ่น THE LIQUID FOUNDATION e ต้องการสร้างผิวที่ดู 'โกลว์ สดใส และเปล่งประกาย' ได้ตลอดวัน แม้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ผิวดูมีชีวิตชีวาเสมือนผิวที่มีสุขภาพดีจริงๆ”

ปิยฉัตร ขยันการ
ด้าน ปิยฉัตร ขยันการ ผจก.ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด ซุคกุ (ประเทศไทย) เผยถึงเบื้องหลังการผสานศาสตร์แห่งสกินแคร์เข้ากับเมกอัพว่า รองพื้นสูตรใหม่นี้อัดแน่นด้วย TLFe Complex และสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติของญี่ปุ่นกว่า 13 ชนิด คงความชุ่มชื้นให้ผิวตลอดวันโดยไม่แห้งตึง พร้อมพรางริ้วรอยให้แลดูจางลง เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วแต่ยังคงความประณีต

ศิรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา

ม.ล. เอวิตา ยุคล

สิชา เตลิงคพันธ์

จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

ศิวัช จำลองกุล และพิชชาภา พันธุมจินดา

พญ. ชาลินี เพียรธนภาคย์



มิส จุนโกะ ทะคิไร, ธาพิดา นรพัลลภ และมร. อัตสึชิ ซูมิโนะ
ปิยฉัตร ขยันการ
ศิรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา
ม.ล. เอวิตา ยุคล
สิชา เตลิงคพันธ์
+4